ମେଷ: ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଚତୁର୍ଥ ଘରେ ରହିଛି । ଆଜି ଆପଣ ବହୁତ ଭାବପ୍ରବଣ ହେବେ। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କଠୋର ଆଚରଣ ଆପଣଙ୍କ ଭାବନାକୁ ଆଘାତ ଦେଇପାରେ। ଆପଣ ଶରୀର ଏବଂ ମନରେ ଅସ୍ୱସ୍ଥି ଏବଂ ଭୟ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ଅସୁସ୍ଥତା ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆଜି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାଗଜପତ୍ରରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅଫିସରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇପାରେ। ଆଜି ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମିଶ୍ରିତ ଫଳାଫଳର ଦିନ ।
ବୃଷ: ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ଚନ୍ଦ୍ର ତୃତୀୟ ଘରେ ରହିଛି । ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତା କମ୍ ହେବ। ଏହି କାରଣରୁ,ଶକ୍ତି ଏବଂ ଉତ୍ସାହ ରହିବ। ଆଜି ଆପଣ ଅଧିକ କଳ୍ପନାଶୀଳ ହୋଇଯିବେ। ଆପଣଙ୍କ କଳା ଏବଂ ସୃଜନଶୀଳତାକୁ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସମୟ ଅନୁକୂଳ। ଆପଣ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଯୋଜନା ପୂରଣ ହେବ। ଆପଣ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଭାଗ୍ୟର ସମର୍ଥନ ମିଳିବ।
ମିଥୁନ: ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ଘରେ ଅଛନ୍ତି । ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ମିଶ୍ରିତ ଫଳଦାୟକ ହେବ । ଆଜି ଆପଣ ଥକା, ଚିନ୍ତା ଏବଂ ଖୁସିର ମିଶ୍ରିତ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଆପଣ ଅର୍ଥ କ୍ଷତି ସହିପାରନ୍ତି। ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବାର ସୁଯୋଗ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟରେ ଉତ୍ସାହ ଏବଂ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ। ଚାକିରି କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଖୁସିରେ ସମୟ ବିତିବ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ।
କର୍କଟ: ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ପ୍ରଥମ ଘରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣ ବହୁତ ଭାବପ୍ରବଣ ହେବେ। ଆପଣ ବନ୍ଧୁ,ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହିତ ଗଭୀର ଆଲୋଚନା କରିପାରିବେ। ଆପଣ ବୁଲି ବୁଲି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ଆପଣ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରିବେ। ପରିବାରରେ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଉତ୍ସାହର ପରିବେଶ ରହିବ। ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବ। ଆପଣ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଅଧିକ ଘନିଷ୍ଠତା ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆଜି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ କାମର ପ୍ରଶଂସା କରାଯିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଲାଭ ପାଇବାର ସ୍ଥିତିରେ ରହିବେ।
ସିଂହ: ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଦ୍ୱାଦଶ ଘରେ ଅଛନ୍ତି। ମନରେ ଅସ୍ଥିରତା ଏବଂ ଭାବପ୍ରବଣତାର ଦୁର୍ବଳତା ହେତୁ ଆପଣ ଅସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଭୁଲ ବିତର୍କ କିମ୍ବା ଆଲୋଚନାରେ ପଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଇନଗତ ମାମଲାରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ କଥା ଏବଂ ଆଚରଣ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ। ଆୟ ଅପେକ୍ଷା ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧିକ ହେବ। କାହା ସହିତ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଏଡନ୍ତୁ। ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ, ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ କାମ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କାମରେ ଅନାବଶ୍ୟକ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସନ୍ତୋଷ ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ।
କନ୍ୟା: ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ଏକାଦଶ ଘରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣ ଅନେକ ଉପାୟରେ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆପଣ ଚାକିରିରେ ମଧ୍ୟ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ପ୍ରିୟ ନୂତନ କାମ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରେ। ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକ ସୁନ୍ଦର ସ୍ଥାନକୁ ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ପୁରୁଣା ମତଭେଦ ସମାଧାନ ହେବା ସହିତ ଆପଣ ଖୁସି ହେବେ। ତଥାପି, ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ବିବାଦକୁ ଏଡାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ପଡିବ।
