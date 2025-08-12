124 YEAR OLD VOTER IN BIHAR ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ/ପାଟନା: ସାରା ଦେଶରେ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ବିହାର ସିୱାନ ଜିଲ୍ଲାର 35 ବର୍ଷୀୟା 'ମିନ୍ତା ଦେବୀ' । କାରଣ ସେ ଜାଣି ନାହାଁନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କୁଆଡେ '124 ବର୍ଷ' । ବିହାରରେ ଚାଲୁଥିବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଘନ ସଂଶୋଧନ-2025 (SIR)ର ଏକ ଅଂଶ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶିତ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ୧୨୪ ବର୍ଷୀୟା ଭୋଟର ଭାବରେ ସେ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଆଉ ଏହାକୁ ନେଇ ଦେଶରେ ଉଠିଛି ରାଜନୈତିକ ଝଡ । ବିରୋଧୀ ଦଳ କଂଗ୍ରେସ ଭାରତୀୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରି ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟ ଜାଲିଆତି ହୋଇଥିବା ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି । ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ସାଂସଦମାନେ ବିଶେଷ କରି ଇଣ୍ଡି ମେଣ୍ଟର ସାଂସଦମାନେ ‘ମିନ୍ତା ଦେବୀ’ଙ୍କ ଫଟୋ ଥିବା ଟି-ଶାର୍ଟ ପିନ୍ଧି ଗର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି ।
‘ମିନ୍ତା ଦେବୀ’ଙ୍କ ଫଟୋ ଥିବା ଟି-ଶାର୍ଟ ପିନ୍ଧି ବିରୋଧୀ ସାଂସଦଙ୍କ ବିକ୍ଷୋଭ-
- ବିରୋଧୀ ସାଂସଦମାନେ '୧୨୪ ବର୍ଷୀୟା' ଭୋଟର ମିନ୍ତା ଦେବୀଙ୍କ ଫଟୋ ଏବଂ ନାମ ଥିବା ଟି-ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିଥିଲେ
- ବିହାର SIR ବିରୋଧରେ ଜୋରଦାର ପ୍ରତିବାଦ
- ବିହାରରେ ଭୋଟର ତାଲିକା ସଂଶୋଧନ ସର୍ଭେକୁ ବିରୋଧ
ELECTION COMMISSION କର୍ଣ୍ଣାଟକାରେ ଭୋଟ ଚୋରି ପରେ ବିହାର ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ଗଡବଡି ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆଜି ପୁଣି ରଣହୁଙ୍କାର ଦେଇଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ । ଇଣ୍ଡିମେଣ୍ଟର ସାଂସଦମାନେ ସଂସଦ ହାଉସ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସରେ ‘ମିନ୍ତା ଦେବୀ’ଙ୍କ ଫଟୋ ଓ ନାମ ଲେଖା ଥିବା ଟି-ଶାର୍ଟ ପିନ୍ଧି ଭୋଟ ଜାଲିଆତିର ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ଗର୍ଜିଛନ୍ତି । ଧଳା ରଙ୍ଗର ଟି-ଶାର୍ଟର ସାମ୍ନାରେ ମିନ୍ତା ଦେବୀଙ୍କ ଫଟୋ ରହିଥିବା ବେଳେ ପଛରେ '୧୨୪ ନଟ ଆଉଟ' ଲେଖା ଯାଇଛି।
BIHAR ELECTORAL ROLL ତେବେ ‘ମିନ୍ତା ଦେବୀ’ଙ୍କୁ ତାଲିକାରେ ପ୍ରଥମଥରର ମତଦାତା ବୋଲି ଦର୍ଶାଯାଇଛି । ଆଉ ଆଧାର କରି ବିରୋଧୀ ବିହାରରେ ଚାଲିଥିବା ସ୍ପେଶାଲ ଇଣ୍ଟନେସିଭ ରିଭିଜନ ବା ଏସଆଇଆର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି । ସଂସଦ ପରିସରରେ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ବିରୋଧୀ ନେତା ଏବଂ ସାଂସଦମାନେ SIR ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ଥିବା ତ୍ରୁଟିଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ଅନନ୍ୟ ଉପାୟରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ।
ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ଅଭାବ ଏବଂ ଘର ଘର ସର୍ଭେ ମାଧ୍ୟମରେ ଭୋଟରମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଯଦି ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଏବଂ ସଠିକ୍ ଭାବରେ କରାଯାଇଥାନ୍ତା ତେବେ ‘ମିନ୍ତା ଦେବୀ’ଙ୍କ ପରି ତ୍ରୁଟି ଘଟିନଥାନ୍ତା ।
The Election Commission has done a great service to humankind! They discovered the oldest living human, Smt. Minta Devi, whose age is listed as 124 years in the Bihar SIR!— K C Venugopal (@kcvenugopalmp) August 12, 2025
The mega voter fraud done by the ECI can never be allowed. INDIA will keep protesting until it is stopped. pic.twitter.com/0FtLeDvh8k
‘ମିନ୍ତା ଦେବୀ’ କିଏ?
