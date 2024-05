ETV Bharat / bharat

ବଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ଘୋଟାଲା: କୋଲକାତା ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ରଦ୍ଦ ରାୟ ଉପରେ ରହିତାଦେଶ ଜାରି କଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଭର୍ତ୍ସନା - SC ON BENGAL JOBS CASE

By ETV Bharat Odisha Team Published : May 8, 2024, 10:16 AM IST | Updated : May 8, 2024, 11:41 AM IST

‘ବ୍ୟବସ୍ଥାଗତ ଠକେଇ’: ସରକାରକୁ ଭର୍ତ୍ସନା କଲେ, ବଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ଘୋଟାଲା ରଦ୍ଦ ରାୟରେ ରହିତାଦେଶ ଜାରି କଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ( photo: ETV Bharat Odisha )

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ଘୋଟାଲା ମାମଲାରେ କୋଲକାତା ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ରଦ୍ଦ ରାୟ ଉପରେ ରହିତାଦେଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ସର୍ବୋଚ୍ଚକୋର୍ଟ । ଏହା ସହ ସର୍ବୋଚ୍ଚକୋର୍ଟ ସରକାରୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷିଛନ୍ତି । ଏହି ସମଗ୍ର ଘୋଟାଲାକୁ ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥାଗତ ଠେକେଇ ବୋଲି କହି ଭର୍ତ୍ସନା କରିଛନ୍ତି । ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟରେ ରୋକ ଲାଗିଥିବାରୁ ମମତା ସରକାର ସାମାନ୍ୟ ଆଶ୍ବସ୍ତି ନିଶ୍ଚିୟ ପାଇଛି, ମାତ୍ର ଏହି ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିବାକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ତଦନ୍ତ ବ୍ୟୁରୋ (ସିବିଆଇ)କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାର ସର୍ବୋଚ୍ଚକୋର୍ଟରେ ଦ୍ବାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ । ଗତକାଲି (ମଙ୍ଗଳବାର) ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ ଡି.ଓ୍ବାଇ ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗଠିତ 3ଜଣିଆ ଖଣ୍ଡିପୀଠ କରିଥିଲେ । ନିଯୁକ୍ତିର ପୁରା ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅନିୟମିତତା ହୋଇଛି । ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପର୍କିତ ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସରକାର କିମ୍ବା ବିଦ୍ୟାଳୟ ବିଭାଗ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ନିକଟରେ ନାହିଁ । ଏପରି କରିବା ଦ୍ବାରା ଲୋକଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରୁ ଆସ୍ଥା ଉଠିଯିବ । କୌଣସି ପ୍ରକ୍ରିୟାଗତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଜନବିଶ୍ବାସ ହରାଇବା ପରେ କଣ ବାକି ଥିବ ବୋଲି ସରକାରୀ ଓକିଲଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ଖଣ୍ଡପୀଠ । ଏହା ସହ ଏହି ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ସିବିଆଇ ଜାରି ରଖିବ, ମାତ୍ର ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିବା ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପଦ ରଦ୍ଦ ହେବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଖଣ୍ଡପୀଠ କହିଥିଲେ । ଏହା ସହ ମାମଲାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ଜୁଲାଇ 16 ତାରିଖକୁ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି । ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ (photo: ETV Bharat Odisha) ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ :- ରାଜନୈତିକ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ, ଏବେ ସବୁ ଦାୟିତ୍ବରୁ ପୁତୁରାଙ୍କୁ କାଢିଦେଲେ ମାୟାବତୀ - Mayawati removes Akash Anand ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଦ୍ବାରା 2016 ମସିହାରେ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ପ୍ରାୟ 25 ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଶିକ୍ଷକ ଓ ଅଣଶିକ୍ଷକକଙ୍କ ଭର୍ତ୍ତିରେ ବ୍ୟାପକ ଅନିୟମିତତା ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା । କୋଲକାତା ହାଇକୋର୍ଟ ଏହି ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରି ଗତମାସ 22 ତାରିଖରେ ବଡ ରାୟ ସହ ମମତା ସରକାରକୁ ଝଟକା ଦେଇଥିଲେ । 25 ହଜାର ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତିକୁ ଅବୈଧ ଦର୍ଶାଇ କୋର୍ଟ ରଦ୍ଦ କରିଥିଲେ । ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବା ପରଠାରୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ବେତନ 12 ପ୍ରତିଶତ ସୁଧ ସହ ଫେରାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କୋର୍ଟ କହିଥିଲେ । ଏହି ପୁରା ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ନୂତନ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରି ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ହାଇକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ । ଏହାକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଥିଲା ମମତା ସରକାର । ରହିତାଦେଶ ଫଳରେ ସାମାନ୍ୟ ଆଶ୍ବସ୍ତି ମଳିଛି । ମାତ୍ର ଏହାକୁ ପୁରା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ତ୍ରୁଟି ବୋଲି କୋର୍ଟ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି । ସିବିଆଇର ତଦନ୍ତ କ୍ରମବିକାଶ ସହ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି । ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

Last Updated : May 8, 2024, 11:41 AM IST