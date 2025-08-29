ETV Bharat / bharat

'ରାମ ସେତୁ' ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନୋଟିସ୍ - SUPREME COURT ON RAM SETU

'ରାମ ସେତୁ'କୁ ଜାତୀୟ ସ୍ମାରକୀ ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ସୁବ୍ରମଣ୍ୟମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଆବେଦନ ଉପରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଛନ୍ତି।

SUPREME COURT ON RAM SETU
SUPREME COURT ON RAM SETU (ETV BHARAT)
author img

By Sumit Saxena

Published : August 29, 2025 at 5:44 PM IST

2 Min Read

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପୂର୍ବତନ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ସୁବ୍ରମଣ୍ୟମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଆବେଦନ ଉପରେ ଶୁକ୍ରବାର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କେନ୍ଦ୍ରଠାରୁ ଜବାବ ମାଗିଛନ୍ତି। ଯେଉଁଥିରେ ସ୍ବାମୀ 'ରାମ ସେତୁ'କୁ ଜାତୀୟ ସ୍ମାରକୀ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ଉପରେ ଶୀଘ୍ର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ବିଚାରପତି ବିକ୍ରମ ନାଥ ଏବଂ ବିଚାରପତି ସନ୍ଦୀପ ମେହେଟାଙ୍କ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଏହି ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରି, ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଆବେଦନ ଉପରେ ବିଚାର କରିବାକୁ ରାଜି ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଛନ୍ତି।

'ରାମ ସେତୁ', ଯାହାକୁ ଆଡାମ୍ସ ବ୍ରିଜ୍ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତାମିଲନାଡୁର ଦକ୍ଷିଣ-ପୂର୍ବ ଉପକୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ପାମ୍ବନ ଦ୍ୱୀପ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ଉପକୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ମନ୍ନାର ଦ୍ୱୀପ ମଧ୍ୟରେ ଚୂନ ପଥରର ଏକ ଶୃଙ୍ଖଳା ଅଛି। ଏଥିସହ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଚାରି ସପ୍ତାହ ପରେ ମାମଲାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି କରିବାକୁ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି।

ଆବେଦନରେ ଏହି ମାମଲା ସହ ଜଡ଼ିତ ଜାନୁଆରୀ 19, 2023ରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ଜାନୁଆରୀ 19, 2023ରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ, ଏହା 'ରାମ ସେତୁ'କୁ ଜାତୀୟ ଐତିହ୍ୟ ସ୍ମାରକୀ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରିବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ବିଚାର କରୁଛି। ସେହି ସମୟରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଆବେଦନର ଶୁଣାଣି କରୁଥିଲେ।

RAM SETU
RAM SETU (ETV BHARAT)

ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିବା ନୂତନ ଆବେଦନରେ କୁହାଯାଇଛି, "ଏବେ ଏହା ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ସ୍ମାରକୀର ମାନଦଣ୍ଡ ପୂରଣ କରୁଥିବାରୁ, ସରକାର ସମସ୍ତ ପ୍ରାଚୀନ ସ୍ମାରକୀକୁ ଜାତୀୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଏବଂ ପ୍ରାଚୀନ ସ୍ମାରକୀ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ସ୍ଥଳ ଏବଂ ଅବଶେଷ ଆଇନ(Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act), 1958ର ଧାରା 3/4 ଅନୁଯାୟୀ ଜାତୀୟ ସ୍ମାରକୀ ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ।"

ଆବେଦନ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରାଚୀନ ସ୍ମାରକୀ, ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ସ୍ଥଳ ଏବଂ ଅବଶେଷ ଆଇନ 1958ର ଧାରା 16 ସମ୍ପର୍କରେ କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ରାମ ସେତୁକୁ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରର ଅପବ୍ୟବହାର, ପ୍ରଦୂଷଣ କିମ୍ବା ଅପବିତ୍ରତାରୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଆବେଦନରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ,"ଏହା ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ ଏହି ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ସ୍ଥଳ ରାମ-ସେତୁକୁ ଏକ ତୀର୍ଥ ଭାବେ ବିବେଚନା କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଭକ୍ତିର ବିଷୟ ଏବଂ ଏହି ସମସ୍ତ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଅଧ୍ୟୟନ ଏବଂ ବୈଜ୍ଞାନିକ ନିଷ୍କର୍ଷଗୁଡ଼ିକ ମନୁଷ୍ୟ ନିର୍ମିତ ସ୍ମାରକୀର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ପୂଜାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ତୀର୍ଥସ୍ଥଳ ଭାବେ ପରିପୂରକ କରୁଥିବା ମୌଳିକ ପ୍ରମାଣ।"

SUPREME COURT
SUPREME COURT (ETV BHARAT)

ଆବେଦନରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ, ସେ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ନମ୍ବର 1-ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ, ଭାରତ ସରକାରଙ୍କକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରନ୍ତୁ ଯେ, ସେ ଜାନୁଆରୀ 19, 2023ରେ ଏହି କୋର୍ଟର ଆଦେଶ ପାଳନ କରି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱକୁ ଶୀଘ୍ର/ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ। ଆବେଦନରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, "ଏହି କୋର୍ଟ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା 142 ଅନୁଯାୟୀ ଉପଯୁକ୍ତ ରିଟ୍, ଆଦେଶ କିମ୍ବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ଅନୁଯାୟୀ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନକୁ ବଜାୟ ରଖି ଜନସ୍ୱାର୍ଥରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ।"

ଆବେଦନରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭାରତର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ନାଗରିକ ରାମେଶ୍ୱରମ୍ ପରିଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ଏବଂ କୌଣସି ହିନ୍ଦୁଙ୍କ କାଶୀ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ସମାପ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ରାମେଶ୍ୱରମ୍ ପରିଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆବେଦନରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, "ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଇତିହାସ ରାମାୟଣ ରୂପରେ ବିଶ୍ୱ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଐତିହାସିକ ସ୍ଥାନ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ଏକ ଅଂଶ ଏବଂ ଏହି ଦେଶର ଜୀବନରେଖା ଭାବେ ବିବେଚିତ ହୁଏ।"

ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଜାନୁଆରୀ 19, 2023ରେ ତାଙ୍କ ଆଦେଶରେ କହିଥିଲେ ଯେ, ସଲିସିଟର ଜେନେରାଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରକ୍ରିୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟରେ ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆବେଦନକାରୀମାନେ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ ଯେକୌଣସି ଅତିରିକ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ କିମ୍ବା ଯୋଗାଯୋଗ ଦାଖଲ କରିପାରିବେ।

କୋର୍ଟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ କହିଥିଲେ ଏବଂ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ ଏବଂ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ଆବେଦନର ସମାଧାନ କଲେ ପୁନର୍ବାର କୋର୍ଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେଇଥିଲେ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନୂତନ ଆବେଦନରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ କିମ୍ବା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କୁ ନିଆଯାଇଥିବା କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କିମ୍ବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାଯାଇନାହିଁ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- 'ଭାରତରେ ପୁଞ୍ଜି କେବଳ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ ନାହିଁ ବରଂ ବହୁଗୁଣିତ ହୁଏ'

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଆଜି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପରମାଣୁ ପରୀକ୍ଷଣ ବିରୋଧୀ ଦିବସ; ଜାଣନ୍ତୁ 2025ର ଟପ୍‌-9 ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବିଶିଷ୍ଟ ଦେଶ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପୂର୍ବତନ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ସୁବ୍ରମଣ୍ୟମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଆବେଦନ ଉପରେ ଶୁକ୍ରବାର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କେନ୍ଦ୍ରଠାରୁ ଜବାବ ମାଗିଛନ୍ତି। ଯେଉଁଥିରେ ସ୍ବାମୀ 'ରାମ ସେତୁ'କୁ ଜାତୀୟ ସ୍ମାରକୀ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ଉପରେ ଶୀଘ୍ର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ବିଚାରପତି ବିକ୍ରମ ନାଥ ଏବଂ ବିଚାରପତି ସନ୍ଦୀପ ମେହେଟାଙ୍କ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଏହି ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରି, ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଆବେଦନ ଉପରେ ବିଚାର କରିବାକୁ ରାଜି ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଛନ୍ତି।

'ରାମ ସେତୁ', ଯାହାକୁ ଆଡାମ୍ସ ବ୍ରିଜ୍ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତାମିଲନାଡୁର ଦକ୍ଷିଣ-ପୂର୍ବ ଉପକୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ପାମ୍ବନ ଦ୍ୱୀପ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ଉପକୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ମନ୍ନାର ଦ୍ୱୀପ ମଧ୍ୟରେ ଚୂନ ପଥରର ଏକ ଶୃଙ୍ଖଳା ଅଛି। ଏଥିସହ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଚାରି ସପ୍ତାହ ପରେ ମାମଲାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି କରିବାକୁ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି।

ଆବେଦନରେ ଏହି ମାମଲା ସହ ଜଡ଼ିତ ଜାନୁଆରୀ 19, 2023ରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ଜାନୁଆରୀ 19, 2023ରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ, ଏହା 'ରାମ ସେତୁ'କୁ ଜାତୀୟ ଐତିହ୍ୟ ସ୍ମାରକୀ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରିବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ବିଚାର କରୁଛି। ସେହି ସମୟରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଆବେଦନର ଶୁଣାଣି କରୁଥିଲେ।

RAM SETU
RAM SETU (ETV BHARAT)

ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିବା ନୂତନ ଆବେଦନରେ କୁହାଯାଇଛି, "ଏବେ ଏହା ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ସ୍ମାରକୀର ମାନଦଣ୍ଡ ପୂରଣ କରୁଥିବାରୁ, ସରକାର ସମସ୍ତ ପ୍ରାଚୀନ ସ୍ମାରକୀକୁ ଜାତୀୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଏବଂ ପ୍ରାଚୀନ ସ୍ମାରକୀ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ସ୍ଥଳ ଏବଂ ଅବଶେଷ ଆଇନ(Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act), 1958ର ଧାରା 3/4 ଅନୁଯାୟୀ ଜାତୀୟ ସ୍ମାରକୀ ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ।"

