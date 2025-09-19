ସନାତନ ଧର୍ମ ପ୍ରେମରେ ବିଦେଶୀ, ଋଷିଆ-ୟୁକ୍ରେନରୁ ଆସି ଗୟାରେ କଲେ ପିଣ୍ଡଦାନ

ETV Bharat / bharat

ବିହାର ଗୟାରେ ଚାଲିଥିବା ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପିତୃପକ୍ଷ ମେଳାରେ ପିଣ୍ଡଦାନ କରିଛନ୍ତି ଋଷ, ଆମେରିକା, ସ୍ପେନ୍ ଏବଂ ୟୁକ୍ରେନରୁ ଆସିଥିବା କିଛି ପର୍ଯ୍ୟଟକ ।

FOREIGNERS PINDDAAN IN GAYA
FOREIGNERS PINDDAAN IN GAYA (ETV Bharat)
Published : September 19, 2025 at 2:43 PM IST

2 Min Read
ପାଟନା: ପିତୃ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ପିଣ୍ଡଦାନ କଲେ ବିଦେଶିନୀ । ହିଁ ଆଜ୍ଞା କଥାଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥିଲେ ବି ସତ୍ୟ ଅଟେ । ବିହାରର ଗୟାରେ ଚାଲିଥିବା ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପିତୃପକ୍ଷ ମେଳାରେ ଦେଶର କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀମାନେ ଆସି ନିଜର ପିତୃ ପୁରୁଷ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପିଣ୍ଡଦାନ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକ । ସାତ ସମୁଦ୍ର ପାର ହୋଇ ଋଷ, ଆମେରିକା, ସ୍ପେନ୍ ଏବଂ ୟୁକ୍ରେନରୁ ଆସିଥିବା କିଛି ପର୍ଯ୍ୟଟକ,ସେମାନଙ୍କ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସହ ପିଣ୍ଡଦାନ କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।

FOREIGNERS PINDDAAN IN GAYA
FOREIGNERS PINDDAAN IN GAYA (ETV Bharat)

ବିଷ୍ଣୁପଦ ମନ୍ଦିରରେ ପିଣ୍ଡଦାନ କଲେ ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକ:

ଗୟାର ବିଷ୍ଣୁପଦ ମନ୍ଦିର ନିକଟସ୍ଥ ପିଣ୍ଡ ବେଦୀରେ କିଛି ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ହିନ୍ଦୁ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ନିଜ ପୂର୍ବ ପୁରୁଷଙ୍କ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି । 14 ଜଣ ମହିଳାଙ୍କ ସମେତ 3 ଜଣ ପୁରୁଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ପୂଜା ପାଠ କରି ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରିଥିଲେ । ସେମାନେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ, ଗାୟତ୍ରୀ ଏବଂ ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିଥିଲେ । ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ତବ୍ଧ କରିଦେଇଥିଲା ।

ତିନି ଦିନିଆ ଶ୍ରାଦ୍ଧରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକ :

ଏହି ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ତିନି ଦିନିଆ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମଧ୍ୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ଫାଲଗୁ, ସୀତା କୁଣ୍ଡ, ପ୍ରେତଶୀଳା, ରାମ ଶିଳା, କାକାବଳୀ ଏବଂ ବିଷ୍ଣୁପାଦରେ ପିଣ୍ଡଦାନ କରିଥିଲେ । ଆଜି (ଶୁକ୍ରବାର) ଅକ୍ଷୟବଟ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବେଦୀରେ ପିଣ୍ଡଦାନ କରିଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଋଷ, ଜର୍ମାନୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେଶର ଭକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗଦେବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ।

କାହିଁକି ପିଣ୍ଡଦାନ କରିଛନ୍ତି ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକ:

ଏହି ବିଦେଶୀମାନେ କେବଳ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ପାଇଁ ଆସି ନଥିଲେ,ବରଂ ପିଣ୍ଡଦାନ ଏବଂ ସନାତନ ଧର୍ମ ଉପରେ ବ୍ୟାପକ ଗବେଷଣା କରିବା ପରେ ଆସିଥିଲେ । ସେମାନେ ସନାତନ ଧର୍ମ ମନ୍ତ୍ରର ପ୍ରଭାବ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲେ, ସେଥିରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ପିଣ୍ଡଦାନ ପାଇଁ ଗୟା ଆସିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ । ଏହାପରେ ସେମାନେ ଚାରିଧାମ ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ।

FOREIGNERS PINDDAAN IN GAYA
FOREIGNERS PINDDAAN IN GAYA (ETV Bharat)

ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କଲେ ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକ:

ଋଷରୁ ଆସିଥିବା ଓଡା ନାମକ ଜଣେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସମ୍ମୁଖରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ମନ୍ତ୍ର ଏବଂ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରିଥିଲେ । ସେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କହିଥିଲେ ଯେ,ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଜୀବନରେ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣେ ଏବଂ ସୁଖ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି ଆଣେ ।"

କାଶୀ ଧାମର ଏକ ସଂଗଠନ ସହ ଜଡ଼ିତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଅଭିନବ ସିଂହ କହିଛନ୍ତି,"ସେମାନେ ପିଣ୍ଡଦାନ ଉପରେ ବ୍ୟାପକ ଗବେଷଣା କରିଥିଲେ ଏବଂ ତା'ପରେ ଗୟାକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ । ସେମାନେ ଗୟାରେ ପିଣ୍ଡଦାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଚାରିଧାମ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବେ । ସେମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଗବେଷଣା ସମୟରେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ, ସନାତନ ଧର୍ମ ମନ୍ତ୍ର ଜପର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭାବ ଅଛି । ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଇପାରେ । ବିଦେଶୀମାନେ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ସନାତନ ସଂସ୍କୃତି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ସେମାନେ ନିଜ ଘରେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପୂଜା କରନ୍ତି ଏବଂ ନିରାମିଷ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ।

FOREIGNERS PINDDAAN IN GAYA
FOREIGNERS PINDDAAN IN GAYA (ETV Bharat)

ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି,"ଏହି ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ବିଷ୍ଣୁ ମନ୍ତ୍ର, ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର, ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ର ଏବଂ ଗଣେଶ ମନ୍ତ୍ର କଣ୍ଠସ୍ଥ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ବିଦେଶୀ ପିଣ୍ଡଦାନା ମାନେ ରୁଷ, ଆମେରିକା, ସ୍ପେନ୍ ଏବଂ ୟୁକ୍ରେନରୁ ଆସିଛନ୍ତି । ସେମାନେ ପିଣ୍ଡଦାନ, ତର୍ପଣ ଏବଂ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବିଷୟରେ ପଢିଛନ୍ତି ଏବଂ ଗବେଷଣା କରିଛନ୍ତି । ତା’ପରେ ସେମାନେ ସନାତନ ଭାବନା ସହିତ ଏଠାକୁ ଆସିଛନ୍ତି । ସମସ୍ତେ ଶିବ ଏବଂ ଶକ୍ତିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରନ୍ତି ।

FOREIGNERS PINDDAAN IN GAYA
FOREIGNERS PINDDAAN IN GAYA (ETV Bharat)

