ETV Bharat / bharat

ରାଜସ୍ଥାନରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ, ତିନି କୁକୁର ଛୁଆକୁ ହତ୍ୟାକରି ଫୋପାଡି ଦେଲେ ଯୁବକ - PUPPY KILLING CASE

ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଯୁବକ ଆକାଶ ଖାନାଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି ।

young man killed three newborn dogs threw their bodies in dustbin
young man killed three newborn dogs threw their bodies in dustbin (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 1, 2025 at 1:44 PM IST

Updated : September 1, 2025 at 1:57 PM IST

1 Min Read

ଜୟପୁର: ରାଜସ୍ଥାନ ଯୋଧପୁରରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ । ତିନି କୁକୁର ଛୁଆକୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପରେ ପଲିଥିନ ବ୍ୟାଗରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ମୃତଦେହକୁ ଡଷ୍ଟବିନରେ ଫୋପାଡି ଦେଲେ ଯୁବକ । ଏନେଇ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଯୁବକ ଆକାଶ ଖାନାଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି । ଏହି ଘଟଣା ଗତ ଶନିବାର ରାତିରେ ଘଟିଥିଲା ।

ଅଭିଯୁକ୍ତର ଘର ଆଗେର ବିକ୍ଷୋଭ:

ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ସିସିଟିଭିରେ କଏଦ ହୋଇଥିଲା, ପରେ ଏହା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା । ଭିଡିଓଟି ପଶୁପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ବେଶ ଆଘାତ ଦେଇଛି । ଫଳରେ ଅଭିଯୁକ୍ତର ଘର ଆଗରେ ପହଞ୍ଚି ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ ପଶୁପ୍ରେମୀ । ଯାହା ଫଳରେ ଅପ୍ରିତିକ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । ଖବର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା । ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ପରିସ୍ଥିତି ଶାନ୍ତ ପଡିବା ସହ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ସର୍ଦ୍ଦାରପୁରା ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା । ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ପଶୁପ୍ରେମୀ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଦାବି କରି ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ।

ସିପି ଛବି ଶର୍ମା କହିଛନ୍ତି, "ଅଭିଯୁକ୍ତ ଆକାଶ ଖାନାକୁ ହେପାଜତକୁ ନିଆଯାଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପଶୁ ନିଷ୍ଠୁରତା ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବା ପରେ ବିକ୍ଷୋଭ କରୁଥିବା ପଶୁପ୍ରେମୀ ମାନେ ଶାନ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ।"

କୁକୁର ଛୁଆଙ୍କୁ କାହିଁକି ହତ୍ୟା କଲେ ଯୁବକ ?

ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିବା ଭିଡିଓରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଯେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଯୁବକ ତାଙ୍କ ଘର ବାହାରେ ବସିଛନ୍ତି। ଏହି ଭିଡିଓ ଶନିବାର ରାତି 1:18 ମିନିଟର, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ନବଜାତ କୁକୁରକୁ ଛୁରୀରେ ହତ୍ୟା କରୁଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି। ହତ୍ୟାର କିଛି ସମୟ ପରେ, ସେ ଘରକୁ ଯାଇ ଏକ ପଲିଥିନ ଆଣି କୁକୁରର ଛୁଆର ମୃତଦେହ ଗୁଡ଼ିକୁ ସେଥିରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ଡଷ୍ଟବିନରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ କାହିଁକି ଯୁବକ ଜଣଙ୍କ କୁକୁର ଛୁଆଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କଲେ ସେନେଇ କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ମିଳିପାରିନାହିଁ । ଯୁବକ ଜଣଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିନାହିଁ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ-ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କୁ ନେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ତେଜିଲା ରାଜନୀତି; ମାନେକାଙ୍କ ପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଲେ ରାହୁଲ - SUPREME COURT ON STRAY DOGS

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ-ବୁଲା କୁକୁର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସୁପ୍ରିମ ରାୟ, 'ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ କୁକୁର ବ୍ୟତୀତ ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛାଡ' - SUPREME COURT VERDICT ON STRAY DOGS

ନିକଟରେ ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନସିଆର ଅଞ୍ଚଳର ବୁଲା କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ଧରି ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ଅଗଷ୍ଟ 11 ତାରିଖରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଦେଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସଂଶୋଧନ କରିଥିଲେ। ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ ଏବଂ ଟିକାକରଣ ପରେ ବୁଲା କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ଛାଡିଦିଆଯିବ। ଜଳାନ୍ତକ ସଂକ୍ରମିତ କିମ୍ବା ଜଳାନ୍ତକ ସଂକ୍ରମିତ ହେବାର ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଥିବା କୁକୁର ଏବଂ ହିଂସାତ୍ମକ ଆଚରଣ କରୁଥିବା କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ଖୋଲାରେ ଛଡାଯିବ ନାହିଁ କୁହାଯାଇଥିଲା ।

ଜୟପୁର: ରାଜସ୍ଥାନ ଯୋଧପୁରରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ । ତିନି କୁକୁର ଛୁଆକୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପରେ ପଲିଥିନ ବ୍ୟାଗରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ମୃତଦେହକୁ ଡଷ୍ଟବିନରେ ଫୋପାଡି ଦେଲେ ଯୁବକ । ଏନେଇ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଯୁବକ ଆକାଶ ଖାନାଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି । ଏହି ଘଟଣା ଗତ ଶନିବାର ରାତିରେ ଘଟିଥିଲା ।