ଆବେଦନ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରାଚୀନ ସ୍ମାରକୀ, ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ସ୍ଥଳ ଏବଂ ଅବଶେଷ ଆଇନ 1958ର ଧାରା 16 ସମ୍ପର୍କରେ କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ରାମ ସେତୁକୁ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରର ଅପବ୍ୟବହାର, ପ୍ରଦୂଷଣ କିମ୍ବା ଅପବିତ୍ରତାରୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଆବେଦନରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ,"ଏହା ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ ଏହି ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ସ୍ଥଳ ରାମ-ସେତୁକୁ ଏକ ତୀର୍ଥ ଭାବେ ବିବେଚନା କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଭକ୍ତିର ବିଷୟ ଏବଂ ଏହି ସମସ୍ତ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଅଧ୍ୟୟନ ଏବଂ ବୈଜ୍ଞାନିକ ନିଷ୍କର୍ଷଗୁଡ଼ିକ ମନୁଷ୍ୟ ନିର୍ମିତ ସ୍ମାରକୀର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ପୂଜାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ତୀର୍ଥସ୍ଥଳ ଭାବେ ପରିପୂରକ କରୁଥିବା ମୌଳିକ ପ୍ରମାଣ।"

SUPREME COURT
SUPREME COURT (ETV BHARAT)

ଆବେଦନରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ, ସେ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ନମ୍ବର 1-ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ, ଭାରତ ସରକାରଙ୍କକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରନ୍ତୁ ଯେ, ସେ ଜାନୁଆରୀ 19, 2023ରେ ଏହି କୋର୍ଟର ଆଦେଶ ପାଳନ କରି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱକୁ ଶୀଘ୍ର/ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ। ଆବେଦନରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, "ଏହି କୋର୍ଟ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା 142 ଅନୁଯାୟୀ ଉପଯୁକ୍ତ ରିଟ୍, ଆଦେଶ କିମ୍ବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ଅନୁଯାୟୀ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନକୁ ବଜାୟ ରଖି ଜନସ୍ୱାର୍ଥରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ।"

ଆବେଦନରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭାରତର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ନାଗରିକ ରାମେଶ୍ୱରମ୍ ପରିଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ଏବଂ କୌଣସି ହିନ୍ଦୁଙ୍କ କାଶୀ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ସମାପ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ରାମେଶ୍ୱରମ୍ ପରିଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆବେଦନରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, "ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଇତିହାସ ରାମାୟଣ ରୂପରେ ବିଶ୍ୱ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଐତିହାସିକ ସ୍ଥାନ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ଏକ ଅଂଶ ଏବଂ ଏହି ଦେଶର ଜୀବନରେଖା ଭାବେ ବିବେଚିତ ହୁଏ।"

ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଜାନୁଆରୀ 19, 2023ରେ ତାଙ୍କ ଆଦେଶରେ କହିଥିଲେ ଯେ, ସଲିସିଟର ଜେନେରାଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରକ୍ରିୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟରେ ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆବେଦନକାରୀମାନେ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ ଯେକୌଣସି ଅତିରିକ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ କିମ୍ବା ଯୋଗାଯୋଗ ଦାଖଲ କରିପାରିବେ।

କୋର୍ଟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ କହିଥିଲେ ଏବଂ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ ଏବଂ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ଆବେଦନର ସମାଧାନ କଲେ ପୁନର୍ବାର କୋର୍ଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେଇଥିଲେ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନୂତନ ଆବେଦନରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ କିମ୍ବା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କୁ ନିଆଯାଇଥିବା କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କିମ୍ବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାଯାଇନାହିଁ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- 'ଭାରତରେ ପୁଞ୍ଜି କେବଳ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ ନାହିଁ ବରଂ ବହୁଗୁଣିତ ହୁଏ'

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଆଜି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପରମାଣୁ ପରୀକ୍ଷଣ ବିରୋଧୀ ଦିବସ; ଜାଣନ୍ତୁ 2025ର ଟପ୍‌-9 ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବିଶିଷ୍ଟ ଦେଶ

For All Latest Updates

TAGGED:

SUPREME COURT ON RAM SETUSUBRAMANIUM SWAMYSUPREME COURT NOTICE TO CENTRENATIONAL MONUMENTSUPREME COURT ON RAM SETU

Quick Links / Policies

ଫିଚର

ଆବର୍ଜନାରୁ ଆକର୍ଷଣ; ଅଦରକାରୀ ଜିନିଷରୁ କଳାକୃତି, ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି ଭୁବନେଶ୍ବର

ଘରେ ବସି ଦାଖଲ କରନ୍ତୁ Life Certificate, କେମିତି କରିବେ ଜୀବନ ପ୍ରମାଣ ଆପ୍‌ ବ୍ୟବହାର

ହୋବୋସେକ୍ସୁଆଲିଟି କ'ଣ ? ଭାରତରେ କାହିଁକି ବଢ଼ୁଛି ଏହାର ଟ୍ରେଣ୍ଡ

Google ଆଣିଲା ନୂଆ ନିୟମ; ବ୍ଲକ୍‌ ହୋଇଯିବ ବିନା ଭେରିଫିକେସନ ଆପ୍‌

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.