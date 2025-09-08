ଦ୍ୱାଦଶ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଭାବେ ବୈଧ ଆଧାର କାର୍ଡ: ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ
ବିହାରରେ ଭୋଟର ତାଲିକା ସଂଶୋଧନରେ ଆଧାର କାର୍ଡକୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଭାବେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ।
Published : September 8, 2025 at 7:00 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବିହାରରେ ଭୋଟର ତାଲିକାର ସ୍ପେସାଲ ଇଣ୍ଟେନସିଭ ରିଭିଜନ୍- SIRରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପରିଚୟ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଆଧାର କାର୍ଡକୁ ଏକ ବୈଧ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଭାବେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ମାନ୍ୟତା ଦେଇଛନ୍ତି। ସୋମବାର କୋର୍ଟ ତାଙ୍କ ଆଦେଶରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଭାରତୀୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ-ECI ଦ୍ୱାରା ଭୋଟରଙ୍କୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା କିମ୍ବା ବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ଆଧାର କାର୍ଡକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ଏବଂ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀମାନେ ଏହାକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବେ।
Bihar SIR: Supreme Court directs that the Aadhaar card must be treated as the 12th document for the purpose of identity to include voters in the Bihar SIR exercise.— ANI (@ANI) September 8, 2025
Supreme Court, however, says it is clarified that authorities shall be entitled to verify the authenticity and… pic.twitter.com/mT4m1zQ7Jr
ଦ୍ୱାଦଶ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଭାବେ ବୈଧ ହେବ ଆଧାର କାର୍ଡ: ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ
ବିହାରରେ ଭୋଟର ତାଲିକା ସଂଶୋଧନରେ ଆଧାର କାର୍ଡକୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଭାବେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଜଷ୍ଟିସ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ଏବଂ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଜୟମାଲ୍ୟ ବାଗଚୀଙ୍କ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଖଣ୍ଡପୀଠ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଆଧାର କେବଳ ପରିଚୟ ପ୍ରମାଣ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀମାନେ ଅନ୍ୟ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ପରି ଭୋଟରଙ୍କ ଆଧାରର ପ୍ରାମାଣିକତା ଏବଂ ପ୍ରକୃତତା ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବେ। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ସହିତ, ଆଧାର କାର୍ଡ ବିହାରରେ ଭୋଟର ତାଲିକା ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ SIRରେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଦ୍ୱାରା ବୈଧ ଅନ୍ୟ 11ଟି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ସହିତ ସମକକ୍ଷ ହୋଇଛି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆଧାରକୁ ନାଗରିକତାର ପ୍ରମାଣ ଭାବେ ବିବେଚନା କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ।
ଶୁଣାଣି ସମୟରେ, RJD, NGO ଆସୋସିଏସନ ଫର୍ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ ରିଫର୍ମ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆବେଦନକାରୀମାନେ ଦୃଢ଼ ଯୁକ୍ତି ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ଯେ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବିହାରର SIRରେ ଆଧାର କାର୍ଡକୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଭାବେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବାକୁ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ଉଚିତ। ଆବେଦନକାରୀମାନେ କହିଥିଲେ ଯେ, ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଆଧାରକୁ ବାସସ୍ଥାନ ଏବଂ ପରିଚୟର ପ୍ରମାଣ ଭାବେ ବିଚାର କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ସେମାନେ ଏହାକୁ ନାଗରିକତାର ପ୍ରମାଣ ଭାବେ ବିଚାର କରିବାକୁ ଜିଦ୍ ଧରି ନାହାନ୍ତି।
ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଉପସ୍ଥିତ ବରିଷ୍ଠ ଓକିଲ ରାକେଶ ଦ୍ୱିବେଦୀଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ ଯେ, ଯଦି ବିହାର SIRରେ ଆଧାରକୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଭାବେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଏ ତେବେ କ'ଣ ସମସ୍ୟା ଅଛି?
ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଉପରେ ଆଡଭୋକେଟ୍ ଅଶ୍ୱିନୀ ଉପାଧ୍ୟାୟ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ SIR କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରି ଏକ ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରିଥିଲି। ଯେଉଁଥିରେ 2026ରେ ନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଥିବା ପାଞ୍ଚଟି ରାଜ୍ୟ- ଆସାମ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ତାମିଲନାଡୁ, କେରଳ ଏବଂ ପୁଡୁଚେରୀରେ ତୁରନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କୁ ଏକ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 15ରେ ପୁଣି ଥରେ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରିବେ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେ, ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ସମସ୍ତ ଔପଚାରିକତା ସମାପ୍ତ କରିବେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ପୂର୍ବରୁ ଏହି ପାଞ୍ଚଟି ରାଜ୍ୟରେ SIR ପାଇଁ ସମୟସୀମା ଘୋଷଣା କରିବେ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏହା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ, ଆଧାର କାର୍ଡ ନାଗରିକତାର ପ୍ରମାଣ ନୁହେଁ ବରଂ କେବଳ ପରିଚୟର ପ୍ରମାଣ। ଏହା ସହିତ କୋର୍ଟ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ, ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ନାଗରିକତା ସ୍ଥିତି ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଅଧିକୃତ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କେବଳ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକମାନେ ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବେ। ଏହା ଦେଶବ୍ୟାପୀ ନାଗରିକତା ଯାଞ୍ଚ ଆରମ୍ଭ କରିବ, ଯାହା ଫଳରେ ରୋହିଙ୍ଗ୍ୟା, ପାକିସ୍ତାନୀ, ଆଫଗାନ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶୀ ସମେତ ଅବୈଧ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ଭୋଟ୍ ଅଧିକାର ବାତିଲ ହେବ ଏବଂ ଶେଷରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଶରୁ ବାହାର କରିଦିଆଯିବ।"
#WATCH | Delhi: On the Supreme Court directing that the Aadhaar card must be treated as the 12th document for the purpose of identity, Advocate Ashwini Upadhyay says, " i had filed an application requesting the implementation of the sir across the entire country, with an immediate… https://t.co/TugAYWHaLZ pic.twitter.com/A4MiO4xfyV— ANI (@ANI) September 8, 2025
ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ଯୁକ୍ତି
ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ଓକିଲ ଯୁକ୍ତି ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ଯେ, ବିହାରର ସଂଶୋଧିତ ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କିମ୍ବା ବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ଭୋଟରଙ୍କ ପରିଚୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ଆଧାର କାର୍ଡକୁ ବିଚାରକୁ ନିଆଯିବ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେ, ଆଧାର ନାଗରିକତାର ପ୍ରମାଣ ନୁହେଁ ଏବଂ ଜନ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ଆଇନ (RPA) ର ଏକ ଧାରା ଉଦ୍ଧୃତ କରି କହିଥିଲେ ଯେ, ଆଧାର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପରିଚୟ ପ୍ରମାଣ କରୁଥିବା ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ।
ଦ୍ୱିବେଦୀ ଯୁକ୍ତି ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ଯେ, ଆଧାରର ପାସପୋର୍ଟ, ଜମି ଦଲିଲ୍ କିମ୍ବା ଜନ୍ମ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଭଳି ସମାନ ସ୍ଥିତି ନାହିଁ। ଖଣ୍ଡପୀଠ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆଧାର (ଜନ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ଆଇନ)ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ନୁହେଁ। ଦ୍ୱିବେଦୀ ଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ, ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଯେଉଁ ଦଲିଲ୍ ମାଗିଥିଲେ 7.24 କୋଟି ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 99.6 ପ୍ରତିଶତ ତାହା ଦାଖଲ କରିସାରିଛନ୍ତି। ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ତେଣୁ ଏହା ନୁହେଁ ଯେ, ଏହି 11ଟି ଦଲିଲ୍ ନାହିଁ... କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳ କିମ୍ବା ଆବେଦନକାରୀ ଏହା ଦେଖାଇ ପାରିନାହାନ୍ତି ଯେ, ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକଙ୍କୁ ତାଲିକାରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି।" ଦ୍ୱିବେଦୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆରଜେଡି 253 ଜଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କହୁଛି ଯାହାଙ୍କ ନାମ ତାଲିକାରୁ ବାଦ ଦେବାକୁ ଆବେଦନ କରାଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ନାମ ତାଲିକାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇ ନଥିଲା ଏବଂ "ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ, ଶହେରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି... ସମସ୍ତ ଆବେଦନକାରୀ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଭୁଲ ଦର୍ଶାଇବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି।"
ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ଯୁକ୍ତି
ବରିଷ୍ଠ ଓକିଲ କପିଲ ସିବଲ ଜୋର ଦେଇଥିଲେ ଯେ, ଆଧାର କାର୍ଡକୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଦଲିଲ୍ ଭାବେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯିବା ଉଚିତ ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଅଧିକାରୀମାନେ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ।
ଜଣେ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବା ବରିଷ୍ଠ ଓକିଲ ଗୋପାଳ ଶଙ୍କରନାରାୟଣନ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଗତ ଦୁଇ ମାସ ଧରି ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର, ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଆଧାର ବଦଳରେ 11ଟି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ କହିବା ଉଚିତ ଯେ, ଏହା ତାଲିକାର 12ତମ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଅନ୍ୟଥା ଏହା ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ନାହିଁ।
0.3 ପ୍ରତିଶତ ଲୋକ ଅବୈଧ ପ୍ରବାସୀ!
ଦ୍ୱିବେଦୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ 0.3 ପ୍ରତିଶତ ଲୋକ ଅବୈଧ ପ୍ରବାସୀ। ସେ ପୁଣି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ନାଗରିକତା ପାଇଁ ଆଧାର ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ନାହିଁ। ଜଷ୍ଟିସ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟ କାନ୍ତ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆଧାରକୁ ନାଗରିକତାର ପ୍ରମାଣ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଏହା କେବଳ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପରିଚୟର ପ୍ରମାଣ ହେବ। ଜଷ୍ଟିସ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟ କାନ୍ତ କହିଛନ୍ତି, "ଧରନ୍ତୁ ଆପଣ ଏହାକୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଭାବେ ବିବେଚନା କରନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବେ ଉଲ୍ଲେଖ କରୁଛୁ ଯେ, ଆପଣ ଏହାକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ହକଦାର ହେବେ..."
ପୀଠ କହିଛନ୍ତି, "ବିହାରର ସଂଶୋଧିତ ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କିମ୍ବା ବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପରିଚୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଧାର କାର୍ଡ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ, ଅଧିକାରୀମାନେ ଆଧାର କାର୍ଡକୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଭାବେ ବିବେଚନା କରିବେ। ତଥାପି ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି ଯେ, ଅଧିକାରୀମାନେ ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ପରି ଆଧାର କାର୍ଡର ପ୍ରାମାଣିକତା ଏବଂ ପ୍ରକୃତତା ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ହକଦାର ହେବେ..."
ଆଇନଜୀବୀ ଖଣ୍ଡପୀଠକୁ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଆଜିର ଆଦେଶକୁ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ଖଣ୍ଡପୀଠ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ୱେବସାଇଟରେ ଆଦେଶ ଦେବାକୁ କହିଥିଲେ ଏବଂ ମାମଲାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ଆସନ୍ତା ସୋମବାର ଦିନ ପାଇଁ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବିହାରରେ SIRକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି ଅନେକ ଆବେଦନର ଶୁଣାଣି କରିଥିଲେ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ବନ୍ଧୁକ ରଖି ରାଜନୀତି: ଭୋଟ ଚୋରି ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ଜବାବ