ଆଇପିଏସ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ମାମଲା: 13 ଆଇପିଏସ, 2 ଆଇଏଏସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲା
ମୃତ ପୂରନ କୁମାରଙ୍କ ଆଇଏଏସ ପତ୍ନୀ ଅମୀନତ ପି କୁମାର ଚଣ୍ଡିଗଡ ସେକ୍ଟର -11 ଥାନାରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ସହ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ।
Published : October 10, 2025 at 3:29 PM IST
ଚଣ୍ଡିଗଡ: ହରିୟାଣାର ବରିଷ୍ଠ ଆଇପିଏସ ୱାଇ ପୂରନ କୁମାରଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଏବେ ନୂଆ ମୋଡ ନେଇଛି । ଚଣ୍ତିଗଡ ସେକ୍ଟର-11 ଥାନାରେ ହରିୟାଣା ଡିଜିପି ଶତ୍ରୁଜିତ ସିଂହ କପୁରଙ୍କ ସମେତ 13 ଜଣ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ପୂର୍ବ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏଫଆଇଆର ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି । ୱାଇ ପୂରନ କୁମାର ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ଏକ ସୁସାଇଡାଲ ନୋଟ ଛାଡି ଯାଇଥିଲେ । ଏଥିରେ ସେ ଏହି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ଦାୟୀ ବୋଲି ଦର୍ଶାଇଥିଲେ । ଏହି ଘଟଣାରେ ଏଫଆଇଆର ରୁଜୁ ହୋଇ ସାରିଛି ଏବଂ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଥିବା ନେଇ ଚଣ଼୍ଡୀଗଡ ଆଇଜି ପୁଷ୍ପେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଏଫଆଇଆରରେ ଡିଜିପି ସମେତ ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଗୁରୁତର ଅଭିଯୋଗ
ଏଫଆଇଆରରେ ହରିୟାଣା ଡିଜିପି ଶତ୍ରୁଜିତ ସିଂହ କପୁରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଗୁରୁତର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି । ଏଫଆଇଆର ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ, ଆପିଏସ ପୂରନ କୁମାର ଯେତେବେଳେ ପିଛିଲା ଦରମା ମାଗିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏରିଅର ଦିଆଯାଇ ନ ଥିଲା । ଏଡିଜିପି ସଞ୍ଜୟ କୁମାର, ଆଇଜିପି ପଙ୍କଜ ନୈନ, କଳା ରାମଚନ୍ଦ୍ରନ, ସନ୍ଦୀପ ଖିରବାର, ସିବାଜ କବିରାଜ, ମନୋଜ ଯାଦବ, ପି.କେ.ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ଏହି ମାମଲାରେ ସଂପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି । ଏମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ରୁଜୁ କରିବା, ରିପୋର୍ଟ ଖରାପ କରିବା, ନିୟମିତ ମାନସିକ ନିର୍ଯ୍ୟାତନା ଦେବା ପରି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ।
ଆଇଏଏସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତର ଅଭିଯୋଗ
ଏଫଆଇଆରରେ କେବଳ ଆଇପିଏସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନାଁ ନାହିଁ, ଦୁଇଜଣ ଆଇଏଏସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନାଁ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସେମାନେ ହେଲେ ଟିବିଏସଏନ ପ୍ରସାଦ ଏବଂ ରାଜୀବ ଅରୋଡା । ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପୂରନ କୁମାର ଲେଖିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ସତ୍କାର ସମୟରେ ରାଜୀବ ଅରୋଡା ତାଙ୍କୁ ଛୁଟି ଦେଉ ନ ଥିଲେ । ସେଥିପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଶେଷ ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ କରି ପାରି ନ ଥିଲେ । ଏହା ତାଙ୍କ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ବଡ ଦୁଃଖ ହୋଇ ରହି ଯାଇଥିଲା । ପ୍ରସାଦ ମଧ୍ୟ ଜାତିକୁ ନେଇ ତାଙ୍କୁ ମାନସିକ ନିର୍ଯ୍ୟାତନା ଦେଉଥିଲେ ବୋଲି ଶେଷ ଚିଠିରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ପୂରନ କୁମାର ।
ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଣ ରହିଛି ଅଭିଯୋଗ
ହରିୟାଣା ଡିଜିପି ଶତ୍ରୁଜିତ କପୁର ଏରିଅର ଦରମା ମାଗିବାକୁ ନେଇ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଅପମାନିତ କରିଥିଲେ। ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏରିଅରକୁ ଅଟକାଇ ଦେଇଥିଲେ, ମିଛ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ । ସରକାରୀ କ୍ୱାର୍ଟର ଏବଂ ସରକାରୀ ଗାଡି ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅତିରିକ୍ତ ସର୍ତ୍ତ ରଖୁିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ।
ପୂର୍ବତନ ଡିଜିପି ତଥା 1998 ବ୍ୟାଚ ଆଇପିଏସ ମନୋଜ ଯାଦବ ଅମ୍ବାଲାରେ ଏକ ପୋଲିସ ଥାନାରେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଜାତିଗତ ଭେଦଭାବ ନେଇ ମାନସିକ ନିର୍ଯ୍ୟାତନା ଦେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ।
ପୂର୍ବତନ ଡିଜିପି ତଥା 1998 ବ୍ୟାଚ ଆଇପିଏସ ପିକେ ଅଗ୍ରୱାଲ ମୃତ ପୂରନ କୁମାରଙ୍କୁ ଜାତି ଆଧାରରେ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି । ସେହିପରି ଅନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମଧ୍ୟ ସଙ୍ଗୀନ ମାମଲା ରହିଛି ।
ପତ୍ନୀ ଅମନତ କୁମାରଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ମାମଲା ରୁଜୁ
ପୂରନ କୁମାରଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଅମୀନତ ପି କୁମାର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଆଇଏଏସ ଅଧିକାରୀ । ପୂରନ କୁମାରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ପରଦିନ ସକାଳେ ପତ୍ନୀ ଅମୀନତ ଚଣ୍ଡିଗଡ ସେକ୍ଟର -11 ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଲିଖିତ ଭାବେ ଜଣାଇଛନ୍ତି । ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ନିୟମିତ ଭାବେ ଜାତିକୁ ନେଇ ମାନସିକ ନିର୍ଯ୍ୟାତନା ଦିଆଯାଉଥିଲା । ସେ ଆହୁରି ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ, ଡିଜିପି ଏବଂ ରୋହତଗର ଏସପି ତାଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ମିଛ ମାମଲାରେ ଫସାଇ ଦେବେ ବୋଲି ଧମକ ଦେଉଥିଲେ । ଅମୀନତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଦାବି କରିଥିଲେ ।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ଜାତୀୟ ଅନୁସୂଚୀତ ଜାତି କମିଶନ (NCSC) ଦଳିତ ଆଇପିଏସ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ହରିୟାଣା ADGP ୱାଇ ପୂରନ କୁମାରଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ସ୍ୱତଃ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛନ୍ତି । ଏ ନେଇ କମିଶନ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଏବଂ ଚଣ୍ଡିଗଡ ଡିଜିପିଙ୍କୁ ନୋଟିସ ଜାରି କରିବା ସହ କି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇଛନ୍ତି ଏକ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଜଣାଇବାକୁ କହିଛନ୍ତି ।
