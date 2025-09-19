ବାନୁ ମୁସ୍ତାକ ଉଦଘାଟନ କରିବେ ଦଶହରା ଉତ୍ସବ, ଯାଚିକା ଖାରଜ କଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ
ମହୀଶୂର ଦଶହରା ଉଦଘାଟନ ଉତ୍ସବରେ ବାନୁ ମୁସ୍ତାକଙ୍କୁ ଅତିଥି ଭାବେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଯାଚିକା ଦାୟର ହୋଇଥିଲା । ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ମନା କଲେ ଖଣ୍ଡପୀଠ ।
By Sumit Saxena
Published : September 19, 2025 at 4:41 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କର୍ଣ୍ଣାଟକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଦଶହରା ପର୍ବରେ ଅତିଥି ନିମନ୍ତ୍ରଣ ବିବାଦ ଘନେଇବାରେ ଲାଗିଛି । ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବୁକର୍ ପୁରସ୍କାର ବିଜେତା ବାନୁ ମୁସ୍ତାକଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ରୂପେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ଆଜି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏହି ଆବେଦନ ଉପରେ ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି ।
କର୍ଣ୍ଣାଟକ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟକୁ ବିରୋଧ କରି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଏକ ଯାଚିକା ଦାଏର ହୋଇଥିଲା । ଆଜି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଏହାର ଶୁଣାଣି ଥିବା ବେଳେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏହି ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି । ତେବେ ମହୀଶୂରର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଚାମୁଣ୍ଡେଶ୍ବରୀ ମନ୍ଦିର ଦଶହରା ଉତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ପାଇଁ ବାନୁ ମୁସ୍ତାକଙ୍କ ନାଁକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦିଆଯାଇଥିଲା ।
କାହିଁକି ଯାଚିକା ଦାୟର ହୋଇଛି ପଚାରିଲେ ଖଣ୍ଡପୀଠ ?
ଏହି ମାମଲା ଜଷ୍ଟିସ ବିକ୍ରମ ନାଥ ଓ ଜଷ୍ଟିସ ସନ୍ଦୀପ ମେହେଟ୍ଟାଙ୍କ ଗଠିତ ବେଞ୍ଚରେ ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ଆସିଥିଲା । ଓକିଲଙ୍କୁ ବେଞ୍ଚ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ କି, ଏହି ଯାଚିକା ଦାୟର କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ ? ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ଓକିଲ କହିଥିଲେ, ଅନୁଚ୍ଛେଦ 25 ଅନୁସାରେ ଅଧିକାର ଗୁଡିକକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି । ଏହି ମାମଲା ବିଚାର କରିବାକୁ ଆମେ ଇଚ୍ଛୁକ ନୁହେଁ ବୋଲି କହିଥିଲେ ।
ଏହାସହ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଓକିଲଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ, ଏହି ଦେଶର ସମ୍ବିଧାନର ମୁଖବନ୍ଧ କଣ ? ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ଓକିଲ କହିଥିଲେ ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ ଅଟେ । ଧାର୍ମିକ ଗତିବିଧି ଉପରେ ବାଧା ନଆସୁ । ଜଷ୍ଟିସ ବିକ୍ରମ ନାଥ କହିଥିଲେ, ଏହା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଟେ । ଓକିଲ କହିଥିଲେ, ମନ୍ଦିର ଭିତରର ପୂଜା ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ ନୁହେଁ ।
ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟକୁ ରୋକ୍ ଲଗାଇବାକୁ ଦାବି:
ଓକିଲ କହିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ (ବାନୁ ମୁସ୍ତାକ) ଉଦଘାଟନ ସମାରୋହକୁ ନିମନ୍ତ୍ରିତ କରାଯିବା କଥା ନୁହେଁ । ଏହା ପରେ ଖଣ୍ଡପୀଠ କହିଥିଲେ ଏହି ମାମଲା ଖାରଜ କରାଗଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରାଯିବ । ଏଚ.ଏସ ଗୌରବ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ଯାଚିକା ଦାୟର କରିଥିଲେ । ହାଇକୋର୍ଟ ଯାଚିକାକୁ ଖାରଜ କରିବା ସହ ବାନୁ ମୁସ୍ତାକଙ୍କୁ ଉତ୍ସବ ଉଦଘାଟନ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ । ହାଇକୋର୍ଟ ଦେଇଥିବା ରାୟକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି ଆବେଦନକାରୀ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଦ୍ବାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ ।
କଣ ଯୁକ୍ତି ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ଆବେଦନକାରୀ ?
