Fake Resident Certificate Case,ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ନିବାସ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ରକୁ ନେଇ ପୁଣି ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ତଥା ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ ଘଟଣା । କୁକୁର ପରେ ବିଲେଇ ନାମରେ ଆବାସିକ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପାଇଁ ଆବେଦନ । ବିଲେଇଟିର ନାମ 'କ୍ୟାଟ୍ କୁମାର' । ପିତାଙ୍କ ନାମ 'କ୍ୟାଟି ବସ୍' । ମାତାଙ୍କ ନାମ 'କ୍ୟାଟିଆ ଦେବୀ' । ଏପରି ତଥ୍ୟ ଆବେଦନ ପତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି । ଆବେଦକଙ୍କ ଫଟୋ ସ୍ଥାନରେ ଏକ ବିଲେଇର ଫଟୋ ରହିଛି । ଆବେଦନର କାରଣ ପାଠ ପଢିବା ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି । ଏପରି ଖବର ବିହାରର ରୋହତାସ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସିଛି ।
ବିଲେଇ ପାଇଁ ନିବାସ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର:
ବିହାରରେ ଏକ ବିଲେଇ ନାମରେ ନିବାସ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ତିଆରି ହୋଇଛି । ଏଥିରେ ଆବେଦକଙ୍କ ଫଟୋ ଜାଗାରେ ଏକ ବିଲେଇର ଫଟୋ ଅପଲୋଡ କରାଯାଇଛି । ଏହି ମାମଲାକୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହିତ ନେଇଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାଧିକାରୀ ଉଦିତା ସିଂ । ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ନାସରୀଗଞ୍ଜ ଥାନାରେ ପ୍ରାଥମିକ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରାଯାଇଛି । ଏହି ମାମଲାରେ ଯାଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ।
ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବଦନାମ କରିବା ପ୍ରୟାସ:
ରୋହତାସ ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାଧିକାରୀ ଉଦିତା ସିଂ ଏହି ମାମଲାକୁ ଗୁରୁତର ସହିତ ନେଇଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି, ନାସରୀଗଞ୍ଜ ଆରଟିପିଏସ୍ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଏପରି ଆବେଦନ କରାଯାଇଥିଲା । ଆବେଦନରେ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ନାମ, ଠିକଣା ଆଦିର ଭୂଲ ତଥ୍ୟ ରହିଥିବା ବେଳେ ଏକ ବିଲେଇର ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି । ଏହା ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବଦନାମ କରିବାର ଏକ ପ୍ରୟାସ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ଏହି ମାମଲା ବିରୋଧରେ ରାଜସ୍ବ କର୍ମଚାରୀ କୌଶଲ ପଟେଲ ନାସରୀଗଞ୍ଜ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି ।
ନିଆଯିବ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ:
ନାସରୀଗଞ୍ଜ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିବା ପରେ ପୋଲିସ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ଆଣିବା ତଥା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରଚିବା ଓ ଅନଲାଇନ ସୁବିଧାର ଦୂରୁପଯୋଗ କରିବା ଭଳି ଆରୋପ ରହିଛି । ଆବେଦନରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିବା ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ମାଧ୍ୟମରେ ଆରୋପୀର ସନ୍ଧାନ କରାଯାଉଛି । ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ । ଯାହା ଦ୍ବାରା ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ ପୁନର୍ବାର ନ ହେବ ।
ପ୍ରଶାସନର କଡ଼ା ଚେତାବନୀ:
ଜିଲ୍ଲାଧିକାରୀ ଉଦିତା ସିଂ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, ଏପରି ନକଲି ଆବେଦନକୁ ବରଦାସ୍ତ କରାଯିବ ନାହିଁ । ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବଦନାମ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଖିଲାପରେ କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ । ଲୋକମାନେ ଅନଲାଇନ ସୁବିଧାର ଏପରି ଦୂରୁପଯୋଗ ନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି । ପୋଲିସ ଏହି ମାମଲାର ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି ଏବଂ ଶୀଘ୍ର ଦୋଷୀ ବିରୋଧରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ।
"ନକଲି ଫଟୋ ଏବଂ ପିତାଙ୍କ ନାମ ସହିତ ବାସସ୍ଥାନ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପାଇଁ ଏକ ଆବେଦନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ଏହା ବିରୋଧରେ ଏକ ଏଫଆଇଆର ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି । ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ।" - ଉଦିତା ସିଂହ, ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ, ରୋହତାସ
ଆବାସିକ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ପାଇଁ ବଢୁଛି ଆବେଦନ:
ବିହାରରେ ଆସୁଛି ନିର୍ବାଚନ । ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆବାସିକ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ରର ଆବେଦନ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ଆସିଛି । ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଏହି ବଡ଼ସଂଖ୍ୟକ ଆବେଦନଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ଆବେଦନ ନକଲି ହେବା ସହିତ କିଛି ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ ଅଟନ୍ତି । ଯାହା ପ୍ରଶାସନର କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ଆଣୁଛି ।
ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ ପଛରେ କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି ?
ଏପରି ନକଲି ଆବେଦନ ପଛରେ କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିପାରେ ବୋଲି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି । କିଛି ଲୋକ ଏହାକୁ ମଜା ଭାବେ ନେଉଛନ୍ତି । ତ ଆଉ କିଛି ଏହାକୁ ସରକାରୀ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଥିବା ତ୍ରୁଟିକୁ ଉଜାଗର କରିବାର ଏକ ପ୍ରୟାସ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି । ତେବେ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ଆଣିବା ସହିତ ପ୍ରଶାସନର ଛବିକୁ ଖରାପ କରିଥାଏ ।
ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି ଏପରି ମାମଲା:
ଏପରି ମାମଲା ବିହାରରେ ପ୍ରଥମ ନୁହେଁ । ବହୁଥର ନିବାସ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପାଇଁ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ ଓ ନକଲି ଆବେଦନ ପତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଏହା ପୂର୍ବରୁ ପାଟନାରୁ 'ଡ଼ଗ ବାବୁ'ଙ୍କ ନିବାସ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଜାରି ହୋଇଥିଲା । କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ ଭଗବାନ ରାମ, ସୀତା ଓ କାଉର ଫଟୋ ସହିତ ନିବାସ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପାଇଁ ଆବେଦନ ପତ୍ର ପୂର୍ବରୁ ଜମା ହୋଇଛି । ଏହାକୁ ନେଇ ବିପକ୍ଷ ଦଳ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ କଡ଼ା ପ୍ରହାର କରିଥିଲା ।