ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ 2025: ଏନଡିଏରେ ଛିଡ଼ିଲା ଆସନ ବଣ୍ଟା, ଜାଣନ୍ତୁ କାହାକୁ ମିଳିଲା କେତେ ?

ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଏନଡିଏ ଭିତରେ ଆସନ ବଣ୍ଟନ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇଛି। ସମାନ 101 ଆସନରେ ଲଢ଼ିବେ ବିଜେପି ଏବଂ ଜେଡିୟୁ ।

ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ 2025: ଏନଡିଏରେ ଛିଡ଼ିଲା ଆସନ ବଣ୍ଟା
ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ 2025: ଏନଡିଏରେ ଛିଡ଼ିଲା ଆସନ ବଣ୍ଟା (ETV Bharat)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 12, 2025 at 7:55 PM IST

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବିହାରର ଶାସକ ମେଣ୍ଟ ଭିତରେ ରାଜନୈତିକ ସମୀକରଣରେ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରି, ଜନତା ଦଳ ୟୁନାଇଟେଡ୍ (ଜେଡିୟୁ) ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି (ବିଜେପି) 2025 ନିର୍ବାଚନରେ ​​ସମାନ ସଂଖ୍ୟକ ଆସନରେ ଲଢ଼ିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ତଥାପି ଚିରାଗ ପାସୱାନଙ୍କ ଲୋକ ଜନଶକ୍ତି ପାର୍ଟି (ଏଲଜେପି)ର ପ୍ରବେଶ ଏହି ଗଣନାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି।

ଆସନ ବଣ୍ଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ଜେଡିୟୁ ଏବଂ ବିଜେପି ପ୍ରତ୍ୟେକ 101ଟି ଆସନରେ ଲଢ଼ିବେ। ଯେତେବେଳେ ଲୋକ ଜନଶକ୍ତି ପାର୍ଟି (ରାମ ବିଳାସ)କୁ 29 ଆସନ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହାବାଦ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଲୋକ ମୋର୍ଚ୍ଚା (RLM) ଏବଂ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନୀ ଆୱାମ ପାର୍ଟି (HAM)କୁ ସମାନ ଛଅଟି ଲେଖାଏଁ ଆସନ ଦିଆଯାଇଛି।

"ବିହାର ତୟାର, ଫିର୍ ଏକ୍ ବାର୍ ଏନଡିଏ ସରକାର"

ଏସମ୍ପର୍କରେ ବିହାର ନିର୍ବାଚନ ଦାୟିତ୍ବରେ ଥିବା ବେଜେପି ନେତା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ଆମେ, ଏନଡିଏ ସହଯୋଗୀମାନେ, ଏକ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶରେ ଆସନ ବଣ୍ଟନ ସମାପ୍ତ କରିଛୁ। ସମସ୍ତ ଏନଡିଏ ଦଳର କର୍ମୀ ଏବଂ ନେତାମାନେ ଏହାକୁ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି। ବିହାର ତୟାର, ଫିର୍ ଏକ୍ ବାର୍ ଏନଡିଏ ସରକାର।"

ନୀତୀଶ କୁମାରଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରିବା ପାଇଁ ଏକଜୁଟ ଏନଡିଏ ନେତା

ଜେଡିୟୁର ଜାତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ଝା ତାଙ୍କ ପୋଷ୍ଟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ, "ସମସ୍ତ ଏନଡିଏ ଦଳର ନେତା ଏବଂ କର୍ମୀମାନେ ଏହାକୁ ଖୁସିର ସହିତ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବିପୁଳ ବହୁମତ ସହିତ ନୀତୀଶ କୁମାରଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରିବା ପାଇଁ ଏକଜୁଟ ହୋଇଛନ୍ତି।" ଏହା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଜେଡିୟୁ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ହ୍ରାସ, ଯାହା 2020 ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ 115 ଆସନରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିଥିଲା। ବିଜେପି ମଧ୍ୟ 110 ତଳକୁ ଖସିଯାଇଛି।

ଗତ ଥର ତୁଳନାରେ ବିଜେପି-ଜେଡିୟୁ ପାଇଁ ଆସନ କମ୍

2020 ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ​115 ଆସନରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତୀଶ କୁମାରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଜେଡିୟୁ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ବଡ଼ ହ୍ରାସ। ବିଜେପିର ଆସନ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ତଳକୁ ଖସି 110 ହୋଇଯାଇଛି। 2020ରେ ବିକାଶଶୀଳ ଇନସାନ ପାର୍ଟି (ଭିଆଇପି), ଯାହା ସେତେବେଳେ ଏନଡିଏର ଅଂଶ ଥିଲା, 11 ଆସନରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିଥିଲା।

