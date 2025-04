ETV Bharat / bharat

ସୀମାଞ୍ଚଳମ୍‌ରେ ଅଘଟଣ: ଚନ୍ଦନୋତ୍ସବ ବେଳେ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲା ମନ୍ଦିର କାନ୍ଥ, 7 ମୃତ - WALL COLLAPSE IN SIMHACHALAM

Several Killed In Wall Collapse At Sri Varaha Lakshmi Narasimha Swamy Temple In Andhra Pradesh ( ETV Bharat )