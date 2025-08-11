ETV Bharat / bharat

ଧରାଳିରେ ସପ୍ତମ ଦିନ; ମାଟି ତଳୁ ଚାଲିଛି ଜୀବନ ସନ୍ଧାନ - TTARAKHAND DHARALI DISASTER

ଧରାଳିର ଛାତିଥରା ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ 7 ଦିନ ହୋଇଗଲାଣି । ତଥାପି ଆଶା ମଉଳିନି । ମାଟିତଳୁ ଚାଲିଛି ଜୀବନଖୋଜା । ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ପୋଲିସ ସହ ସେନାବାହିନୀର ଯବାନ ମାଟିପଙ୍କ ଭିତରୁ ସାଉଁଟୁଛନ୍ତି ଜୀବନ ।

ଧରାଶାୟୀ ଧରାଳିରେ ମାଟି ତଳୁ ଚାଲିଛି ଜୀବନ ସନ୍ଧାନ
ଧରାଶାୟୀ ଧରାଳିରେ ମାଟି ତଳୁ ଚାଲିଛି ଜୀବନ ସନ୍ଧାନ (Etv Bharat)
Published : August 11, 2025 at 2:14 PM IST

ଡେରାଡୁନ: ଧରାଶାୟୀ ହୋଇଯାଇଛି ଉତ୍ତରକାଶୀ ଧରାଳି । ଆଖି ପାଇବା ଯାଏ ଦିଶୁୁଛି ଖାଲି ମାଟି, ପଙ୍କ ଆଉ ଧଂସସ୍ତୁପ । ଧରାଳିର ଛାତିଥରା ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ 7 ଦିନ ହୋଇଗଲାଣି । ତଥାପି ଆଶା ମଉଳିନି ।

ପ୍ରାକୃତିକ ଦୁର୍ବିପାକ ସମୟରେ ନିକଟସ୍ଥ ହୋଟେଲରୁ ଉଠା ଯାଇଥିବା ଭୟଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟ
ପ୍ରାକୃତିକ ଦୁର୍ବିପାକ ସମୟରେ ନିକଟସ୍ଥ ହୋଟେଲରୁ ଉଠା ଯାଇଥିବା ଭୟଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟ (ଫାଇଲ ଫଟୋ-ବ୍ୟାସ ସାଇନି)

ଏବେ ବି ଚାଲିଛି ମାଟିତଳୁ ଜୀବନ ଖୋଜା । ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ପୋଲିସ ସହ ସେନାବାହିନୀର ଯବାନ ମାଟି ପଙ୍କ ଭିତରୁ ସାଉଁଟୁଛନ୍ତି ଜୀବନ । ମାନବସମ୍ବଳଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମେଶିନ, ଟେକ୍ନୋଲଜି ସମସ୍ତେ ଲାଗି ପଡିଛନ୍ତି ।

ପ୍ରାକୃତିକ ଦୁର୍ବିପାକ ପୂର୍ବରୁ କ୍ଷୀରଗଙ୍ଗା ନଦୀ
ପ୍ରାକୃତିକ ଦୁର୍ବିପାକ ପୂର୍ବରୁ କ୍ଷୀରଗଙ୍ଗା ନଦୀ (ଫାଇଲ ଫଟୋ-ବ୍ୟାସ ସାଇନି)

ଦୁର୍ଦ୍ଦିିନରେ ଫଶିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ହେଲିକପ୍ଟର ୨୬୦ ରୁ ଅଧିକ ଥର ବୁଲି ସାରିଲାଣି । ଏଥିପାଇଁ ମାତଲିରେ ଏୟାରବେସ ତିଆରି ହୋଇଛି ।

ଧରାଶାୟୀ ଧରାଳିର ହୃଦୟଥରା ଦ଼ୃଶ୍ୟ
ଧରାଶାୟୀ ଧରାଳିର ହୃଦୟଥରା ଦ଼ୃଶ୍ୟ (ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ସଂଗୃହୀତ)

ଏହି ଏୟାରବେସରୁ ୮ଚି ହେଲିକପ୍ଟର ଉଡୁଛି । ଚିନ୍ୟାଲିସୌଡ ରନୱେରୁ ସେନାର ଚିନୁକ, MI-17, ALH, ଚିତା ହେଲିକପ୍ଟର ପ୍ରତିଦିନ ଉଡାଣ ଭରୁଛି । ଏହି ବିମାନ ସାହାଯ୍ୟରେ ପୀଡିତଙ୍କ ପାଖରେ ରାଶନ, ଔଷଧ ପହଞ୍ଚାଇବା ସହ ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଉଛି ।

ଧରାଶାୟୀ ଧରାଳିର ହୃଦୟଥରା ଦ଼ୃଶ୍ୟ
ଧରାଶାୟୀ ଧରାଳିର ହୃଦୟଥରା ଦ଼ୃଶ୍ୟ (Etv Bharat)

ମଣିଷଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛି ଡ୍ରୋନ

ଧରାଳିରେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ପୋଲିସ ନିଖୋଜ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଡ୍ରୋନ ସାହାଯ୍ୟରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସ୍ଥାନଗୁଡିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପରେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚୁଛି । ଆଜି ଏକ୍ସରେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ପୋଲିସ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟର ଭିଡିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିଛି । ଦେଖନ୍ତୁ, ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟର ଟିକିନିଖି ଦୃଶ୍ୟ ।

ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ଆଜି ହର୍ଷିଲରୁ ୨ ଜଣ ଯୁବ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଚିନ୍ୟାଲିସୌଡରେ ପହଞ୍ଚାଇଛି । ସେଠାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବାୟୁସେନା ବିମାନରେ ଜୌଲିଗ୍ରାଣ୍ଟ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି ।

କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଯେପରି ଲାଗି ପଡିଛି, ସେଥିପାଇଁ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀମାନେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।

ପୁନର୍ଜୀବନ ପାଇବ ଧରାଳୀ

ଏଇ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଧରାଳୀକୁ ଛାରଖାର କରି ଦେଇଛି । ଧରାଳୀ ଗାଁରେ ପୁଣି ଥରେ ଜୀବନ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ସରକାର ଅଂଟା ଭିଡିଛନ୍ତି । ସେଥିପାଇଁ ବିଶେଷ ପ୍ୟାକେଜ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ।

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଷ୍କର ସିଂ ଧାମୀ ଉତ୍ତରକାଶୀ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ମାସକ ପାଇଁ ଦରମା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ଏଥି ସହିତ ଆଇଏଏସ ଆସୋସିଏସନ ଆର୍ଥିକ ସହଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରିଛି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଷ୍କର ସିଂ ଧାମୀ ନିଜେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟର ତଦରଖ କରୁଛନ୍ତି ।

ବିଆରଓ ( Border Roads Organisation ) ଏଠାରେ ଭ୍ୟାଲି ବ୍ରିଜ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି । ଫଳରେ ପାଦଚଲା ରାସ୍ତା ପାଇଁ ଏକ ବାଟ ଫିଟି ଯାଇଛି । ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କିଛିଟା ସହଜ ହୋଇଛି । ଏଠି କହିରଖିବୁ, ଗତକାଲି ୨ଟା ସୁଦ୍ଧା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରୁ ୧୩୨ ଜଣଙ୍କୁ ଏୟାର ଲିଫ୍ଚିଂ କରା ଯାଇଛି । ସେହିପରି ୭୯ ଜଣଙ୍କୁ ITBP ମାତଲି ଏବଂ ୫୩ ଜଣଙ୍କୁ ଚିନ୍ୟାଲିସୌଡ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚା ଯାଇଛି ।

