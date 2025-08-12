ETV Bharat / bharat

ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କୁ ନେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ତେଜିଲା ରାଜନୀତି; ମାନେକାଙ୍କ ପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଲେ ରାହୁଲ - SUPREME COURT ON STRAY DOGS

ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କୁ ନେଇ ଉଚ୍ଚତମ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଦେଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ନେଇ ରାଜନୈତିକ ଝଡ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । କୋର୍ଟଙ୍କର ଏହି ଆଦେଶ କେତେମାତ୍ରାରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରିବ ସେନେଇ ତର୍କ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ।

Rahul Gandhi and Maneka Gandhi react on supreme court orders on stray dogs
Rahul Gandhi and Maneka Gandhi react on supreme court orders on stray dogs (Etv Bharat)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 12, 2025 at 4:12 PM IST

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କୁ ନେଇ ଏବେ ରାଜନୀତି ଜୋର ଧରିଛି । ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କୁ ନେଇ ଉଚ୍ଚତମ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଦେଇଥିବା ନିିର୍ଦ୍ଦେଶ ଉପରେ କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ବିଜେପି ସାଂସଦ ମାନେକା ଗାନ୍ଧୀ କଡା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଥିବାବେଳେ ଦିଲ୍ଲୀ ରେଖା ସରକାର ଏପରି ପଦକ୍ଷେପକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି । ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନସିଆରରେ ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କ ଆତଙ୍କକୁ ନେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି । ଦିଲ୍ଲୀରୁ ନଏଡା- ଗାଜିଆବାଦ ସମେତ ପୂରା ଏନସିଆର ଇଲାକାରୁ ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କୁ ଧରି ଅନ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନ ଅର୍ଥାତ ସେଲଟର ହୋମରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଉଚ୍ଚତମ ନ୍ୟାୟାଳୟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କୁହାଯାଇଛି । ଏପଟେ କୋର୍ଟଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ନେଇ ରାଜନୈତିକ ଝଡ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । କୋର୍ଟଙ୍କର ଏହି ଆଦେଶ କେତେ ମାତ୍ରାରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇ ପାରିବ ସେ ନେଇ ତର୍କ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଯାଇଛି ।

ନୀରିହ ଜୀବ ସମସ୍ୟା ନୁହନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଦୂର କରାଯିବା ଦରକାର-ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ

କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ତଥା ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଏହା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି । ରାହୁଲ କହିଛନ୍ତି, ରାସ୍ତାରେ ବୁଲୁଥିବା କୁକୁର ସମସ୍ୟା ନୁହନ୍ତି ଯାହାକୁ ଦୂର କରାଯିବ । ରାହୁଲ ତାଙ୍କ ଏକ୍ସ ହାଣ୍ଡେଲରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, 'ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନସିଆରରୁ ସମସ୍ତ ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ ଦେଇଥିବା ନିର୍ଦେଶ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଚାଲି ଆସୁଥିବା ମାନବୀୟ ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନ ସମର୍ଥିତ ନୀତିରୁ ଏକ ପାଦ ପଛରେ ରହିଛି । ଏହି ନୀରିହ ଜୀବ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ନୁହନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଦୂର କରାଯିବା ଦରକାର । ଆଶ୍ରୟ, ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ, ଟୀକାକାରଣ ଏବଂ ସାମୁହିକ ଯତ୍ନ ରାସ୍ତାକୁ ନିରାପଦ ରଖିପାରିବ । ଏଥିପାଇଁ ଏପରି ନିଷ୍ଠୁର ପଦକ୍ଷେପର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ । କମ୍ବଳ ହଟାଇ ଦେବା କ୍ରୁରତା ଏବଂ ଅଦୂରଦର୍ଶିତା ଅଟେ । ଏହା ଆମର କରୁଣା ଭାବକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ । ଆମକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ପଡିବ ଯେ, ଲୋକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ପଶୁ କଲ୍ୟାଣ ଏକ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲି ପାରିବ ।'

