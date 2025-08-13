ETV Bharat / bharat

ମୁମ୍ବାଇରେ ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମେଳାରେ ଚମକିଲା ରାମୋଜୀ ଗ୍ରୁପ୍, ଜିତିଲା ବେଷ୍ଟ 'ବୁଥ୍ ଡେକୋରେସନ୍' ପୁରସ୍କାର

ମୁମ୍ବାଇରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଏବଂ ଆତିଥ୍ୟ ପାଇଁ ରାମୋଜୀ ଗ୍ରୁପ୍ ବୁଥ୍ ଡେକୋରେସନ୍ ପୁରସ୍କାର ଜିତିଲା ।

Ramoji Group stall at Travel and Tourism Fair in Mumbai
Ramoji Group stall at Travel and Tourism Fair in Mumbai
By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 13, 2025 at 9:58 PM IST

ମୁମ୍ବାଇ: ମୁମ୍ବାଇ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଭାରତର ଅର୍ଥନୈତିକ ରାଜଧାନୀ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା । ଏହି ଐତିହାସିକ ସହର ବିଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ର ସାଜିଥାଏ । ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏଠାରେ ଅନେକ ଉତ୍ସବ ଏବଂ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥାଏ । ତେବେ ମୁମ୍ବାଇରେ ଆଜି ଦେଶର ତିନି ଦିନିଆ ସର୍ବବୃହତ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଉଦଯାପିତ ହୋଇଛି । ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମେଳା (TTF) ୨୦୨୫ ମୁମ୍ବାଇର ଜିଓ ୱାର୍ଲ୍ଡ ସେଣ୍ଟରରେ ସମାପନ ହୋଇଛି ।

ପ୍ରଦର୍ଶନୀ କାହିଁକି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ?

ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ସାରା ଦେଶରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରୁଥିବା ସଂସ୍ଥା ସମୂହ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । 'ରାମୋଜୀ' ଗ୍ରୁପ୍ ର ଷ୍ଟଲ୍ ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲା । ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ରାମୋଜୀ ଗ୍ରୁପ୍ ର ଷ୍ଟଲ୍ 'ବୁଥ୍ ଡେକୋରେସନ୍' ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ପାଇଲା । ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛୁ ଯେ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ଆଣ୍ଡ୍ ଟୁରିଜିମ୍ ମେଳା ଅର୍ଥାତ୍ TTF ହେଉଛି ଘରୋଇ ପର୍ଯ୍ୟଟନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏକ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ । ଏଥିରେ ସାରା ଦେଶରୁ ହଜାର ହଜାର ଟ୍ରାଭେଲ୍ କମ୍ପାନୀ ଏବଂ ହୋଟେଲ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ।

Travel And Tourism Fair 2025
Travel And Tourism Fair 2025

ରାମୋଜୀ ଗ୍ରୁପ୍ ଜିତିଲା ପୁରସ୍କାର-

ରାମୋଜୀ ଗ୍ରୁପ୍ ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଷ୍ଟଲ୍ ସ୍ଥାପନ କରିଛି । ରାମୋଜୀ ଫିଲ୍ମ ସିଟିରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଉଥିବା ପାମ୍ଫଲେଟ୍, LED ସ୍କ୍ରିନରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ଫିଲ୍ମ ଏବଂ ଆକର୍ଷଣୀୟ ସାଜସଜ୍ଜାରେ ସଜ୍ଜିତ ରାମୋଜୀ ଗ୍ରୁପର ଷ୍ଟଲ୍ ଟିଟିଏଫକୁ ଆସିଥିବା ପରିଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଇଁ ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ର ବିନ୍ଦୁ ଥିଲା। ୧୧ ଅଗଷ୍ଟରୁ ୧୩ ଅଗଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ତିନି ଦିନିଆ ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ରାମୋଜୀ ଗ୍ରୁପର ଷ୍ଟଲ୍ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ।

ରାମୋଜୀ ଗ୍ରୁପ୍ ପ୍ରତିନିଧି କ’ଣ କହିଲେ-

ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇ ରାମୋଜୀ ଗ୍ରୁପର ମୁମ୍ବାଇ ପଶ୍ଚିମ ବିକ୍ରୟ ବିଭାଗର ଇନଚାର୍ଜ ମୋବିନ୍ ମେଘରାଜ କହିଛନ୍ତି, "ଏହି ତିନି ଦିନିଆ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ସମୟରେ ଅନେକ ଲୋକ ରାମୋଜୀ ଗ୍ରୁପର ଷ୍ଟଲକୁ ଆସିଥିଲେ । ଅନେକ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ଏଜେନ୍ସି ରାମୋଜୀ ଗ୍ରୁପ୍ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ପାଇଥିଲେ । ରାମୋଜୀ ଫିଲ୍ମ ସିଟିରେ କ’ଣ ଦେଖିବା ଯୋଗ୍ୟ ? ଏଥିରେ କେଉଁ ଦୁଃସାହସିକ କ୍ରୀଡ଼ା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ବାହୁବଳୀର ସେଟ୍, ଏହି ସମସ୍ତ ସୂଚନା ଟ୍ରାଭେଲ୍ ଏଜେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା ।"

ରାମୋଜୀ ଫିଲ୍ମ ସିଟିରେ ରହିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା-

ମେଘରାଜ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅନେକ ଲୋକ ଜାଣି ନଥିଲେ ଯେ ରାମୋଜୀ ଫିଲ୍ମ ସିଟିରେ ରହିବା ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି । ଷ୍ଟଲରେ ଟ୍ରାଭେଲ୍ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ଏ ବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା । ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଗଲା ଯେ ଫିଲ୍ମ ସିଟିରେ ରହିବା ପାଇଁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି । ପଞ୍ଚତାରକା ହୋଟେଲ ଅଛି । ଏଠାରେ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଏ । ବିଭିନ୍ନ ଟ୍ରାଭେଲ ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ପକ୍ଷରୁ ଭଲ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖାଯାଇଥିଲା ।

ରାମୋଜୀ ଫିଲ୍ମ ସିଟି ନିକଟରେ 'ସାହାସ' ସେଣ୍ଟର ଖୋଲିଥିଲା । ଦୁଃସାହସିକ କ୍ରୀଡା ପ୍ରେମୀ ତଥା ଆଡଭେଞ୍ଚର ଲଭରଙ୍କୁ ଅନନ୍ୟ ଅଭିଜ୍ଞତା ପ୍ରଦାନ କରେ । ଏହା ଏକ ହୋଇ ରୋପ କୋର୍ସ ପ୍ରଦାନ କରେ । ଯେଉଁଥିରେ ଚାରୋଟି ଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ 44ଟି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅଛି । ପ୍ରାୟ 42ଟି ରୋପ୍ କୋର୍ସ ପରିଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ଯେଉଁଥିରେ ଦେଢ଼ କିଲୋମିଟର ବୃତ୍ତିଗତ ATV ଟ୍ରାକ୍ ଏବଂ ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ଦୀର୍ଘ 220 ଫୁଟ ଲମ୍ବା ରୋଲର ଜୋର୍ବ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ।

Ramoji Group stall at Travel and Tourism Fair in Mumbai
Ramoji Group stall at Travel and Tourism Fair in Mumbai

ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରୋମାଞ୍ଚକର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ମଧ୍ୟରେ ପେଣ୍ଟବଲ୍, ସୁଟିଂ, ତୀରନ୍ଦାଜୀ, ବଞ୍ଜି ଜମ୍ପିଂ, ବାଲି ଭଲିବଲ୍, ପର୍ବତ ବାଇକିଂ ଏବଂ ଫୁଲାଇ ପାରୁଥିବା ଖେଳ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି । ଦୁଃସାହସିକ କ୍ରୀଡା ପ୍ରେମୀ, ପରିବାର, ସ୍କୁଲ, କଲେଜ ଏବଂ କର୍ପୋରେଟ୍ ଗୋଷ୍ଠୀ ସମସ୍ତେ 'ସାହାସ' ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ ।

ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମେଳା ଭାରତର ସର୍ବବୃହତ ଯାତ୍ରା ବାଣିଜ୍ୟ ଶୋ ନେଟୱାର୍କ ଭାବରେ ଠିଆ ହୋଇଛି ଯାହା 100 ରୁ ଅଧିକ ଦେଶରୁ 4,000 ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଦର୍ଶକଙ୍କ ସହିତ 36 ଟି ଭାରତୀୟ ରାଜ୍ୟ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଶୋରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି । ଏହି ଶୋରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ସିଙ୍ଗାପୁର, ମସ୍କୋ, ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ, ମାଳଦ୍ୱୀପ, ବାଂଲାଦେଶ, ନେପାଳ, ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏବଂ ବାହାରିନ ଭଳି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେଶରୁ ମଧ୍ୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ।

