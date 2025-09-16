ETV Bharat / bharat

ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ ବିରୋଧୀ ଆଇନକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଥିବା ଆବେଦନ ଉପରେ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନୋଟିସ୍

ଏହି ଆଇନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ବଳପୂର୍ବକ ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ ବନ୍ଦ କରିବା, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିବା ପାଇଁ ସମାଲୋଚନା କରାଯାଉଛି। ଜାଣନ୍ତୁ ପୂରା ଘଟଣା।

Supreme Court
Supreme Court (File)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 16, 2025 at 3:51 PM IST

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମଙ୍ଗଳବାର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ ବିରୋଧୀ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିଥିବା ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ, ଏହାର ସାମ୍ବିଧାନିକ ବୈଧତାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି ବିଭିନ୍ନ ଆବେଦନ ଉପରେ ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ତର ଦାଖଲ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ବି.ଆର୍ ଗଭାଇଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ୍ କେ. ବିନୋଦ ଚନ୍ଦ୍ରନଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ, ଛତିଶଗଡ଼, ଗୁଜରାଟ, ହରିୟାଣା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ତର ଦାଖଲ କରିବାକୁ ଚାରି ସପ୍ତାହ ସମୟ ଦେଇଥିଲେ।

ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ସିଟିଜେନ୍ସ ଫର୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଆଣ୍ଡ୍ ପିସ୍ ପାଇଁ ବରିଷ୍ଠ ଓକିଲ ଚନ୍ଦର ଉଦୟ ସିଂହ ଖଣ୍ଡପୀଠକୁ ଏହି ମାମଲାର ତୁରନ୍ତ ଶୁଣାଣି କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଉପସ୍ଥିତ ବରିଷ୍ଠ ଓକିଲ ଇନ୍ଦିରା ଜୟସିଂହ ଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ସ୍ଥାନୀୟ ସାଂସଦ ଆଇନର ଧାରା 10 ଉପରେ ଏକ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ସ୍ଥଗିତାଦେଶ ଅଛି ଏବଂ ସେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି ରଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି।

ସିଂହ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଗୁଜରାଟ ଆଇନର ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଆଇନର ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ସ୍ଥଗିତାଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ସେହି ଆବେଦନଗୁଡ଼ିକୁ ଏଠାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି, ତେଣୁ ସ୍ଥଗିତାଦେଶ ଜାରି ରହିଛି ଏବଂ ସ୍ଥଗିତାଦେଶ ସେହି ଆଇନଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ସୀମିତ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶରେ 2024 ଆଇନକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି ଏକ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରାଯାଇଛି। ଏହା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିବାକୁ ଦାବି କରାଯାଇଛି।

ସିଂହ ଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ, 2024 ସଂଶୋଧନରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଛି ଏବଂ ତୃତୀୟ ପକ୍ଷ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିପାରିବେ, ପୀଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହେଁ। ଏହି ସମସ୍ତ ଯାଞ୍ଚ ଏବଂ ସନ୍ତୁଳନ ଏବଂ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ସିଂହ ଆହୁରି ଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ,"ଏହାର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ, ଆନ୍ତଃଧର୍ମିକ ବିବାହ, ସାଧାରଣ ଚର୍ଚ୍ଚ ରୀତିନୀତି ଏବଂ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ବହୁମାତ୍ରାରେ ହଇରାଣର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଭିଡ଼ ଆସି ସେମାନଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନେଇଯାଏ।"

ଓକିଲ ଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ, ଏହି ଆଇନଗୁଡ଼ିକୁ 'ଧର୍ମର ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଇନ' କୁହାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହା ସଂଖ୍ୟାଲଘୁଙ୍କ ଧାର୍ମିକ ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ହ୍ରାସ କରୁଛି ଏବଂ ଆନ୍ତଃଧାର୍ମିକ ବିବାହକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରୁଛି। ଆଇନଜୀବୀ ଖଣ୍ଡପୀଠକୁ ସଂଶୋଧନ ଆବେଦନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ, କାରଣ ଏହା କେବଳ ଆଇନର ସଂଶୋଧିତ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରେ।

ଆଇନକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିବା ପକ୍ଷମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବା ବରିଷ୍ଠ ଓକିଲ ସଞ୍ଜୟ ହେଗଡେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ତାଙ୍କ ମହକିଲ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଥିଲେ ଏବଂ ମୋତେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ପକ୍ଷ କରାଯାଇ ନାହିଁ। "ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ସରକାର ଏକ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ଆଦେଶ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ବିଚାରପତି ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଛନ୍ତି... ମୁଁ ଏଥିରେ ନିଜେ ପକ୍ଷକାର ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି," ବୋଲି ହେଗଡେ କହିଛନ୍ତି।

ଉପସ୍ଥାପନା ଶୁଣିବା ପରେ ଖଣ୍ଡପୀଠ, ଅତିରିକ୍ତ ସଲିସିଟର ଜେନେରାଲ କେଏମ୍ ନଟରାଜଙ୍କୁ ଆଇନ ସଂଶୋଧନ ଉପରେ ସ୍ଥଗିତାଦେଶ ପାଇଁ ଆବେଦନ ଉପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଜବାବ ଦାଖଲ କରିବାକୁ କହିଥିଲେ। ବଳପୂର୍ବକ ଏବଂ ପ୍ରତାରଣାମୂଳକ ଧାର୍ମିକ ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ସର୍ବଭାରତୀୟ ଆଇନ ପାଇଁ ଓକିଲ ଅଶ୍ୱିନୀ ଉପାଧ୍ୟାୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିବା ଆବେଦନକୁ ମଧ୍ୟ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଡି-ଟ୍ୟାଗ୍ କରିଥିଲେ।

2020 ମସିହାରେ, ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଧାର୍ମିକ ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଆଇନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନାଗରିକ ନ୍ୟାୟ ଏବଂ ଶାନ୍ତିର ଆବେଦନ ଉପରେ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଥିଲେ। ପରେ ଜମାତ ଉଲେମା-ଏ-ହିନ୍ଦ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଥିବା ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଆଇନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଛଅଟି ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ବିଚାରାଧୀନ ଅନେକ ମାମଲା ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଏକ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରିଥିଲା।

ଯେଉଁ ଆଇନଗୁଡ଼ିକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରାଯାଉଛି ସେଥିରେ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଧର୍ମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଇନ 2019, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଧର୍ମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଧ୍ୟାଦେଶ 2020, ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ବେଆଇନ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିଷେଧ ଅଧ୍ୟାଦେଶ 2020, ଏବଂ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ସମାନ ଆଇନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏହି ଆଇନଗୁଡ଼ିକ ବଳପୂର୍ବକ କିମ୍ବା ପ୍ରତାରଣାମୂଳକ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ, କିନ୍ତୁ କଥିତ ଭାବେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅପବ୍ୟବହାର ଏବଂ ଉଲ୍ଲଂଘନ ପାଇଁ ସମାଲୋଚନା କରାଯାଇଛି।

