ରେଳ ବିଭାଗର ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ପଦକ୍ଷେପ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେଲା ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ସିଗନାଲିଂ ସିଷ୍ଟମ

ରେଳବାଇ ଆଣିଲା ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ସିଗନାଲିଂ ସିଷ୍ଟମ । ଏହା ଯାତ୍ରୀ ଏବଂ ରେଳ ସୁରକ୍ଷାକୁ ସୁଦୃଢ଼ ​​କରିବା ସହ ତ୍ରୁଟି ସମ୍ଭାବନାକୁ ହ୍ରାସ କରିବ ।

RAILWAY AUTOMATIC SIGNALLING SYSTEM
RAILWAY AUTOMATIC SIGNALLING SYSTEM (ETV Bharat Odisha)
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ରେଳ ପରିଚାଳନା କ୍ଷେତ୍ର ଆଉ ଏକ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ପଦକ୍ଷେପ । ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ କରିବା ପାଇଁ ରେଳବାଇ ଏକ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ସିଗନାଲିଂ ସିଷ୍ଟମ ପ୍ରଚଳନ କରିଛି । ଏହି ସିଷ୍ଟମ ରେଳ ପରିଚାଳନା ଆଧୁନିକୀକରଣ କରିବା ଦିଗରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବ । ଏହି ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ସିଗନାଲିଂ ସିଷ୍ଟମ ଟ୍ରେନର ସଠିକ ସମୟ ନିରୀକ୍ଷଣ ଏବଂ ସମୟାନୁସାରେ ପ୍ରସ୍ଥାନକୁ ସହଯୋଗ କରିବ । ଏଥିରେ ସମସ୍ତ ପାଣିପାଗରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦୃଶ୍ୟମାନତା ପାଇଁ LED ସିଗନାଲ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଘଟଣାକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଡାଟାଲଗର ମଧ୍ୟ ରହିଛି ।

ପୂର୍ବତଟ ରେଳବାଇର ତାଳଚେର-ପାରାଦ୍ବୀପ ମାଲ ପରିବହନ କରିଡରର କଟକ-ପାରାଦୀପ ସେକ୍ସନ (83 କିଲୋମିଟର)ରେ ଏକ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ସିଗନାଲିଂ ସିଷ୍ଟମକୁ ସଫଳତାର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିଛି । ଏନେଇ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ରେଳ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ସିଷ୍ଟମ ପାରାଦ୍ବୀପ ବନ୍ଦରକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରୁଟରେ ରେଳ ପରିଚାଳନାକୁ ଆଧୁନିକୀକରଣ କରିବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବ । ରେଳ ବିଭାଗ ଅନୁଯାୟୀ, ଅନେକ ରେଳ ଜୋନ୍ ଏବେ ସୁରକ୍ଷିତ, ଦ୍ରୁତ ଏବଂ ଅଧିକ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ, ବର୍ଦ୍ଧିତ ଯାତ୍ରୀ ଏବଂ ମାଲ ପରିବହନ ଚାହିଦା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆଧୁନିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି ।

ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ସଂଘର ଜାତୀୟ ସଭାପତି ନବୀନ କୁମାର ETV ଭାରତକୁ କହିଛନ୍ତି,"ଏହି ସିଷ୍ଟମରେ, ଷ୍ଟେସନ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ନିୟମିତ ବ୍ୟବଧାନରେ ସିଗନାଲ ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଏ। ଯଦି ଏକ ଟ୍ରେନ ଏକ ସିଗନାଲ ଅତିକ୍ରମ କରେ, ତେବେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଟ୍ରେନ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ସେକ୍ସନରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ, ଯାହା ପରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଦୁଇ କିମ୍ବା ତିନୋଟି ଟ୍ରେନ ଚାଲିପାରିବ । ପୂର୍ବରୁ, ଗୋଟିଏ ବ୍ଲକ ସିଷ୍ଟମ ଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରଥମ ଟ୍ରେନ ବ୍ଲକ ସେକ୍ସନ ଅତିକ୍ରମ ନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଟ୍ରେନକୁ ଯିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଉନଥିଲା ।"

ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ,ନୂତନ ସିଷ୍ଟମ ମଧ୍ୟ ମାନବ ନିର୍ଭରଶୀଳତାକୁ ହ୍ରାସ କରେ କାରଣ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ରିଲେ ରୁମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ତଦାରଖ କରାଯାଇପାରିବ । ଷ୍ଟେସନ ମାଷ୍ଟରଙ୍କ ରୁମରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇପାରିବ । ଏହା ଏବଂ ଡାଟାଲଗର ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ଏବଂ ଟ୍ରାକ୍ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ ।

ସେହିପରି IRSTMUର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଆଲୋକ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରକାଶ କହିଛନ୍ତି, "ଏହି ସିଷ୍ଟମ ଏକ ସେକ୍ସନରେ ଟ୍ରେନ ଚଲାଇବା ପାଇଁ ଅଧିକ ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଦାନ କରେ । ନୂତନ ସିଗନାଲିଂ ସିଷ୍ଟମ ଏକ ସେକ୍ସନରେ ଅଧିକ ଟ୍ରେନକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ, କମ୍ ସମୟରେ ଟ୍ରେନର ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ବୃଦ୍ଧି କରେ ।"

ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ସିଗନାଲିଂର ଲାଭ:

  • ଏହା କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକ ସେବା ଯୋଗାଇବା ସହ ଟ୍ରେନର ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ବୃଦ୍ଧି କରେ
  • ଏହା ମାନବ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ହ୍ରାସ କରେ, କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ଆଶଙ୍କାକୁ କମ୍ କରେ, ଯାତ୍ରୀ ଏବଂ ମାଲ ପରିବହନ ସୁରକ୍ଷାକୁ ସୁଦୃଢ଼ ​​କରେ ।
  • ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ଦ୍ରୁତ ମାଲ ପରିବହନ ଶିଳ୍ପ ବିକାଶକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବ ଏବଂ ଆଞ୍ଚଳିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ପ୍ରଗତିରେ ସହାୟକ ହୁଏ ।

ଏହି ସିଷ୍ଟମରେ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସମନ୍ୱିତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣ, ସମସ୍ତ ପାଣିପାଗ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦୃଶ୍ୟମାନତା ପାଇଁ LED ସିଗନାଲ ଲ୍ୟାମ୍ପ, ବ୍ୟାପକ ଘଟଣା ମନିଟରିଂ ପାଇଁ ଡାଟାଲଗର ଏବଂ ରିଅଲ୍-ଟାଇମ୍ ଟ୍ରେନ ଟ୍ରାକିଂ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଷ୍ଟେସନରେ ସ୍ଥାପିତ ଭିଡିଓ ପ୍ରଦର୍ଶନ ୟୁନିଟ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ।

ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ସିଗନାଲିଂ କ’ଣ ?

ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ସିଗନାଲିଂ ହେଉଛି ରେଳ ପରିଚାଳନାର ଏକ ସିଷ୍ଟମ ଯେଉଁଥିରେ ଟ୍ରେନର ଗତି ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଷ୍ଟପ୍ ସିଗନାଲ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୁଏ । ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ସିଗନାଲିଂ ସେକ୍ସନ ମଧ୍ୟରେ ଟ୍ରେନଗୁଡିକ ଯିବା ସମୟରେ ଏହି ସିଗନାଲ ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ । ଏହି ସିଗନାଲରେ, ଦୁଇଟି ଷ୍ଟେସନ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ଲକ ସେକ୍ସନରେ ଏକାଧିକ ଟ୍ରେନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ।

