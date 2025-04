ETV Bharat / bharat

ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ପୋଲିସ ଏନକାଉଣ୍ଟର, ଜଣେ କମାଣ୍ଡର ସମେତ ୮ ନକ୍ସଲ ନିପାତ - MAOIST ENCOUNTER IN BOKARO

Jharkhand Police Encounter ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Odisha Team Published : April 21, 2025 at 10:27 AM IST | Updated : April 21, 2025 at 10:49 AM IST 1 Min Read

Maoist Encounter In Bokaro ରାଞ୍ଚି (ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ): ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ବୋକାରୋ ଜିଲ୍ଲାରେ ନକ୍ସଲଙ୍କୁ ବଡ଼ ଝଟକା । ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ପୋଲିସ ଓ ନକ୍ସଲଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୁଳି ବିନିମୟ । ଏଥିରେ ୮ ଜଣ ନକ୍ସଲ ନିପାତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି । ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟାଳୟରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ୧୦ରୁ ଅଧିକ ନକ୍ସଲ ନିହତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରାୟ ୮ଟି ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି । ନିହତ ନକ୍ସଲଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକଙ୍କ ଅନେକ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା । ନକ୍ସଲବାଦୀ ବିବେକଙ୍କ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ସହିତ ଏହି ଏନକାଉଣ୍ଟର ହୋଇଛି, ଯାହାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ୧ କୋଟି ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ରାଶି ରହିଥିଲା । ଏହି ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ନକ୍ସଲ କମାଣ୍ଡର ବିବେକ ଏବଂ ଅରବିନ୍ଦ ଯାଦବ ନିହତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି । ଏନକାଉଣ୍ଟର ପରେ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଏବଂ ବିସ୍ଫୋରକ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ କରାଯାଇଛି । Latest updates on Naxal encounter in Bokaro: ବୋକାରୋର ଲୁଗୁ ପାହାଡ଼ ପାଦଦେଶରେ ଏନକାଉଣ୍ଟର: ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟାଳୟରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ପୋଲିସ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ମିଳିତ ଭାବରେ କରିଥିବା ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ଅଧ ଡଜନରୁ ଅଧିକ ନକ୍ସଲ ନିହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ବୋକାରୋର ଲୁଗୁ ପାହାଡ଼ର ପାଦଦେଶ ଅଞ୍ଚଳରେ ନକ୍ସଲଙ୍କ ଏକ ବଡ଼ ଦଳ ବୁଲୁଥିବା ନେଇ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଖବର ପାଇଥିଲା । ଏନେଇ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଅପରେସନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ପରେ ନକ୍ସଲମାନେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀଙ୍କ ଉପରକୁ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲେ । ଏହାର ପାଲଟା ଜବାବରେ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ପୋଲିସ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ, ନକ୍ସଲମାନଙ୍କ ଉପରକୁ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲେ ।

Last Updated : April 21, 2025 at 10:49 AM IST