ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କୁ ନେଇ ଏବେ ରାଜନୀତି ଜୋର ଧରିଛି । ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କୁ ନେଇ ଉଚ୍ଚତମ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଦେଇଥିବା ନିିର୍ଦ୍ଦେଶ ଉପରେ କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ବିଜେପି ସାଂସଦ ମାନେକା ଗାନ୍ଧୀ କଡା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଥିବାବେଳେ ଦିଲ୍ଲୀ ରେଖା ସରକାର ଏପରି ପଦକ୍ଷେପକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି । ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନସିଆରରେ ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କ ଆତଙ୍କକୁ ନେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି । ଦିଲ୍ଲୀରୁ ନଏଡା- ଗାଜିଆବାଦ ସମେତ ପୂରା ଏନସିଆର ଇଲାକାରୁ ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କୁ ଧରି ଅନ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନ ଅର୍ଥାତ ସେଲଟର ହୋମରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଉଚ୍ଚତମ ନ୍ୟାୟାଳୟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କୁହାଯାଇଛି । ଏପଟେ କୋର୍ଟଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ନେଇ ରାଜନୈତିକ ଝଡ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । କୋର୍ଟଙ୍କର ଏହି ଆଦେଶ କେତେ ମାତ୍ରାରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇ ପାରିବ ସେ ନେଇ ତର୍କ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଯାଇଛି ।
ନୀରିହ ଜୀବ ସମସ୍ୟା ନୁହନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଦୂର କରାଯିବା ଦରକାର-ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ
କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ତଥା ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଏହା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି । ରାହୁଲ କହିଛନ୍ତି, ରାସ୍ତାରେ ବୁଲୁଥିବା କୁକୁର ସମସ୍ୟା ନୁହନ୍ତି ଯାହାକୁ ଦୂର କରାଯିବ । ରାହୁଲ ତାଙ୍କ ଏକ୍ସ ହାଣ୍ଡେଲରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, 'ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନସିଆରରୁ ସମସ୍ତ ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ ଦେଇଥିବା ନିର୍ଦେଶ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଚାଲି ଆସୁଥିବା ମାନବୀୟ ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନ ସମର୍ଥିତ ନୀତିରୁ ଏକ ପାଦ ପଛରେ ରହିଛି । ଏହି ନୀରିହ ଜୀବ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ନୁହନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଦୂର କରାଯିବା ଦରକାର । ଆଶ୍ରୟ, ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ, ଟୀକାକାରଣ ଏବଂ ସାମୁହିକ ଯତ୍ନ ରାସ୍ତାକୁ ନିରାପଦ ରଖିପାରିବ । ଏଥିପାଇଁ ଏପରି ନିଷ୍ଠୁର ପଦକ୍ଷେପର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ । କମ୍ବଳ ହଟାଇ ଦେବା କ୍ରୁରତା ଏବଂ ଅଦୂରଦର୍ଶିତା ଅଟେ । ଏହା ଆମର କରୁଣା ଭାବକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ । ଆମକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ପଡିବ ଯେ, ଲୋକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ପଶୁ କଲ୍ୟାଣ ଏକ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲି ପାରିବ ।'
କ୍ରୋଧରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଏକ ଅସାଧାରଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି- ମାନେକା ଗାନ୍ଧୀ
ଏହା ପୂର୍ବରୁ, ବିଜେପି ନେତା ମାନେକା ଗାନ୍ଧୀ କୋର୍ଟଙ୍କ ଏପରି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ "କ୍ରୋଧରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଏକ ଅସାଧାରଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି" ଏବଂ "ଅବ୍ୟାବହାରିକ" ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀମତୀ ଗାନ୍ଧୀ କହିଛନ୍ତି, ଏପରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବ୍ୟାବହାରିକ ନୁହେଁ । ଏହା ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ନିଷ୍ପତ୍ତି । ଯେମିତି କ୍ରୋଧରେ ଏପରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । କ୍ରୋଧରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି କେବେବି ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ହୋଇ ନଥାଏ ।'
ଶ୍ରୀମତୀ ଗାନ୍ଧୀ ଆହୁରି କହିଥିଲେ, "ଦିଲ୍ଲୀରେ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ କୁକୁର ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ନାହିଁ । ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ଆମେ 3 ଲକ୍ଷ କୁକୁରଙ୍କୁ କେଉଁଠି ରଖିବୁ ବୋଲି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ସହ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ।
ଏଠି କହି ରଖିବୁ, ଦିଲ୍ଲୀ ଏନସିଆରରେ ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କ ଆତଙ୍କ ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି । ବିଗତ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଏନସିଆରରେ କୁକୁର କାମୁଡ଼ା ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରାଣ ହରାଇବାକୁ ପଡିଥିବା ନଜରକୁ ଆସିଥିଲା । ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନୀରିହ ପିଲା ଏବଂ ବୃଦ୍ଧ ବି ସାମିଲ ଥିଲେ ।
ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନସିଆରରେ ବଢୁଛି ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କ ଆତଙ୍କ
ଦିଲ୍ଲୀ ଏନସିଆରର ବିଭିନ୍ନ ସୋସାଇଟିରେ ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କ ଆତଙ୍କକୁ ନେଇ ପୂର୍ଵରୁ ବାରମ୍ବାର ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ ହୋଉଥିଲା । ଗାଜିଆବାଦରେ ବୁଲା କୁକୁରମାନେ ଜଣେ ନୀରିହ ଶିଶୁଙ୍କୁ କାମୁଡି ଗୁରୁତର କରି ଦେଇଥିଲେ । ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଦେଢ଼ ଶହରୁ ଅଧିକ ଷ୍ଟିଚ୍ ପଡିଥିଲା । ଦିଲ୍ଲୀ ଏନସିଆରରେ ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କ ଆତଙ୍କ ଏତେ ବଢି ଯାଇଛି ଯେ, ପିଲା, ବୃଦ୍ଧ ଭୟରେ ପାର୍କକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଉନାହାନ୍ତି । ଏଠାରେ ପ୍ରତି ମାସରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ବୁଲା କୁକୁର କାମୁଡ଼ାର ଶିକାର ହେଇଥିବା ଜଣାଯାଇଛି ।
ଏପରି ସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଶୁଣାଇଥିଲେ । ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କୁ ଉଠାଇ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳରେ ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନସିଆର, ଏମସିଡି ଏବଂ ଏନଡିଏମସିରେ ଦେଖା ଦେଉଥିବା ବୁଲା କୁକୁର ସମସ୍ୟାର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇ ସମସ୍ତ ସହରରେ କୁକୁର ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏଥିପାଇଁ ଆଠ ସପ୍ତାହର ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନସିଆରର ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରୁ ସମସ୍ତ ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କୁ ଉଠାଇ କୁକୁର ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳରେ ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେତିକି ନୁହେଁ, କୌଣସି ବୁଲା କୁକୁର ଯେପରି ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳରୁ ପୁଣି ଫେରି ନ ଆସନ୍ତି ସେଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ କହିଛନ୍ତି ।