ଆବେଦନକାରୀ ଯୁକ୍ତିରେ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ କି, ହାଇକୋର୍ଟ ଭୁଲ୍ ବଶତଃ ମାନି ନେଇଛନ୍ତି କି, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ବାରା ପ୍ରାୟୋଜିତ ଦଶହରା ଉତ୍ସବ ଉଦଘାଟନ କରିବା ପାଇଁ ବାନୁ ମୁସ୍ତାକଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପଠାଇ ଆବେଦନକାରୀ କୌଣସି ଆଇନ ଓ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଧିକାର ଉଲ୍ଲଂଘନ କରାଯାଉନାହିଁ । କୌଣସି ବିଶେଷ ଧର୍ମ ବା ଆସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମ ବା ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ଭାଗ ନେବା ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଦତ୍ତ ଅଧିକାରର ଉଲ୍ଲଂଘନ ନୁହେଁ ।
ଯାଚିକାରେ କୁହାଯାଇଥିଲା କି, ହାଇକୋର୍ଟ ଏହି ତଥ୍ୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ନଦେଇ ଭୁଲ୍ କରିଛନ୍ତି । 2025 ଦଶହରା ମହୋତ୍ସବ ନିମନ୍ତ୍ରଣରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କୁହାଯାଇଛି କି, 22 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ସକାଳ 10.10ରୁ 10.40 ମିନିଟ ଭିତରେ ମୁସ୍ତାକ ଚାମୁଣ୍ଡେଶ୍ବରୀ ମନ୍ଦିରରେ ଦଶହରା ଉତ୍ସବର ଉଦଘାଟନ କରିବେ । ଦେବୀ ଚାମୁଣ୍ଡେଶ୍ବରୀଙ୍କ ଗର୍ଭଗୃହରେ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ବଳିତ କରାଯିବ । ଏହାସହ ଦେବୀଙ୍କୁ ଫୁଳ, ଫଳ, କୁକୁମ, ହଳଦୀ ଓ ପାରମ୍ପରିକ ବସ୍ତୁ ଅର୍ପଣ କରାଯିବ ।
ଯାଚିକାରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଥିଲା କି, ହାଇକୋର୍ଟ ଏହି ତଥ୍ୟକୁ ନବୁଝିକି ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି । ଦେବୀ ଚାମୁଣ୍ଡେଶ୍ବରୀ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଦଶହରା ଉଦଘାଟନରେ କୌଣସି ଅଣହିନ୍ଦୁ ଦ୍ବାରା ପୂଜା କରାଯିବା କଥା ନୁହେଁ । ଉପରୋକ୍ତ ପୂଜା ହିନ୍ଦୁ ଭକ୍ତି ଓ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅନୁସାରେ କରାଯିବା ଉଚିତ୍ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ଦ୍ୱାଦଶ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଭାବେ ବୈଧ ଆଧାର କାର୍ଡ: ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ
'ରାମ ସେତୁ' ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନୋଟିସ୍
ବୁଲା କୁକୁର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସୁପ୍ରିମ ରାୟ, 'ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ କୁକୁର ବ୍ୟତୀତ ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛାଡ'
ଯାଚିକାରେ ଆହୁରି କୁହାଯାଇଛି, ବାନୁ ମୁସ୍ତାକ ମୁସଲିମ ସଂପ୍ରଦାୟର ଅଟନ୍ତି । ତେଣୁ ଏହା ପୂଜା ପ୍ରଥାର ବିରୋଧ ଅଟେ । ଯଦି ଏପରି ଉଦଘାଟନ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମର ବ୍ୟକ୍ତି ଦ୍ବାରା କରାଯାଉଛି, ତାହାଲେ ଏହା ହିନ୍ଦୁ ଉପାସକଙ୍କ ଧାର୍ମିକ ମାନ୍ୟତାର ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଛି । ଏପରି ଶୁଭ ଦିନରେ ଦେବତାଙ୍କ ପୂଜା ସମ୍ପର୍କିତ ସ୍ଥାପିତ ନିୟମର ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିବା ପବିତ୍ରତାକୁ ଦୂଷିତ କରିବା ପରି ଅଟେ ।’
ଯାଚିକାରେ କୁହାଯାଇଛି, ହାଇକୋର୍ଟ ଏହି ତଥ୍ୟ ଗୁଡିକୁ ନବୁଝି ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି । ପରମ୍ପରା ଦ୍ବାରା ଶାସିତ ଆବଶ୍ୟକ ଧାର୍ମିକ ପ୍ରଥା, ଯାହାର ଉଲ୍ଲଂଘନ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ସରକାର 2025 ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମହୀଶୂରର ଦଶହରା ଉତ୍ସବ ଉଦଘାଟନ ପାଇଁ ଅଣହିନ୍ଦୁ ବାନୁ ମୁସ୍ତାକଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରିତ କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତିର ହେଉଛି । ତେଣୁ ଗତ 15 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ହାଇକୋର୍ଟ ଦେଇଥିବା ରାୟକୁ ରୋକ୍ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଆବେଦନକାରୀ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ ।