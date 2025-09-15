ETV Bharat / bharat

ୱାକଫ୍ ଆଇନ୍ ଉପରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି, କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ରୋକ୍

ୱାକଫ ସଂଶୋଧନ ଆଇନ 2025 ମାମଲାରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଏକ ବଡ଼ ରାୟ ଆସିଛି। ୱାକଫ ସଂଶୋଧନ ଆଇନର ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ରୋକ ​​ଲଗାଇବାକୁ କୋର୍ଟ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି।

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସୋମବାର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ୱାକଫ୍ (ସଂଶୋଧନ) ଆଇନ୍, 2025କୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଇନର କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି।

ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ ବି.ଆର୍. ଗାଭାଇ ଏବଂ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ ଏ.ଜି. ମସିହଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗଠିତ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଖଣ୍ଡପୀଠ ପକ୍ଷରୁ ରାୟ ପ୍ରଦାନ କରି ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଖଣ୍ଡପୀଠ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଆଇନର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା ପାଇଁ କୌଣସି ମାମଲା ନାହିଁ। ଖଣ୍ଡପୀଠ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହା ସେହି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଛି, ଯାହା ଜଣେ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ୱାକଫ୍ ଭାବେ ଘୋଷିତ ସମ୍ପତ୍ତି ସରକାରୀ ସମ୍ପତ୍ତି କି ନାହିଁ ତାହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାର ଅଧିକାର ଦେଇଥିଲା ଏବଂ ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇପାରିବ।

  • ଆବେଦନକାରୀ ଆଇନକୁ ଅସାମ୍ବିଧାନିକ ଏବଂ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ହଡ଼ପ କରୁଥିବା ଦର୍ଶାଇଥିଲେ।
  • କୋର୍ଟ ଏହାକୁ ଠିକ୍ ବୋଲି ବିବେଚନା କରିନଥିଲେ। ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୂତନ ଆଇନ ଉପରେ କୌଣସି ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ସ୍ଥଗିତାଦେଶ ନାହିଁ।
  • ସଂଶୋଧନର କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଥିଲା।
  • ରାଜ୍ୟ ୱାକଫ୍ ବୋର୍ଡରେ ଅଣ-ମୁସଲମାନ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସର୍ବାଧିକ ସଂଖ୍ୟା ତିନି ଜଣ ହୋଇପାରିବ।
  • କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ୱାକଫ୍ ପରିଷଦରେ ଅଣ-ମୁସଲମାନ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଚାରି ଜଣରୁ ଅଧିକ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ।
  • ୱାକଫ୍ ବୋର୍ଡର ସିଇଓ ଜଣେ ଅଣମୁସଲମାନ ହୋଇପାରନ୍ତି, ତଥାପି, ଏପରି କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଭଲ।
  • କଲେକ୍ଟର କୌଣସି ଘୋଷିତ ସମ୍ପତ୍ତି ୱାକଫ୍ କି ନାହିଁ ତାହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବେ ନାହିଁ।
  • ୱାକଫ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଇସଲାମର ଅନୁଗାମୀ ହେବାର ସର୍ତ୍ତ ନିଷିଦ୍ଧ।

ଖଣ୍ଡପୀଠ କହିଛନ୍ତି, 'ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଧିକାର ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବା କ୍ଷମତା ପୃଥକୀକରଣ ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ। କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀକୁ ନାଗରିକଙ୍କ ଅଧିକାର ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛୁ ଯେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଯୁକ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଉପରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇ ନାହିଁ, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତିର ଦଖଲ କିମ୍ବା ଅଧିକାର ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ।'

ଖଣ୍ଡପୀଠ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ୱାକଫ୍ ଭାବେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଇସଲାମ ପାଳନ କରିବାର ଅନିବାର୍ଯ୍ୟତା ଉପରେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବାକୁ ନିଷ୍ପତି ନେଇଛନ୍ତି, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅତି କମରେ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଧରି ଇସଲାମ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ତାହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିୟମ ପ୍ରଣୟନ ନକରିଛନ୍ତି। ଖଣ୍ଡପୀଠ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିନା ଏହି କ୍ଷମତାର ମନମୁଖୀ ପ୍ରୟୋଗକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବ।

ଖଣ୍ଡପୀଠ କହିଛନ୍ତି ଯେ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ୱାକଫ୍ ପରିଷଦରେ 4ରୁ ଅଧିକ ଅଣ-ମୁସଲିମ ସଦସ୍ୟ ରହିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ୱାକଫ୍ ବୋର୍ଡରେ 3ରୁ ଅଧିକ ଅଣ-ମୁସଲିମ ସଦସ୍ୟ ରହିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ। ଖଣ୍ଡପୀଠ ପଞ୍ଜୀକରଣକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିବା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ନକରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଖଣ୍ଡପୀଠ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହା ଏକ ନୂତନ ଆବଶ୍ୟକତା ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଏହା 1995 ଏବଂ 2013ର ପୂର୍ବ ଆଇନରେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲା।

ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ତିନିଟି ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆସିଛି। ଏଥିରେ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଡି-ନୋଟିଫାଏ କରିବାର କ୍ଷମତା ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ତଥ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ୱାକଫ୍ (ସଂଶୋଧନ) ଆଇନ, 2025ର ବୈଧତାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଥିବା ଆବେଦନର ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ଏହା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ମେ 22 ତାରିଖରେ, ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ବି.ଆର୍. ଗାଭାଇଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗଠିତ ଏକ ଖଣ୍ଡପୀଠ ୱାକଫ୍ ମାମଲାରେ ଉଭୟ ପକ୍ଷଙ୍କ ଶୁଣାଣି ପରେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସଂରକ୍ଷିତ ରଖିଥିଲେ।

ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସଂଶୋଧିତ ୱାକଫ୍ ଆଇନକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଥିବା ପକ୍ଷମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଉପସ୍ଥିତ ଓକିଲ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବା ସଲିସିଟର ଜେନେରାଲ ତୁଷାର ମେହେଟାଙ୍କ ଯୁକ୍ତି ଲଗାତାର ତିନି ଦିନ ଶୁଣିଥିଲେ। ଖଣ୍ଡପୀଠ ତିନିଟି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଚିହ୍ନଟ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଉପରେ ଆବେଦନକାରୀମାନେ ଏକ ଅନ୍ତରୀଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାସ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥଗିତାଦେଶ ମାଗିଥିଲେ।

ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ କୋର୍ଟ ଦ୍ୱାରା 'ଉପଯୋଗକର୍ତ୍ତା ଦ୍ୱାରା ୱାକଫ୍ କିମ୍ବା ଡିଡ୍ ଦ୍ୱାରା ୱାକଫ୍' ଘୋଷିତ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଡି-ନୋଟିଫାଏ କରିବାର କ୍ଷମତା ସହ ଜଡ଼ିତ। ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଠାଯାଇଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ରାଜ୍ୟ ୱାକଫ୍ ବୋର୍ଡ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ୱାକଫ୍ ପରିଷଦର ଗଠନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯେ, ପଦାଧିକାରୀ ସଦସ୍ୟ ବ୍ୟତୀତ କେବଳ ମୁସଲମାନମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ୍। ତୃତୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ସେହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହ ଜଡ଼ିତ ଯାହା ଅନୁଯାୟୀ, ଯେତେବେଳେ କଲେକ୍ଟର ସମ୍ପତ୍ତି ସରକାରୀ ସମ୍ପତ୍ତି କି ନାହିଁ ତାହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ତଦନ୍ତ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ୱାକଫ୍ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ୱାକଫ୍ ଭାବେ ବିବେଚନା କରାଯିବ ନାହିଁ।

ମେହତା ଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ, ୱାକଫ୍ ଏକ ଇସଲାମିକ ଧାରଣା, କିନ୍ତୁ ଏହା ଇସଲାମର ଏକ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଅଂଶ ନୁହେଁ। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଜୋର୍ ଦେଇଥିଲେ ଯେ, ୱାକଫ୍ ଇସଲାମରେ ଦାନ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ମେହତା ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ ଯେ, ଦାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧର୍ମରେ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ଏବଂ ଏହାକୁ କୌଣସି ଧର୍ମର ଏକ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ନୀତି ଭାବେ ବିବେଚନା କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ମେହତା ଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ, ନିଷ୍ପତ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ଦର୍ଶାଏ ଯେ ଦାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧର୍ମର ଏକ ଅଂଶ। ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ଦାନର ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ଶିଖମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅଛି ଏବଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି।

କେନ୍ଦ୍ର ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲା ଯେ, ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସମ୍ପତ୍ତି ସମେତ କୌଣସି ୱାକଫ୍ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଡି-ନୋଟିଫାଇ କରାଯିବ ନାହିଁ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ, 2025 ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଅଣ-ମୁସଲମାନମାନଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ୱାକଫ ପରିଷଦ କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟ ୱାକଫ ବୋର୍ଡରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ।

ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିବା ବରିଷ୍ଠ ଓକିଲ କପିଲ ସିବଲ ଆଇନକୁ 'ଐତିହାସିକ ଆଇନଗତ ଏବଂ ସାମ୍ବିଧାନିକ ନୀତିରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ଥାନ' ଏବଂ 'ଅଣ-ନ୍ୟାୟିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ୱାକଫକୁ କବଜା କରିବା'ର ଏକ ମାଧ୍ୟମ ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ।

25 ଏପ୍ରିଲରେ, କେନ୍ଦ୍ର ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ୱାକଫ (ସଂଶୋଧନ) ଆଇନ, 2025କୁ ସମର୍ଥନ କରି ଏକ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସତ୍ୟପାଠ ଦାଖଲ କରିଥିଲା ​​ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର "ସଂସଦ ଦ୍ୱାରା ଗୃହୀତ ସାମ୍ବିଧାନିକତା ଅନୁମାନ କରୁଥିବା ଆଇନ" ଉପରେ କୋର୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଯେକୌଣସି "ବ୍ଲାଙ୍କେଟ୍ ଷ୍ଟେ"କୁ ଦୃଢ଼ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି। 5 ଏପ୍ରିଲରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ସମ୍ମତି ପାଇବା ପରେ କେନ୍ଦ୍ର 8 ଏପ୍ରିଲରେ ୱାକଫ୍ (ସଂଶୋଧନ) ଆଇନ, 2025କୁ ଅଧିସୂଚିତ କରିଥିଲା।