ଧନଞ୍ଜୟ କୁମାର ସିଂହଙ୍କ ପତ୍ନୀ ‘ମିନ୍ତା ଦେବୀ’ ସିୱାନର ସିୱାନ ବ୍ଲକର ସିୱା କଲାନ ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅର୍ଜନୀପୁର ଗ୍ରାମର ବାସିନ୍ଦା । ତାଙ୍କ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀ ଦାରୁଣ୍ଡା । ସେ ମଧ୍ୟ ଏସଆଇଆର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ତାଙ୍କ ବୟସ ଦେଖିବା ପରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ । SIR ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ତାଙ୍କର ନିର୍ବାଚନ ଫଟୋ ପରିଚୟ ପତ୍ର (EPIC) TSN3400439 ଭାବରେ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି । ତେବେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନାମ ପଞ୍ଜିକରଣ କରିବା ସହିତ ଘର ନମ୍ବର ଭାବରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନାମ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ।
"ଏହା କିପରି ହେଲା ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ ଏବଂ ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ମୋର ବୟସ 124 ଲେଖାଯାଇଥିବା ଦେଖି ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲି । ମୁଁ ଅନଲାଇନରେ ଗଣନା ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିଥିଲି ଏବଂ ଏବେ ଏହାକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି," ‘ମିନ୍ତା ଦେବୀ’ କହିଛନ୍ତି ।
ଏହି ସମୟରେ, ସିୱାନ ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଆଦିତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ETV Bharatକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମିନ୍ତାଙ୍କ ଗଣନା ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିଥିବା ସାଇବର କାଫେ ମାଲିକଙ୍କ ଭୁଲ ଯୋଗୁଁ ଏହି ଭୁଲ ହୋଇଥାଇପାରେ । "ମିନ୍ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ ୧୯୯୦ ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ ବର୍ଷ ପ୍ରବେଶ କରିବା ସମୟରେ ସାଇବର କାଫେ ଅପରେଟର ଅନଲାଇନରେ ଗଣନା ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିବା ସମୟରେ ୧୯୦୦କୁ ଜନ୍ମ ବର୍ଷ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ । ଗଣନା ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମୟରେ ଏପରି ଟାଇପୋଗ୍ରାଫିକାଲ୍ ତ୍ରୁଟି ଘଟେ, ତେଣୁ ନାମ, ଠିକଣା, ବୟସ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ସଂଶୋଧନ କରିବା ପାଇଁ ଫର୍ମ ନମ୍ବର ୮ ପୂରଣ କରି ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଭୋଟର ତାଲିକା ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ," କହିଛନ୍ତି ଆଦିତ୍ୟ । ସିୱାନ ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ମିନ୍ତା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ବୟସ ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କରାଯାଉଛି ।
ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ବିସଙ୍ଗତି: ୧୨୪ ବର୍ଷୀୟ ଭୋଟରଙ୍କୁ ନେଇ ହଙ୍ଗାମା, ରାହୁଲ କହିଲେ-'ପିକଚର୍ ଅଭି ବାକି ହୈ-
ଲୋକସଭାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ବିହାରର ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ୧୨୪ ବର୍ଷୀୟ ଭୋଟର ମିନ୍ତା ଦେବୀଙ୍କ ନାମ ସାମିଲ କରାଯିବା ସମ୍ପର୍କରେ କହିଛନ୍ତି, "ଏପରି ଅଗଣିତ ମାମଲା ଅଛି । ପିକଚର ଅଭି ବାକି ହୈ।"
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- କଂଗ୍ରେସର ଭୋଟ ଚୋରି ଅଭିଯୋଗ ଏକ 'ତଥ୍ୟଗତ ଭୁଲ': ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ - CONGRESS VOTE THEFT CLAIM
କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଦଳ ସମ୍ବିଧାନକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାରେ ନିୟୋଜିତ ଏବଂ ଏହା ଜାରି ରଖିବ। ସଂସଦ ଭବନ ପରିସରରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମୟରେ ସେ କହିଛନ୍ତି, "କେବଳ ଗୋଟିଏ ଆସନ ନାହିଁ (ଯେଉଁଠାରେ 'ଭୋଟ୍ ଚୋରି' ହେଉଛି) ବରଂ ଅନେକ ଆସନ ଅଛି । ଏହା ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଏବଂ ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଉପାୟରେ କରାଯାଉଛି । ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଏହା ଜାଣନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଜାଣୁ ।" ସେ କହିଛନ୍ତି, "ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ପ୍ରମାଣ ଅଛି । ଆମେ ସମ୍ବିଧାନକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛୁ। 'ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଭୋଟ' ହେଉଛି ସମ୍ବିଧାନର ମୂଳଦୁଆ ।"
ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ 'ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଭୋଟ' କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏବଂ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରିନାହାଁନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, "ତେଣୁ ଆମେ ସମ୍ବିଧାନକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛୁ ଏବଂ ଏହା କରି ଚାଲିବୁ। ଆମେ ପଛକୁ ହଟିବୁ ନାହିଁ ।" କଂଗ୍ରେସ ମହାସଚିବ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀ ଭାଡ୍ରା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏପରି ଅନେକ ମାମଲା ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଠିକଣା ଏବଂ ନାମ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ନକଲି ।
We proudly nominate Minta Devi for the Guinness World Record: THE YOUNGEST LOOKING OLDEST HUMAN in India — courtesy the several miracles of @ECISVEEP— Pawan Khera 🇮🇳 (@Pawankhera) August 12, 2025
Waah Modiji Waah #VoteChori pic.twitter.com/WrReu6R98k
ପୂର୍ବରୁ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ, ଇଣ୍ଡିଆ ବ୍ଲକରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଦଳର ଅନେକ ସାଂସଦ ବିହାରରେ ଭୋଟର ତାଲିକାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଘନ ସଂଶୋଧନ ବିରୋଧରେ ସଂସଦ ଭବନ ପରିସରରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ। ଏହି ସାଂସଦମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ଧଳା ଟି-ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିଥିଲେ, ଯାହା ଉପରେ ରାଜ୍ୟର ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା "୧୨୪ ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ଭୋଟର"ଙ୍କ ନାମ ଛପା ଯାଇଥିଲା ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି।
କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖାର୍ଗେ, କଂଗ୍ରେସ ସଂସଦୀୟ ଦଳ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ, ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀ, ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସର ଡେରେକ୍ ଓ'ବ୍ରାଏନ୍, ଡିଏମ୍କେର ଟିଆର୍ ବାଲୁ, ଏନସିପି (ଏସ୍ପି)ର ସୁପ୍ରିୟା ସୁଲେ ଏବଂ ବାମ ଦଳଗୁଡ଼ିକର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିରୋଧୀ ସାଂସଦମାନେ ସଂସଦ ଭବନ ନିକଟରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲେ। ସେମାନେ ପୋଷ୍ଟର ଧରି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଘନ ସଂଶୋଧନ (ଏସ୍ଆଇଆର୍) ପ୍ରକ୍ରିୟା ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଦାବି କରି ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇଥିଲେ।