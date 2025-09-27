ତାମିଲନାଡୁରେ ଅଭିନେତା ବିଜୟଙ୍କ ରାଲିରେ ଦଳାଚକଟା; 36 ମୃତ, 58 ଆହତ
ତାମିଲନାଡୁର କରୁରରେ ଶନିବାର ଦିନ ଦଳାଚକଟା ଘଟିଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ବିଜୟଙ୍କ ରାଲି ପାଇଁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ଜମା ହୋଇଥିଲେ।
Published : September 27, 2025 at 10:10 PM IST
କରୁର(ତାମିଲନାଡୁ): ତାମିଲନାଡୁରୁ ଏକ ବଡ଼ ଦୁଃଖଦ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ରାଜ୍ୟର କରୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଶନିବାର ଦିନ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ତାମିଲ ଅଭିନେତା ତଥା ତାମିଲନାଡୁ ଭେଟ୍ଟ୍ରି କାଝାଗମ (TVK) ସଭାପତି ବିଜୟଙ୍କ ଏକ ରାଲିରେ ଦଳାଚକଟା ହୋଇଛି। ଯେଉଁଥିରେ 36 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 58 ଜଣ ଆହତ ହୋଇ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 8 ଶିଶୁ ଓ 16 ମହିଳା ଅଛନ୍ତି।
#WATCH | Tamil Nadu: A large number of people attended the campaign of TVK (Tamilaga Vettri Kazhagam) chief and actor Vijay in Karur— ANI (@ANI) September 27, 2025
A stampede-like situation reportedly occurred here. Several people fainted and were taken to a nearby hospital. More details are awaited.… pic.twitter.com/4f2Gyrp0v5
କରୁରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଷ୍ଟାଲିନ୍, ସମସ୍ତ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ
ଆହତମାନଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ କରୁରରେ ଥିବା ସରକାରୀ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଆଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏମକେ ଷ୍ଟାଲିନ୍ ପରିସ୍ଥିତିର ସମୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କରୁରରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ସେ କରୁର ହସ୍ପିଟାଲଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଶନିବାର ତାମିଲନାଡୁର କରୁରରେ ଦଳାଚକଟା ଘଟିଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ବିଜୟଙ୍କ ରାଲି ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଭିଡ଼ ଜମା ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଦଳାଚକଟାରେ 36 ଜଣ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି।
#WATCH | Tamil Nadu: TVK (Tamilaga Vettri Kazhagam) chief and actor Vijay leaves from Trichy airport— ANI (@ANI) September 27, 2025
A stampede took place during his public event in Karur.
Former Tamil Nadu Minister and DMK leader V Senthil Balaji said, " till now, 31 people have died in the stampede and 58… pic.twitter.com/mnb1G2zncF
ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ କହିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି
Xରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟକରି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ, ଘଟଣାକୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ତାଙ୍କ ପୋଷ୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ,"ତାମିଲନାଡୁର କରୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଦଳାଚକଟା ଭଳି ଏକ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଘଟଣାରେ ଜୀବନହାନି ବିଷୟରେ ଜାଣି ମୁଁ ମର୍ମାହତ। ଶୋକସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ଗଭୀର ସମବେଦନା ଏବଂ ଆହତମାନଙ୍କ ଆଶୁ ଆରୋଗ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି।"
Anguished to know about the tragic loss of lives in a stampede-like unfortunate incident in Karur district of Tamil Nadu. I extend my deepest condolences to the bereaved family members and pray for early recovery of those injured.— President of India (@rashtrapatibhvn) September 27, 2025
ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
କରୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଦଳାଚକଟା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଗଭୀର ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏହି ଘଟଣାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ବୋଲି କହି Xରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, "ତାମିଲନାଡୁର କରୁରରେ ଏକ ରାଜନୈତିକ ରାଲି ସମୟରେ ଘଟିଥିବା ଘଟଣା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦ ଓ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ। ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କୁ ହରାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ମୋର ସମବେଦନା। ଏହି କଷ୍ଟକର ସମୟରେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଧର୍ଯ୍ୟ ଧରିବାକୁ କାମନା କରୁଛି। ଆହତ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ଶୀଘ୍ର ଆରୋଗ୍ୟ ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି।"
The unfortunate incident during a political rally in Karur, Tamil Nadu, is deeply saddening. My thoughts are with the families who have lost their loved ones. Wishing strength to them in this difficult time. Praying for a swift recovery to all those injured.— Narendra Modi (@narendramodi) September 27, 2025
ବିଜୟଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ସମୟରେ କରୁରରେ ଦଳାଚକଟା
2026 ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ, ତାମିଲନାଡୁ ଭେଟ୍ଟ୍ରି କାଝାଗମ (TVK) ନେତା ବିଜୟ ବିଜୟ "ଉଙ୍ଗା ବିଜୟ ନା ଭରେଣ" ନାମରେ ସମଗ୍ର ତାମିଲନାଡୁରେ ପ୍ରଚାର ଗସ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ 13 ତାରିଖରେ ତ୍ରିଚି ଏବଂ ଆରିଆଲୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଆଗାମୀ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବିଜୟ ଆଜି ନମକ୍କଲ ଏବଂ କରୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଆଜି ସକାଳେ ନମାକ୍କାଲ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରଚାର ରାଲିରେ ଏକ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭିଡ଼ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ, ସନ୍ଧ୍ୟା ୭ଟାରେ କରୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ରାଲିରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ TVK କର୍ମୀ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ବିଜୟ କହିବା ଆରମ୍ଭ କରିବା ମାତ୍ରେ ଜଣେ ମହିଳା ଅଚେତ ହୋଇଗଲେ। ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ 30ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଅଚେତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ।