କ୍ରୋଧରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଏକ ଅସାଧାରଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି- ମାନେକା ଗାନ୍ଧୀ

ଏହା ପୂର୍ବରୁ, ବିଜେପି ନେତା ମାନେକା ଗାନ୍ଧୀ କୋର୍ଟଙ୍କ ଏପରି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ "କ୍ରୋଧରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଏକ ଅସାଧାରଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି" ଏବଂ "ଅବ୍ୟାବହାରିକ" ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀମତୀ ଗାନ୍ଧୀ କହିଛନ୍ତି, ଏପରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବ୍ୟାବହାରିକ ନୁହେଁ । ଏହା ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ନିଷ୍ପତ୍ତି । ଯେମିତି କ୍ରୋଧରେ ଏପରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । କ୍ରୋଧରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି କେବେବି ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ହୋଇ ନଥାଏ ।'

ଶ୍ରୀମତୀ ଗାନ୍ଧୀ ଆହୁରି କହିଥିଲେ, "ଦିଲ୍ଲୀରେ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ କୁକୁର ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ନାହିଁ । ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ଆମେ 3 ଲକ୍ଷ କୁକୁରଙ୍କୁ କେଉଁଠି ରଖିବୁ ବୋଲି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ସହ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ।

ଏଠି କହି ରଖିବୁ, ଦିଲ୍ଲୀ ଏନସିଆରରେ ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କ ଆତଙ୍କ ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି । ବିଗତ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଏନସିଆରରେ କୁକୁର କାମୁଡ଼ା ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରାଣ ହରାଇବାକୁ ପଡିଥିବା ନଜରକୁ ଆସିଥିଲା । ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନୀରିହ ପିଲା ଏବଂ ବୃଦ୍ଧ ବି ସାମିଲ ଥିଲେ ।

ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନସିଆରରେ ବଢୁଛି ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କ ଆତଙ୍କ

ଦିଲ୍ଲୀ ଏନସିଆରର ବିଭିନ୍ନ ସୋସାଇଟିରେ ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କ ଆତଙ୍କକୁ ନେଇ ପୂର୍ଵରୁ ବାରମ୍ବାର ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ ହୋଉଥିଲା । ଗାଜିଆବାଦରେ ବୁଲା କୁକୁରମାନେ ଜଣେ ନୀରିହ ଶିଶୁଙ୍କୁ କାମୁଡି ଗୁରୁତର କରି ଦେଇଥିଲେ । ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଦେଢ଼ ଶହରୁ ଅଧିକ ଷ୍ଟିଚ୍ ପଡିଥିଲା । ଦିଲ୍ଲୀ ଏନସିଆରରେ ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କ ଆତଙ୍କ ଏତେ ବଢି ଯାଇଛି ଯେ, ପିଲା, ବୃଦ୍ଧ ଭୟରେ ପାର୍କକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଉନାହାନ୍ତି । ଏଠାରେ ପ୍ରତି ମାସରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ବୁଲା କୁକୁର କାମୁଡ଼ାର ଶିକାର ହେଇଥିବା ଜଣାଯାଇଛି ।

ଏପରି ସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଶୁଣାଇଥିଲେ । ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କୁ ଉଠାଇ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳରେ ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନସିଆର, ଏମସିଡି ଏବଂ ଏନଡିଏମସିରେ ଦେଖା ଦେଉଥିବା ବୁଲା କୁକୁର ସମସ୍ୟାର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇ ସମସ୍ତ ସହରରେ କୁକୁର ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏଥିପାଇଁ ଆଠ ସପ୍ତାହର ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନସିଆରର ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରୁ ସମସ୍ତ ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କୁ ଉଠାଇ କୁକୁର ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳରେ ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେତିକି ନୁହେଁ, କୌଣସି ବୁଲା କୁକୁର ଯେପରି ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳରୁ ପୁଣି ଫେରି ନ ଆସନ୍ତି ସେଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ କହିଛନ୍ତି ।

