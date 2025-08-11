ଡେରାଡୁନ: ଧରାଶାୟୀ ହୋଇଯାଇଛି ଉତ୍ତରକାଶୀ ଧରାଳି । ଆଖି ପାଇବା ଯାଏ ଦିଶୁୁଛି ଖାଲି ମାଟି, ପଙ୍କ ଆଉ ଧଂସସ୍ତୁପ । ଧରାଳିର ଛାତିଥରା ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ 7 ଦିନ ହୋଇଗଲାଣି । ତଥାପି ଆଶା ମଉଳିନି ।
ଏବେ ବି ଚାଲିଛି ମାଟିତଳୁ ଜୀବନ ଖୋଜା । ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ପୋଲିସ ସହ ସେନାବାହିନୀର ଯବାନ ମାଟି ପଙ୍କ ଭିତରୁ ସାଉଁଟୁଛନ୍ତି ଜୀବନ । ମାନବସମ୍ବଳଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମେଶିନ, ଟେକ୍ନୋଲଜି ସମସ୍ତେ ଲାଗି ପଡିଛନ୍ତି ।
ଦୁର୍ଦ୍ଦିିନରେ ଫଶିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ହେଲିକପ୍ଟର ୨୬୦ ରୁ ଅଧିକ ଥର ବୁଲି ସାରିଲାଣି । ଏଥିପାଇଁ ମାତଲିରେ ଏୟାରବେସ ତିଆରି ହୋଇଛି ।
ଏହି ଏୟାରବେସରୁ ୮ଚି ହେଲିକପ୍ଟର ଉଡୁଛି । ଚିନ୍ୟାଲିସୌଡ ରନୱେରୁ ସେନାର ଚିନୁକ, MI-17, ALH, ଚିତା ହେଲିକପ୍ଟର ପ୍ରତିଦିନ ଉଡାଣ ଭରୁଛି । ଏହି ବିମାନ ସାହାଯ୍ୟରେ ପୀଡିତଙ୍କ ପାଖରେ ରାଶନ, ଔଷଧ ପହଞ୍ଚାଇବା ସହ ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଉଛି ।
हर्षिल–धराली आपदा स्थल पर खोज एवं बचाव अभियान तेजी से जारी है। लापता लोगों की तलाश हेतु हर संभव प्रयार किए जा रहे हैं।#Dharali #dharalirescue #rescue #fireserviceuttarakhandpolice #sdrfuttarakhandpolice pic.twitter.com/SaJQTu502B— Uttarkashi Police Uttarakhand (@UttarkashiPol) August 10, 2025
उत्तराखण्ड पुलिस, SDRF, फायर सर्विस एवं अन्य आपदा प्रतिक्रिया एजेन्सियों द्वारा हर्षिल, धराली आपदा स्थल पर खोज व बचाव कार्य युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है। आपदा में मिसिंग लोगों की तलाशी हेतु प्रयास सतत् जारी हैं... #dharalirescue #Dharali #RescueUpdate #UttarakhandPolice pic.twitter.com/6tYtSIGhfJ— Uttarakhand Police (@uttarakhandcops) August 10, 2025
ମଣିଷଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛି ଡ୍ରୋନ
ଧରାଳିରେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ପୋଲିସ ନିଖୋଜ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଡ୍ରୋନ ସାହାଯ୍ୟରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସ୍ଥାନଗୁଡିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପରେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚୁଛି । ଆଜି ଏକ୍ସରେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ପୋଲିସ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟର ଭିଡିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିଛି । ଦେଖନ୍ତୁ, ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟର ଟିକିନିଖି ଦୃଶ୍ୟ ।
आपदा राहत टीमों ने हर्षिल से 02 युवा तीर्थयात्रियों को रेस्क्यू कर चिन्यालीसौड़ पहुँचाया, जहाँ से वायुसेना विमान द्वारा जॉलीग्रांट भेजा गया। यात्रियों ने राहत-बचाव कार्यों के लिए उत्तराखण्ड प्रशासन व पुलिस का आभार जताया।#UttarakhandPolice #Uttarkashi #DharaliRescue #Rescue pic.twitter.com/u80WrNGGhU— Uttarakhand Police (@uttarakhandcops) August 9, 2025
ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ଆଜି ହର୍ଷିଲରୁ ୨ ଜଣ ଯୁବ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଚିନ୍ୟାଲିସୌଡରେ ପହଞ୍ଚାଇଛି । ସେଠାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବାୟୁସେନା ବିମାନରେ ଜୌଲିଗ୍ରାଣ୍ଟ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି ।
କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଯେପରି ଲାଗି ପଡିଛି, ସେଥିପାଇଁ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀମାନେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।
ପୁନର୍ଜୀବନ ପାଇବ ଧରାଳୀ
ଏଇ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଧରାଳୀକୁ ଛାରଖାର କରି ଦେଇଛି । ଧରାଳୀ ଗାଁରେ ପୁଣି ଥରେ ଜୀବନ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ସରକାର ଅଂଟା ଭିଡିଛନ୍ତି । ସେଥିପାଇଁ ବିଶେଷ ପ୍ୟାକେଜ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଷ୍କର ସିଂ ଧାମୀ ଉତ୍ତରକାଶୀ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ମାସକ ପାଇଁ ଦରମା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ଏଥି ସହିତ ଆଇଏଏସ ଆସୋସିଏସନ ଆର୍ଥିକ ସହଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରିଛି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଷ୍କର ସିଂ ଧାମୀ ନିଜେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟର ତଦରଖ କରୁଛନ୍ତି ।
🚨खोज व बचाव कार्य युद्ध स्तर पर लगातार जारी..!— Uttarakhand Police (@uttarakhandcops) August 10, 2025
➡️ हर्षिल, धराली आपदा स्थल पर आपदा में मिसिंग लोगों की तलाशी हेतु उत्तराखंड पुलिस टीम द्वारा ड्रोन के माध्यम से संभावित स्थानों को चिन्हित करते हुए खोज अभियान जारी है। #UttarakhandPolice#searching#dharalirescue #Dharali pic.twitter.com/KcarNoSfAe
ବିଆରଓ ( Border Roads Organisation ) ଏଠାରେ ଭ୍ୟାଲି ବ୍ରିଜ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି । ଫଳରେ ପାଦଚଲା ରାସ୍ତା ପାଇଁ ଏକ ବାଟ ଫିଟି ଯାଇଛି । ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କିଛିଟା ସହଜ ହୋଇଛି । ଏଠି କହିରଖିବୁ, ଗତକାଲି ୨ଟା ସୁଦ୍ଧା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରୁ ୧୩୨ ଜଣଙ୍କୁ ଏୟାର ଲିଫ୍ଚିଂ କରା ଯାଇଛି । ସେହିପରି ୭୯ ଜଣଙ୍କୁ ITBP ମାତଲି ଏବଂ ୫୩ ଜଣଙ୍କୁ ଚିନ୍ୟାଲିସୌଡ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚା ଯାଇଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଧରାଲୀ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ପୂର୍ବ ଓ ପର ଚିତ୍ର ଜାରି କଲା ଇସ୍ରୋ - DHARALI VILLAGE CLOUDBURST 2025
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଧ୍ବଂସ ସ୍ତୁପ ଧରାଳୀରେ ଏବେ ଉଇଁଛି ଆଶାର କିରଣ; ମୃତ୍ୟୁ ସହ ଲଢ଼ି ଫେରିଲେ 26 ଶ୍ରମିକ - DHARALI VILLAGE CLOUDBURST