ଅଭିଯୁକ୍ତର ଘର ଆଗେର ବିକ୍ଷୋଭ:

ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ସିସିଟିଭିରେ କଏଦ ହୋଇଥିଲା, ପରେ ଏହା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା । ଭିଡିଓଟି ପଶୁପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ବେଶ ଆଘାତ ଦେଇଛି । ଫଳରେ ଅଭିଯୁକ୍ତର ଘର ଆଗରେ ପହଞ୍ଚି ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ ପଶୁପ୍ରେମୀ । ଯାହା ଫଳରେ ଅପ୍ରିତିକ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । ଖବର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା । ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ପରିସ୍ଥିତି ଶାନ୍ତ ପଡିବା ସହ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ସର୍ଦ୍ଦାରପୁରା ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା । ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ପଶୁପ୍ରେମୀ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଦାବି କରି ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ।

ସିପି ଛବି ଶର୍ମା କହିଛନ୍ତି, "ଅଭିଯୁକ୍ତ ଆକାଶ ଖାନାକୁ ହେପାଜତକୁ ନିଆଯାଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପଶୁ ନିଷ୍ଠୁରତା ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବା ପରେ ବିକ୍ଷୋଭ କରୁଥିବା ପଶୁପ୍ରେମୀ ମାନେ ଶାନ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ।"

କୁକୁର ଛୁଆଙ୍କୁ କାହିଁକି ହତ୍ୟା କଲେ ଯୁବକ ?

ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିବା ଭିଡିଓରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଯେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଯୁବକ ତାଙ୍କ ଘର ବାହାରେ ବସିଛନ୍ତି। ଏହି ଭିଡିଓ ଶନିବାର ରାତି 1:18 ମିନିଟର, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ନବଜାତ କୁକୁରକୁ ଛୁରୀରେ ହତ୍ୟା କରୁଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି। ହତ୍ୟାର କିଛି ସମୟ ପରେ, ସେ ଘରକୁ ଯାଇ ଏକ ପଲିଥିନ ଆଣି କୁକୁରର ଛୁଆର ମୃତଦେହ ଗୁଡ଼ିକୁ ସେଥିରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ଡଷ୍ଟବିନରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ କାହିଁକି ଯୁବକ ଜଣଙ୍କ କୁକୁର ଛୁଆଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କଲେ ସେନେଇ କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ମିଳିପାରିନାହିଁ । ଯୁବକ ଜଣଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିନାହିଁ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ-ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କୁ ନେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ତେଜିଲା ରାଜନୀତି; ମାନେକାଙ୍କ ପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଲେ ରାହୁଲ - SUPREME COURT ON STRAY DOGS

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ-ବୁଲା କୁକୁର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସୁପ୍ରିମ ରାୟ, 'ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ କୁକୁର ବ୍ୟତୀତ ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛାଡ' - SUPREME COURT VERDICT ON STRAY DOGS

ନିକଟରେ ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନସିଆର ଅଞ୍ଚଳର ବୁଲା କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ଧରି ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ଅଗଷ୍ଟ 11 ତାରିଖରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଦେଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସଂଶୋଧନ କରିଥିଲେ। ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ ଏବଂ ଟିକାକରଣ ପରେ ବୁଲା କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ଛାଡିଦିଆଯିବ। ଜଳାନ୍ତକ ସଂକ୍ରମିତ କିମ୍ବା ଜଳାନ୍ତକ ସଂକ୍ରମିତ ହେବାର ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଥିବା କୁକୁର ଏବଂ ହିଂସାତ୍ମକ ଆଚରଣ କରୁଥିବା କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ଖୋଲାରେ ଛଡାଯିବ ନାହିଁ କୁହାଯାଇଥିଲା ।

Last Updated : September 1, 2025 at 1:57 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

YOUNG MAN KILLED THREE NEWBORN DOGSPUPPY KILLING IN RAJASTHANJODHPUR PUPPY KILLINGDOG LOVER PROTESTPUPPY KILLING CASE

Quick Links / Policies

ଫିଚର

ଆବର୍ଜନାରୁ ଆକର୍ଷଣ; ଅଦରକାରୀ ଜିନିଷରୁ କଳାକୃତି, ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି ଭୁବନେଶ୍ବର

ଘରେ ବସି ଦାଖଲ କରନ୍ତୁ Life Certificate, କେମିତି କରିବେ ଜୀବନ ପ୍ରମାଣ ଆପ୍‌ ବ୍ୟବହାର

ହୋବୋସେକ୍ସୁଆଲିଟି କ'ଣ ? ଭାରତରେ କାହିଁକି ବଢ଼ୁଛି ଏହାର ଟ୍ରେଣ୍ଡ

Google ଆଣିଲା ନୂଆ ନିୟମ; ବ୍ଲକ୍‌ ହୋଇଯିବ ବିନା ଭେରିଫିକେସନ ଆପ୍‌

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.