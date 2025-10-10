ETV Bharat / bharat

ଆଇପିଏସ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ମାମଲା: 13 ଆଇପିଏସ, 2 ଆଇଏଏସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲା

ମୃତ ପୂରନ କୁମାରଙ୍କ ଆଇଏଏସ ପତ୍ନୀ ଅମୀନତ ପି କୁମାର ଚଣ୍ଡିଗଡ ସେକ୍ଟର -11 ଥାନାରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ସହ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ।

Deceased IPS officer Y Puran Kumar and his wife Amneet P Kumar
Deceased IPS officer Y Puran Kumar and his wife Amneet P Kumar (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 10, 2025 at 3:29 PM IST

2 Min Read
ଚଣ୍ଡିଗଡ: ହରିୟାଣାର ବରିଷ୍ଠ ଆଇପିଏସ ୱାଇ ପୂରନ କୁମାରଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଏବେ ନୂଆ ମୋଡ ନେଇଛି । ଚଣ୍ତିଗଡ ସେକ୍ଟର-11 ଥାନାରେ ହରିୟାଣା ଡିଜିପି ଶତ୍ରୁଜିତ ସିଂହ କପୁରଙ୍କ ସମେତ 13 ଜଣ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ପୂର୍ବ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏଫଆଇଆର ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି । ୱାଇ ପୂରନ କୁମାର ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ଏକ ସୁସାଇଡାଲ ନୋଟ ଛାଡି ଯାଇଥିଲେ । ଏଥିରେ ସେ ଏହି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ଦାୟୀ ବୋଲି ଦର୍ଶାଇଥିଲେ । ଏହି ଘଟଣାରେ ଏଫଆଇଆର ରୁଜୁ ହୋଇ ସାରିଛି ଏବଂ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଥିବା ନେଇ ଚଣ଼୍ଡୀଗଡ ଆଇଜି ପୁଷ୍ପେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।

ଏଫଆଇଆରରେ ଡିଜିପି ସମେତ ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଗୁରୁତର ଅଭିଯୋଗ

ଏଫଆଇଆରରେ ହରିୟାଣା ଡିଜିପି ଶତ୍ରୁଜିତ ସିଂହ କପୁରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଗୁରୁତର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି । ଏଫଆଇଆର ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ, ଆପିଏସ ପୂରନ କୁମାର ଯେତେବେଳେ ପିଛିଲା ଦରମା ମାଗିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏରିଅର ଦିଆଯାଇ ନ ଥିଲା । ଏଡିଜିପି ସଞ୍ଜୟ କୁମାର, ଆଇଜିପି ପଙ୍କଜ ନୈନ, କଳା ରାମଚନ୍ଦ୍ରନ, ସନ୍ଦୀପ ଖିରବାର, ସିବାଜ କବିରାଜ, ମନୋଜ ଯାଦବ, ପି.କେ.ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ଏହି ମାମଲାରେ ସଂପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି । ଏମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ରୁଜୁ କରିବା, ରିପୋର୍ଟ ଖରାପ କରିବା, ନିୟମିତ ମାନସିକ ନିର୍ଯ୍ୟାତନା ଦେବା ପରି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ।

Amneet P Kumar
Amneet P Kumar (Etv Bharat)

ଆଇଏଏସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତର ଅଭିଯୋଗ

ଏଫଆଇଆରରେ କେବଳ ଆଇପିଏସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନାଁ ନାହିଁ, ଦୁଇଜଣ ଆଇଏଏସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନାଁ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସେମାନେ ହେଲେ ଟିବିଏସଏନ ପ୍ରସାଦ ଏବଂ ରାଜୀବ ଅରୋଡା । ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପୂରନ କୁମାର ଲେଖିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ସତ୍କାର ସମୟରେ ରାଜୀବ ଅରୋଡା ତାଙ୍କୁ ଛୁଟି ଦେଉ ନ ଥିଲେ । ସେଥିପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଶେଷ ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ କରି ପାରି ନ ଥିଲେ । ଏହା ତାଙ୍କ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ବଡ ଦୁଃଖ ହୋଇ ରହି ଯାଇଥିଲା । ପ୍ରସାଦ ମଧ୍ୟ ଜାତିକୁ ନେଇ ତାଙ୍କୁ ମାନସିକ ନିର୍ଯ୍ୟାତନା ଦେଉଥିଲେ ବୋଲି ଶେଷ ଚିଠିରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ପୂରନ କୁମାର ।