ଏନଡିଏରେ ଛିଡ଼ିଲା ଆସନ ବଣ୍ଟା, ଜାଣନ୍ତୁ କାହାକୁ ମିଳିଲା କେତେ ?
ଏନଡିଏରେ ଛିଡ଼ିଲା ଆସନ ବଣ୍ଟା, ଜାଣନ୍ତୁ କାହାକୁ ମିଳିଲା କେତେ ? (ANI)

ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜିତନ ରାମ ମାଞ୍ଝିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏଚ୍ଏଏମ୍ (ଏସ୍) ସାତଟି ଆସନ ଜିତିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଏଲଜେପି (ସେତେବେଳେ ଅବିଭକ୍ତ) କେବଳ 135 ଆସନରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିଥିଲା। ମାଞ୍ଝି ଏବଂ ପାସୱାନ ଉଭୟ 2024 ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ଜିତି ବର୍ତ୍ତମାନ କେନ୍ଦ୍ରର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସରକାରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି।

କ'ଣ ରହିଛି ଇଣ୍ଡିଆ ବ୍ଲକ୍ ର ଖବର?

ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ-ଆରଜେଡି ଆସନ ବଣ୍ଟନ ବିବାଦ ରବିବାର ଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଏବଂ ସୋମବାର ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧି ସହଯୋଗୀ ଦଳ ନେତା ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପରେ ଏହାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରେ। ଦଳ ଭିତରର ଲୋକଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ଏଆଇସିସି ବିହାର ପ୍ରଭାରୀ କୃଷ୍ଣ ଆଲ୍ଲାଭାରୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କଂଗ୍ରେସ ଆରଜେଡି ସହିତ ଆସନ ପାଇଁ କଠିନ ଆଲୋଚନା କରୁଥିବାରୁ ଏହି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଯାହା ସହ ସହଯୋଗୀ ଦଳ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ନଥିଲା।

ଗତ ସପ୍ତାହେ ଧରି ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ଇଣ୍ଡିଆ ବ୍ଲକ ସମନ୍ୱୟ କମିଟି ମଧ୍ୟରେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି କିନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସ ଦ୍ୱାରା ଦାବି କରାଯାଇଥିବା ସର୍ବନିମ୍ନ 60 ଆସନ ଅପେକ୍ଷା ଆରଜେଡି କମ୍ ଆସନ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବାରୁ ଏହା ଶେଷ ହୋଇପାରି ନାହିଁ।

କଂଗ୍ରେସ ଭିତରର ଲୋକଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ଏହି ମହାପୁରୁଣା ଦଳ ମେଣ୍ଟ ପାଇଁ 2020 ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ​​ଲଢ଼ିଥିବା 70 ଆସନରୁ ଖସି ଆସିଛି କିନ୍ତୁ ନୂତନ ପ୍ରବେଶକାରୀ ଭିଆଇପି, ଆରଏଲଜେପି ଏବଂ ଜେଏମଏମ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ହାର ମାନିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲା।

ଶନିବାର ବିଦେଶ ଗସ୍ତରୁ ଫେରିଥିବା ରାହୁଲ ରବିବାର ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନଙ୍କ ସହିତ ବିହାରର ବିକାଶ ସମ୍ପର୍କରେ ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଏବଂ ସୋମବାର ଆସନ ବଣ୍ଟନ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆରଜେଡିର ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବଙ୍କୁ ଭେଟିପାରନ୍ତି।

କେବେ ହେବ ଭୋଟ୍ ?

ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ବିହାରରେ ନଭେମ୍ବର 6 ଏବଂ 11 ତାରିଖରେ ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ ହେବ ଏବଂ 14 ତାରିଖରେ ଭୋଟ୍ ଗଣତି ହେବ। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଜନତା ଦଳ (ଆରଜେଡି), କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କିଛି ବିରୋଧୀ ଦଳକୁ ନେଇ ଗଠିତ ମହାଗଠବନ୍ଧନ କିମ୍ବା ଭାରତ ବ୍ଲକ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାର ସିଟ୍ ବିଭାଜନ ଫର୍ମୁଲା ଘୋଷଣା କରିନାହିଁ।

