Published : June 15, 2025 at 9:21 AM IST | Updated : June 15, 2025 at 10:32 AM IST

ଡେରାଡୁନ: ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ହେଲିକପ୍ଟଟ କ୍ରାସ୍‌ । ରୁଦ୍ରପ୍ରୟାଗ ଜିଲ୍ଲାରେ ହେଲିକପ୍ଟର୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେବାରୁ 7 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା । କେଦାରନାଥ ଧାମରୁ ଗୁପ୍ତକାଶୀ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଖରାପ ପାଗ ଯୋଗୁଁ ଗୌରୀକୁଣ୍ଡ ଅଞ୍ଚଳରେ ହେଲିକପ୍ଟର୍ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି । ଆଜି ସକାଳ 5ଟା ସମୟରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା । ଦୁର୍ଘଟଣା ସମୟରେ ହେଲିକପ୍ଟରରେ ପାଇଲଟ ଓ 6 ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଥିଲେ । ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଉଦ୍ଧାରକାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଗଡ଼ୱାଲ୍ କମିଶନର ବିନୟ ଶଙ୍କର ପାଣ୍ଡେ କହିଛନ୍ତି।ଜିଲ୍ଲା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ହେଲିକପ୍ଟର ସେବାର ନୋଡାଲ୍ ଅଧିକାରୀ ରାହୁଲ ଚୌବେ କହିଛନ୍ତି, "ପ୍ରାଥମିକ ସୁତ୍ରରୁ ଜଣାପଡୁଛି ଯେ ଆର୍ଯ୍ୟନ ଆଭିଏସନ୍‌ର ଏକ ହେଲିକପ୍ଟର କେଦାରନାଥ ଧାମରୁ ଗୁପ୍ତକାଶୀ ବେସକୁ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଉପତ୍ୟକାର ପାଗ ହଠାତ୍ ଖରାପ ହୋଇଗଲା। ପାଇଲଟ୍ ଉପତ୍ୟକାରୁ ହେଲିକପ୍ଟରକୁ ବାହାରକୁ ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ, ପ୍ରୟାସ ସମୟରେ ଏହା ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା।" ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାରି ରହିଛି । ଏନଡିଆରଏଫ ଏବଂ ଏସଡିଆରଏଫ ଦଳ ଦୁର୍ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ପଠାଯାଇଛି। ଗୌରୀ ମାଇ ଖାର୍କ ଉପରେ ଏକ ଜଙ୍ଗଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ହେଲିକପ୍ଟରଟି ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। କମ ଦୃଶ୍ୟମାନତା ଏବଂ ପ୍ରତିକୂଳ ପାଗ ଯୋଗୁଁ ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇଥିବା ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି। ହେଲିକପ୍ଟରରେ ଥିଲେ ପାଇଲଟ ଓ 6 ଯାତ୍ରୀ: ଶ୍ରଦ୍ଧା ରାଜକୁମାର ଜୟସ୍ବାଲ (35 ବର୍ଷ) ମହାରାଷ୍ଟ୍ର କାଶୀ (25 ବର୍ଷ) ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜକୁମାର ସୁରେଶ ଜୟସ୍ବାଲ (41 ବର୍ଷ) ଗୁଜରାଟ

