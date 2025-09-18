ETV Bharat / bharat

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କଲେ ରାମୋଜୀ ଗ୍ରୁପ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କିରଣ, ଇଟିଭି ପାଳୁଛି ସ୍ବର୍ଣ୍ଣିମ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି

ଏହି ସାକ୍ଷାତକାର ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ରାମୋଜୀ ରାଓଙ୍କ ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରିଥିଲେ । ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଥିଲେ ।

Ramoji Group Chairman and Managing Director Ch. Kiron during a meeting with Prime Minister Narendra Modi, in Delhi, on Thursday.
Ramoji Group Chairman and Managing Director Ch. Kiron during a meeting with Prime Minister Narendra Modi, in Delhi, on Thursday. (ETV Bharat)
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଆଜି(ଗୁରୁବାର) ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ସାକ୍ଷାତ କରିଛନ୍ତି ରାମୋଜୀ ଗ୍ରୁପ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ ଏମ.ଡି ସି.ଏଚ କିରଣ । ନିକଟରେ ଇନାଡୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ଓ ଇଟିଭି ପର୍ଲ ଜୁବଲି ସେଲିବ୍ରେସନ କରିଥିବା ବେଳେ ଏହି ଅବସରରେ ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ ରାମୋଜୀ ଗ୍ରୁପ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ । ଏହି ସାକ୍ଷାତ ଅବସରରେ ଇଟିଭି ନେଟୱାର୍କର ସିଇଓ କେ. ବାପି ନାଇଡୁ ଚୌଧରୀ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।

Ramoji Group Chairman and Managing Director Ch. Kiron during a meeting with Prime Minister Narendra Modi, along with ETV Network CEO Bapineedu Choudary, in Delhi, on Thursday (ETV Bharat)

ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ସ୍ଥାପନ କରିଛି ETV:

ରାମୋଜୀ ଗ୍ରୁପର ଶୀର୍ଷସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଭେଟିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥିବାରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଇନାଡୁ 50 ବର୍ଷ ଓ ଇଟିଭି 30 ବର୍ଷ ପୂରଣ କରି ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ସ୍ଥାପନ କରିଛି । ଏହି ଅବସରରେ ଏକ ସ୍ମାରକୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି-ରାମୋଜୀ ଗ୍ରୁପ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ MD ସି.ଏଚ କିରଣଙ୍କ ସାକ୍ଷାତ:

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ ପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ରାମୋଜୀ ଗ୍ରୁପ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ ଏମ.ଡି ସି.ଏଚ କିରଣ କହିଛନ୍ତି, ‘ମାନନୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସାର୍‌ଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ପାଇଲି । ଇନାଡୁ 50 ବର୍ଷ ଓ ଇଟିଭି 30 ବର୍ଷ ପୂରଣ ନେଇ ଏକ ସ୍ମାରକୀ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲି । ସାଥିରେ ETV ସିଇଓ କେ.ବାପି ନାଇଡୁ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।’

Ramoji Group Chairman and Managing Director Ch. Kiron greeting Prime Minister Narendra Modi, in Delhi, on Thursday. (ETV Bharat)

ଅନ୍ନଦାତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ମନେ ପକାଇଲେ ମୋଦି:

CMDଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ‘ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ତଥା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସ୍ବର୍ଗତ ରାମୋଜୀ ରାଓ ଜୀ’ଙ୍କୁ ଭେଟିି ଥିବାର ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରି ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି । ଇଟିଭି ଦ୍ବାରା ଗୁଜୁରାଟୀ ଭାଷାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ‘ଅନ୍ନଦାତା’କୁ ମନେ ପକାଇଥିଲେ । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଜାରି ରହିଛି । ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ତେଲୁଗୁ ଭାଷାରେ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ କିରଣ ।

Ramoji Group Chairman and Managing Director Ch. Kiron during a meeting with Prime Minister Narendra Modi, in Delhi, on Thursday (ETV Bharat)

‘ସାବଲା’ ପ୍ରଡକ୍ଟକୁ ନେଇ ଖୁସି ହେଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ:

ଏହି ଅବସରରେ ନିକଟରେ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ‘ସାବଲା’ (ମିଲେଟ ଆଧାରିତ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଅଟେ ଯାହା ରାମୋଜୀ ଗ୍ରୁପର) ବିଷୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ କିରଣ । ଏହା ଉପରେ ମୂଲ୍ୟବାନ ପରାମର୍ଶ ଲୋଡିଥିଲେ । ‘ଆମେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ‘ସାବଲା’ ଉତ୍ପାଦ ଉପରେ ମୂଲ୍ୟବାନ ପରାମର୍ଶ ଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲୁ । ସେ ସହୃଦୟତାର ସହ ସମ୍ମତି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ । ଏଥିସହ ମିଲେଟ ଚାଷୀକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ସହ ଗରିବ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବାରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ । ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରାମୋଜୀ ଗ୍ରୁପର ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଥିଲେ ।

ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶ୍ବସନିୟତା ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ବଜାୟ ରଖି ଗତବର୍ଷ ଇନାଡୁ ପାଳନ କରିଥିଲା ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ । ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଇନାଡୁ ଏକ ଦାୟିତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସଂସ୍ଥା ଭାବରେ ସମାଜ ଗଠନ କରିବାରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି । 1974, ଅଗଷ୍ଟ 10ରେ ତେଲୁଗୁ ଦୈନିକ ଖବରକାଗଜ ବିଶାଖାପାଟଣାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାହାଡ ପର୍ବତ ଡେଇଁ ଆଗକୁ ବଢିବା ସହ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛି ।

Ramoji Group Chairman and Managing Director Ch. Kiron during a meeting with Prime Minister Narendra Modi, along with ETV Network CEO Bapineedu Choudary, in Delhi, on Thursday. (ETV Bharat)

ଇଟିଭି ତେଲୁଗୁ, ପ୍ରଥମ ଚ୍ୟାନେଲ ଯାହା 27 ଅଗଷ୍ଟ 1995ରେ ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ଚ୍ୟାନେଲଟି ଇନାଡୁ ଲିଗାସୀ ବହନ କରୁଥିବା ଚ୍ୟାନେଲ - ସୁଦୂର ପ୍ରସାରୀ ଖବର କାଗଜ ଇନାଡୁ ପଦାଙ୍କରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଚ୍ୟାନେଲ । ଗତମାସରେ ଇଟିଭି 30 ବର୍ଷ ସେଲିବ୍ରେସନ ନେଇ ସିରିଜ୍‌ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଥିଲା । ଏଥିରେ ଶିଳ୍ପ ଜଗତ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ ।

Prime Minister Narendra Modi shared his fond memories of founder Chairman Sri Ramoji Rao and conveyed his best wishes for the group (ETV Bharat)