ତୁଳା: ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଦଶମ ଘରେ ଅଛନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ଖୁସି ଏବଂ ଉତ୍ସାହର ବାତାବରଣ ରହିବ। ଚାକିରିରେ ପଦୋନ୍ନତି ଏବଂ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିବ। ମା'ଙ୍କଠାରୁ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବ। ଆପଣ ଘର ସଜାଇବାର କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଅଫିସରେ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ କାମକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ। ଆପଣ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରେରଣା ନେଇପାରିବେ। ଆପଣ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ଆଜି ବ୍ୟବସାୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନୂତନ ଗ୍ରାହକ ମିଳିବ। ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଏକ ଯୋଜନାରେ ମଧ୍ୟ କାମ କରିବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ।
ବିଛା: ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ନବମ ଘରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ମଧ୍ୟରେ ରହିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଭୟ, ଥକ୍କାପଣ, ଶକ୍ତିର ଅଭାବ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଚାକିରି କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟରେ ଅସୁବିଧା ହୋଇପାରେ। ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଜି ଆପଣ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ନ୍ୟସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ବିଦେଶରେ ରହୁଥିବା ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଖବର ମିଳିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ଅସାବଧାନତା ଯୋଗୁଁ କ୍ଷତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି।
ଧନୁ: ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ଅଷ୍ଟମ ଘରେ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ବହୁତ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଛି। ଆଜି କୌଣସି ନୂତନ କାମ କିମ୍ବା ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅତ୍ୟଧିକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା ଭଲ ରହିବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଭାଷାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ। ନକାରାତ୍ମକ କାମରୁ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଅନୈତିକ କାମ ଏବଂ ଆଇନ ବିରୋଧୀ ପ୍ରବୃତ୍ତିରୁ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ଖୁସିରେ ବିତିବ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନ କରିବାକୁ ପଡିବ।
ମକର: ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ଚନ୍ଦ୍ର ସପ୍ତମ ଘରେ ରହିଛି । ଆଜି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟକୁ ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଏଥିରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଦଲାଲି, କମିଶନ, ସୁଧ ଇତ୍ୟାଦିରୁ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆର୍ଥିକ ଲାଭର ପ୍ରବଳ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅଫିସ୍ କାମରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଚିନ୍ତାଧାରାରେ କିଛି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଏବଂ ଅସ୍ଥିରତା ରହିବ। ଏହି କାରଣରୁ, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ମନ କାମ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ପଡିବ। ନୂତନ ପୋଷାକ କିଣିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣ ଏକ ବ୍ୟବସାୟିକ ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରିବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମୟ ମଧ୍ୟମ।
କୁମ୍ଭ: ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ଷଷ୍ଠ ଘରେ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯେକୌଣସି କାମ କରିବେ ସେଥିରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ପରିବାରରେ ସମନ୍ୱୟ ରହିବ। ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଭାବରେ ସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଚାକିରିରେ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ। ମାତୃପକ୍ଷରୁ ଲାଭ ହୋଇପାରେ। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧୀମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବା ସହଜ ହେବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ମଧ୍ୟ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ସଫଳତା ମିଳିବ।
ମୀନ: ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ପଞ୍ଚମ ଘରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣ ଏକ କାଳ୍ପନିକ ଦୁନିଆରେ ଭ୍ରମଣ କରିବେ। ଆଗାମୀ ଦିନ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ। ଆପଣ ଆଜିଠାରୁ ହିଁ ଏଥିପାଇଁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ବିବାହିତ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ରହିବ। ଆଜି ବିବାହଯୋଗ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇପାରେ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ଧର୍ଯ୍ୟ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। କୌଣସି ବିଷୟରେ ଅଧିକ ରାଗି ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ସମୟରେ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ପୁଣି ଏକ ପୁରୁଣା ବିବାଦ ଆସିପାରେ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଚାପ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡିବ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ହାଇଦ୍ରାବାଦ