Deceased IPS officer Y Puran Kumar
Deceased IPS officer Y Puran Kumar (Etv Bharat)

ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଣ ରହିଛି ଅଭିଯୋଗ

ହରିୟାଣା ଡିଜିପି ଶତ୍ରୁଜିତ କପୁର ଏରିଅର ଦରମା ମାଗିବାକୁ ନେଇ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଅପମାନିତ କରିଥିଲେ। ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏରିଅରକୁ ଅଟକାଇ ଦେଇଥିଲେ, ମିଛ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ । ସରକାରୀ କ୍ୱାର୍ଟର ଏବଂ ସରକାରୀ ଗାଡି ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅତିରିକ୍ତ ସର୍ତ୍ତ ରଖୁିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ।

ପୂର୍ବତନ ଡିଜିପି ତଥା 1998 ବ୍ୟାଚ ଆଇପିଏସ ମନୋଜ ଯାଦବ ଅମ୍ବାଲାରେ ଏକ ପୋଲିସ ଥାନାରେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଜାତିଗତ ଭେଦଭାବ ନେଇ ମାନସିକ ନିର୍ଯ୍ୟାତନା ଦେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ।

ପୂର୍ବତନ ଡିଜିପି ତଥା 1998 ବ୍ୟାଚ ଆଇପିଏସ ପିକେ ଅଗ୍ରୱାଲ ମୃତ ପୂରନ କୁମାରଙ୍କୁ ଜାତି ଆଧାରରେ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି । ସେହିପରି ଅନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମଧ୍ୟ ସଙ୍ଗୀନ ମାମଲା ରହିଛି ।

ପତ୍ନୀ ଅମନତ କୁମାରଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ମାମଲା ରୁଜୁ

ପୂରନ କୁମାରଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଅମୀନତ ପି କୁମାର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଆଇଏଏସ ଅଧିକାରୀ । ପୂରନ କୁମାରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ପରଦିନ ସକାଳେ ପତ୍ନୀ ଅମୀନତ ଚଣ୍ଡିଗଡ ସେକ୍ଟର -11 ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଲିଖିତ ଭାବେ ଜଣାଇଛନ୍ତି । ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ନିୟମିତ ଭାବେ ଜାତିକୁ ନେଇ ମାନସିକ ନିର୍ଯ୍ୟାତନା ଦିଆଯାଉଥିଲା । ସେ ଆହୁରି ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ, ଡିଜିପି ଏବଂ ରୋହତଗର ଏସପି ତାଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ମିଛ ମାମଲାରେ ଫସାଇ ଦେବେ ବୋଲି ଧମକ ଦେଉଥିଲେ । ଅମୀନତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଦାବି କରିଥିଲେ ।

ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ଜାତୀୟ ଅନୁସୂଚୀତ ଜାତି କମିଶନ (NCSC) ଦଳିତ ଆଇପିଏସ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ହରିୟାଣା ADGP ୱାଇ ପୂରନ କୁମାରଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ସ୍ୱତଃ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛନ୍ତି । ଏ ନେଇ କମିଶନ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଏବଂ ଚଣ୍ଡିଗଡ ଡିଜିପିଙ୍କୁ ନୋଟିସ ଜାରି କରିବା ସହ କି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇଛନ୍ତି ଏକ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଜଣାଇବାକୁ କହିଛନ୍ତି ।

