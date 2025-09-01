ଜୟପୁର: ରାଜସ୍ଥାନ ଯୋଧପୁରରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ । ତିନି କୁକୁର ଛୁଆକୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପରେ ପଲିଥିନ ବ୍ୟାଗରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ମୃତଦେହକୁ ଡଷ୍ଟବିନରେ ଫୋପାଡି ଦେଲେ ଯୁବକ । ଏନେଇ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଯୁବକ ଆକାଶ ଖାନାଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି । ଏହି ଘଟଣା ଗତ ଶନିବାର ରାତିରେ ଘଟିଥିଲା ।
ଅଭିଯୁକ୍ତର ଘର ଆଗେର ବିକ୍ଷୋଭ:
ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ସିସିଟିଭିରେ କଏଦ ହୋଇଥିଲା, ପରେ ଏହା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା । ଭିଡିଓଟି ପଶୁପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ବେଶ ଆଘାତ ଦେଇଛି । ଫଳରେ ଅଭିଯୁକ୍ତର ଘର ଆଗରେ ପହଞ୍ଚି ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ ପଶୁପ୍ରେମୀ । ଯାହା ଫଳରେ ଅପ୍ରିତିକ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । ଖବର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା । ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ପରିସ୍ଥିତି ଶାନ୍ତ ପଡିବା ସହ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ସର୍ଦ୍ଦାରପୁରା ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା । ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ପଶୁପ୍ରେମୀ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଦାବି କରି ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ।
ସିପି ଛବି ଶର୍ମା କହିଛନ୍ତି, "ଅଭିଯୁକ୍ତ ଆକାଶ ଖାନାକୁ ହେପାଜତକୁ ନିଆଯାଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପଶୁ ନିଷ୍ଠୁରତା ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବା ପରେ ବିକ୍ଷୋଭ କରୁଥିବା ପଶୁପ୍ରେମୀ ମାନେ ଶାନ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ।"
କୁକୁର ଛୁଆଙ୍କୁ କାହିଁକି ହତ୍ୟା କଲେ ଯୁବକ ?
ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିବା ଭିଡିଓରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଯେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଯୁବକ ତାଙ୍କ ଘର ବାହାରେ ବସିଛନ୍ତି। ଏହି ଭିଡିଓ ଶନିବାର ରାତି 1:18 ମିନିଟର, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ନବଜାତ କୁକୁରକୁ ଛୁରୀରେ ହତ୍ୟା କରୁଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି। ହତ୍ୟାର କିଛି ସମୟ ପରେ, ସେ ଘରକୁ ଯାଇ ଏକ ପଲିଥିନ ଆଣି କୁକୁରର ଛୁଆର ମୃତଦେହ ଗୁଡ଼ିକୁ ସେଥିରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ଡଷ୍ଟବିନରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ କାହିଁକି ଯୁବକ ଜଣଙ୍କ କୁକୁର ଛୁଆଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କଲେ ସେନେଇ କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ମିଳିପାରିନାହିଁ । ଯୁବକ ଜଣଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିନାହିଁ ।
ନିକଟରେ ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନସିଆର ଅଞ୍ଚଳର ବୁଲା କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ଧରି ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ଅଗଷ୍ଟ 11 ତାରିଖରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଦେଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସଂଶୋଧନ କରିଥିଲେ। ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ ଏବଂ ଟିକାକରଣ ପରେ ବୁଲା କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ଛାଡିଦିଆଯିବ। ଜଳାନ୍ତକ ସଂକ୍ରମିତ କିମ୍ବା ଜଳାନ୍ତକ ସଂକ୍ରମିତ ହେବାର ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଥିବା କୁକୁର ଏବଂ ହିଂସାତ୍ମକ ଆଚରଣ କରୁଥିବା କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ଖୋଲାରେ ଛଡାଯିବ ନାହିଁ କୁହାଯାଇଥିଲା ।