ETV Bharat / bharat

ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ବାଇକ୍‌କୁ ପିଟିଲା ସ୍କର୍ପିଓ, ୬ ମୃତ - ROAD ACCIDENT

Several Killed As A Scorpio Collides With A Bike In Giridih Jharkhand ( ETV Bharat )