Updated : May 5, 2024, 11:17 AM IST

Published : May 5, 2024, 11:03 AM IST

By ETV Bharat Odisha Team

ଗୁରୁଦ୍ୱାର ଭିତରେ ମାନସିକ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଯୁବକଙ୍କୁ ପିଟିପିଟି ହତ୍ୟା - Murder in Gurdwara

Last Updated : May 5, 2024, 11:17 AM IST