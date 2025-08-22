ETV Bharat / bharat

ବିହାରରେ ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ନାଁ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ଆଧାର ଦାଖଲ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଲେ SC - AADHAAR AS PROOF OF RESIDENCE

ଖଣ୍ଡପୀଠ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ନାମ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ଆବେଦନ ସହିତ ଆଧାର କାର୍ଡ ଦାଖଲ କରାଯାଇପାରିବେ ଭୋଟର।

File photo of Congress MPs Jebi Mather and Praniti Shinde, along with other parliamentarians from the INDIA bloc parties, stage a protest against the Election Commission's Special Intensive Revision (SIR) of electoral rolls in Bihar, during the Monsoon session of Parliament, in New Delhi
File photo of Congress MPs Jebi Mather and Praniti Shinde, along with other parliamentarians from the INDIA bloc parties, stage a protest against the Election Commission's Special Intensive Revision (SIR) of electoral rolls in Bihar, during the Monsoon session of Parliament, in New Delhi (ANI)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 22, 2025 at 11:17 PM IST

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଶୁକ୍ରବାର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଭାରତର ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ବିହାର ସ୍ପେସାଲ ଇଣ୍ଟେନସିଭ୍ ରିଭିଜନ୍ (SIR)ରେ ବାସସ୍ଥାନ ପ୍ରମାଣ ସ୍ୱରୂପ ଆଧାର କାର୍ଡ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଗ୍ରହଣୀୟ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ସହିତ ଡିଲିଟ ହୋଇଥିବା ଭୋଟରଙ୍କ ଦାବି ଅନଲାଇନ୍ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବା ଉଚିତ।

ଜଷ୍ଟିସ ସୂର୍ଯ୍ୟ କାନ୍ତଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ଖଣ୍ଡପୀଠ, ବିହାରର ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକୁ SIR ସମୟରେ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଭୋଟର ତାଲିକାରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଦାବି ଏବଂ ଆପତ୍ତି ଦାଖଲ କରିବାରେ ସହାୟତା କରିବାରେ ନିଷ୍କ୍ରିୟତା ପାଇଁ ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ।

ଖଣ୍ଡପୀଠ ପଚାରିଥିଲେ ଯେ, ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକ କାହିଁକି 65 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଡିଲିଟ୍ ହୋଇଥିବା ଭୋଟରଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିନାହାଁନ୍ତି। "ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କର କାମ କରୁନାହାଁନ୍ତି... ଆପଣଙ୍କର BLA (ବୁଥ୍-ସ୍ତରୀୟ ଏଜେଣ୍ଟ) କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକୁ ଭୋଟରଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ," ଜୟମାଲ୍ୟ ବାଗଚୀଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଏହାର ଅବଲୋକନ କରିଥିଲେ।

ଖଣ୍ଡପୀଠ ମୌଖିକ ଭାବେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଯଦିଓ ପ୍ରାୟ 1.6 ଲକ୍ଷ BLA ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କଠାରୁ କେବଳ ଦୁଇଟି ଆପତ୍ତି ଆସିଛି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସମ୍ମୁଖରେ ଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯେ, ନିର୍ବାଚନ ସଂସ୍ଥା ଅଧିକାରୀମାନେ BLA ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ଆପତ୍ତିକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁନାହାଁନ୍ତି। ଖଣ୍ଡପୀଠ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଥିବା ବିହାରରେ ଭୋଟର ତାଲିକାର SIR ଅଭ୍ୟାସରେ ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ଥିତି ଦାଖଲ କରିବା ସହିତ ବାଦ ପଡ଼ିଥିବା ଭୋଟରମାନଙ୍କୁ ଅନଲାଇନ୍ ମୋଡ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦାବି ଦାଖଲ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତୁ।

ଖଣ୍ଡପୀଠ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ SIR ଅଭ୍ୟାସ ଭୋଟର-ଅନୁକୂଳ ହେବା ଉଚିତ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକୁ ଆଗକୁ ଆସିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ଖଣ୍ଡପୀଠ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ECI ବିହାର SIR ପାଇଁ ଆଧାର କାର୍ଡ କିମ୍ବା ବାସସ୍ଥାନ ପ୍ରମାଣ ସ୍ୱରୂପ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଗ୍ରହଣୀୟ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ସହିତ ବାଦ ପଡ଼ିଥିବା ଭୋଟରଙ୍କ ଦାବି ଅନଲାଇନ୍ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବା ଉଚିତ। ଖଣ୍ଡପୀଠ ନିର୍ବାଚନ ସଂସ୍ଥାକୁ ପ୍ରମାଣ ସ୍ୱରୂପ ସରକାର ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଅନ୍ୟ 11ଟି ପରିଚୟପତ୍ର ତାଲିକାରେ ଏହାକୁ ଯୋଡ଼ିବାକୁ କହିଥିଲେ।

ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବିହାରରେ ଭୋଟର ତାଲିକାର 'ସ୍ପେସାଲ ଇଣ୍ଟେନସିଭ୍ ରିଭିଜନ୍ (SIR)'କୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି ଆବେଦନଗୁଡ଼ିକର ଶୁଣାଣି କରୁଥିଲେ। ଖଣ୍ଡପୀଠ ବିହାରର ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ କୋର୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକୁ ସାମିଲ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ।

ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବା ବରିଷ୍ଠ ଓକିଲ ରାକେଶ ଦ୍ୱିବେଦୀ ତାଙ୍କ ମହକିଲଙ୍କୁ କୌଣସି ବାଦ ଦିଆ ଯାଉନାହିଁ ବୋଲି ଦର୍ଶାଇବା ପାଇଁ 15 ଦିନର ସମୟ ଦେବାକୁ ଖଣ୍ଡପୀଠକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଅନାବଶ୍ୟକ ହଙ୍ଗାମା କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ। "ଆମ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମକୁ ଆଉ କିଛି ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ପାରିବୁ ଯେ କୌଣସି ଭୋଟରଙ୍କୁ ବାଦ ଦିଆ ଯାଉନାହିଁ," ବୋଲି ଦ୍ୱିବେଦୀ କହିଛନ୍ତି।

ଦ୍ୱିବେଦୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, 65 ଲକ୍ଷ ବାଦ ଦିଆ ଯାଇଥିବା ଭୋଟରଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତାଲିକା ସାର୍ବଜନୀନ ଡୋମେନରେ ରଖାଯାଇଛି, ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୋଲିଂ ବୁଥରେ ତାଲିକା ମଧ୍ୟ ଲଗାଯାଇଛି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ୧.୬୦ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୁଥ୍-ସ୍ତରୀୟ ଏଜେଣ୍ଟ (BLA)ଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରନ୍ତୁ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ମୃତ ଏବଂ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବେ ଅନ୍ୟ ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଥିବା ୬୫ ଲକ୍ଷ ଭୋଟରଙ୍କ ଦାବି ଫର୍ମ ପୂରଣ କରାଯାଇପାରିବ।

ଖଣ୍ଡପୀଠ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକର ବୁଥ୍-ସ୍ତରୀୟ ଏଜେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରାପ୍ତି ରସିଦ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଏପରି ରସିଦର ଅର୍ଥ ଏହାନୁହେଁ ଯେ, ଫର୍ମଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ।

ଆରଜେଡି ସାଂସଦ ମନୋଜ ଝାଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବା ବରିଷ୍ଠ ଓକିଲ କପିଲ ସିବଲ ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ଓକିଲ ଅଭିଷେକ ମନୁ ସିଂଘଭି ଖଣ୍ଡପୀଠକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ଯେ, ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକର BLA ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସହଜ କରିବା ପାଇଁ ଆପତ୍ତି ଦାଖଲ ପାଇଁ ଶେଷ ତାରିଖ ଭାବେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1 ତାରିଖକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ।

ସିଂଘଭି 7.24 କୋଟି ଭୋଟରଙ୍କ ପାଇଁ ଆଧାର ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମାଗିଥିଲେ। ଜଣେ ଓକିଲ ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ, ଅଧିକାଂଶ ଫର୍ମ ଗୋଟିଏ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ବିନା ଦାଖଲ କରାଯାଇଛି, ତେଣୁ ଆଧାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ତଥାପି, ଖଣ୍ଡପୀଠ ନିର୍ବାଚନ ସଂସ୍ଥାକୁ ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ କହିଥିଲେ ଏବଂ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ଆଧାର କାର୍ଡ ସହିତ ଫର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରିବ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ସମୟ ସୀମା ବୃଦ୍ଧି କରୁନାହିଁ, ଏବଂ ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ, ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ତାରିଖରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରେ।

ଓକିଲ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଭୂଷଣ ଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ, ବାଦ ଦିଆଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଦାବି ଦାଖଲ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଅନେକ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକ ଯେଉଁମାନେ ସମୟ ସମୟରେ କାମ ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଫର୍ମ 6 ଅନୁଯାୟୀ ଦାବି ଦାଖଲ କରିବାରେ, ଆଧାର ଅନୁମତି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପୁଣି, ସେମାନେ ପୂର୍ବରୁ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ 11ଟି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟରୁ କିଛି ଅତିରିକ୍ତ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ମାଗିଛନ୍ତି। ଖଣ୍ଡପୀଠ ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକୁ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିବାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିବା ପାଇଁ ଦଳୀୟ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟର ସମୟସୀମା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁନାହିଁ।

"ବିହାରର ସମସ୍ତ 12 ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଫର୍ମ 6 କିମ୍ବା ଆଧାର କାର୍ଡରେ ଯେକୌଣସି 11ଟି ଦଲିଲ ସହିତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଫର୍ମ ଦାଖଲ ଏବଂ ଦାଖଲ କରିବାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିବା ପାଇଁ ଦଳୀୟ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିବେ", ବୋଲି ଖଣ୍ଡପୀଠ କହିଛନ୍ତି। ଖଣ୍ଡପୀଠକୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ, ଡ୍ରାଫ୍ଟ ତାଲିକାରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରାୟ 85 ହଜାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭୋଟର ସେମାନଙ୍କର ଦାବି ଫର୍ମ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ 2 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ନୂତନ ଭୋଟର SIR ଅଭ୍ୟାସ ଅଧୀନରେ ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ସେମାନଙ୍କର ନାମ ପଞ୍ଜିକରଣ କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଆସିଛନ୍ତି।

ଦାଖଲ ଶୁଣିବା ପରେ, ଖଣ୍ଡପୀଠ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସମସ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ବାଦ ଦିଆଯାଇଥିବା ଭୋଟରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦାଖଲ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିବା ଦାବି ଫର୍ମ ଉପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ସ୍ଥିତି ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବେ। ଖଣ୍ଡପୀଠ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକର ବୁଥ୍-ସ୍ତରୀୟ ଏଜେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରାପ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ବାଦ ଦିଆଯାଇଥିବା ଭୋଟରଙ୍କ ଦାବି ଫର୍ମ ଶାରୀରିକ ଭାବେ ଦାଖଲ କରନ୍ତି।

ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 8ରେ ମାମଲାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ଦିନ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି।

