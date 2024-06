ବିଶ୍ବର ସର୍ବବୃହତ ଫିଲ୍ମ ସିଟି; ଯେଉଁଠି ବାସ୍ତବତାର ରୂପ ନେଇଛି କଳ୍ପନାର ଦୁନିଆ, ମନକିଣୁଛି ସ୍ପପ୍ନର କାରିଗରୀ - Ramoji Rao Contribution

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ସ୍ବପ୍ନକୁ ବାସ୍ତବତାର ରୂପ ଦେବା ଯଦିଓ ସମ୍ଭବ, ହେଲେ ଏଥିପାଇଁ ଖୁବ୍ କମ ଲୋକ ସାହସ ଜୁଟାଇ ପାରନ୍ତି । ଯାହାର ଉଦାହରଣ ହେଉଛନ୍ତି ରାମୋଜୀ ଫିଲ୍ମ ସିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରାମୋଜୀ ରାଓ । ସେ ନିଜ ହାତରେ ତିଆରିଛନ୍ତି କଳ୍ପନାର ଦୁନିଆ, ପରୀ ରାଇଜର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ, ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ମ୍ୟାଜିକ ମହଲ ସହ ସିନେମା ନିର୍ମାତାଙ୍କ ପାଇଁ କାଳ୍ପନିକ ଦୁନିଆ ଓ ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଇଁ ଅବିଶ୍ବସନୀୟ ସ୍ବର୍ଗପୁରୀ । କିଛି ଦିନ ତଳେ (ଜୁନ 8ତାରିଖରେ) ତାଙ୍କର ପରଲୋକ ହୋଇଛି । 87 ବର୍ଷରେ ରାମୋଜୀ ରାଓ ଆଖି ବାଜିଛନ୍ତି । ରାମୋଜୀ ରାଓ ବାହୁଡ଼ିଗଲା ପରେ ସତେ ଯେମିତି ଗୁମୁରି କାନ୍ଦୁଛି ସ୍ବପ୍ନରୁ ବାସ୍ତବତାର ରୂପ ପାଇଥିବା 'ରାମୋଜୀ ଫିଲ୍ମ ସିଟି' । ପାହାଡ ଜଙ୍ଗଲ ଘେରା ପଡିଆରେ ସ୍ବପ୍ନର କାରିଗରୀ ଠିଆ କରିଛନ୍ତି ମିଡିଆ ଟାଇକୁନ୍ ମହାନାୟକ ରାମୋଜୀ ରାଓ । ମନୋରଞ୍ଜନ ଦୁନିଆ ପାଇଁ ଛାଡିଯାଇଛନ୍ତି ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ଅବଦାନ ।

Ramoji Rao Contribution to RFC (ETV Bharat)

ରାମୋଜୀ ଫିଲ୍ମସିଟିରେ ଫିଲ୍ନ ନିର୍ମାଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସୁଟିଂ ସେଟ୍ ରହିଛି । ଏହାର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଭରି ରହିଛି ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ । ଏଠାକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁଅ ଛୁଟିଥିବାବେଳେ ଯେକିହିବି ଆସନ୍ତି ଏହାର ଗୁଣଗାନ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତି ନାହିଁ । ଯେ କୌଣସି ଭାଷାରେ ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଏଠାରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ସେଟ୍ ରହିଛି । 2 ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଏକରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଏହି ଅବିସ୍ମରଣୀୟ କାରିଗରୀରେ ଭରି ରହିଛି ସିନେମା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା । ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ଭ୍ୟୁ ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଡିଜାଇନ୍ ଷ୍ଟୁଡିଓ ଏବଂ ଏୟାରପୋର୍ଟ ସିନରୁ ରେଲଓ୍ବେ ଷ୍ଟେସନ, ଟେମ୍ପୁଲ ବ୍ୟକଗ୍ରାଉଣ୍ଡରୁ ହସ୍ପିଟାଲ୍ ସେଟିଂ ଆଦିର ଏକମାତ୍ର ଠିକଣା ଫିଲ୍ମ ସିଟି ।

ଏହା ଖାଲି ଯେ ଫିଲ୍ମସିଟି ତା ନୁହେଁ, ସିନେମା ନିର୍ମାତାଙ୍କ ପାଇଁ ପରିକଳ୍ପନାର ରଙ୍ଗମହଲ । ଫିଲ୍ନ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଶୃଜନତା, ନୂତନତା ଏବଂ ଅବିଶ୍ବସନୀୟ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟର ଗନ୍ତାଘର । କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଭରି ରହିଛି ଦର୍ଶନୀୟ... ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧକର ଦୃଶ୍ୟର ସମ୍ଭାର । "Come with the script, go with the final print... ନାରା ଦେଉଥିବା ଫିଲ୍ମ ସିଟିରେ ରହିଛି ସମସ୍ତ ସୁବିଧା । ଯେ କୌଣସି ଭାଷାରେ ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ନିର୍ମାତାଙ୍କ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ହିଁ ଆଣିଦିଏ ସଫଳତା । 2 ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଏକରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଏହି ଅବିସ୍ମରଣୀୟ କାରିଗରୀରେ ଭରି ରହିଛି ସିନେମା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସେଟିଂ ସେଟ୍ । ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ଭ୍ୟୁ ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଡିଜାଇନ୍ ଷ୍ଟୁଡିଓ । ଏୟାର ପୋର୍ଟ ସିନରୁ ରେଲଓ୍ବେ ଷ୍ଟେସନ, ଟେମ୍ପୁଲ ବ୍ୟକଗ୍ରାଉଣ୍ଡରୁ ହସ୍ପିଟାଲ୍ ସେଟିଂ... ସବୁର ଗୋଟିଏ ଠିକଣା ଫିଲ୍ମ ସିଟି ।

ତେଲୁଗୁ, ହିନ୍ଦୀ, ବେଙ୍ଗଲ, ତାମିଲ ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ରାମୋଜୀ ଫିଲ୍ମ ସିଟିରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି । ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ ସହିତ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରର କ୍ୟାମେରା ମଧ୍ୟ ଅଫର କରୁଛି ଫିଲ୍ମସିଟି । ଏହାସହ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ସେଲିବ୍ରେସନ, କର୍ପୋରେଟ ଇଭେଣ୍ଟ, ବିଶାଳପୂର୍ଣ୍ଣ ଇଭେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଅଭୁଲା ସ୍ମୃତି ପାଲଟିଥାଏ । ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ପରିବହନ ପାଇଁ ସୁବିଧା ରହିଛି। ସେହିପରି ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଖେଳିବା ସ୍ଥାନରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କ ପାଇଁ ମଥୁରା ବୃନ୍ଦାବନ ଭଳି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସେଟ୍ ରହିଛି । ଭରପୂର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିଆସୁଥିବା ଫିଲ୍ମ ସିଟିରେ ଏବେ ବି ଦର୍ଶକଙ୍କ ସୁଅ ଛୁଟୁଛି ସତ, ହେଲେ ନିଜର ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କୁ ଝୁରୁଛି ଫିଲ୍ମ ସିଟି ।

