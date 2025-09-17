ETV Bharat / bharat

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କୁ ପୂରିଲା 75 ବର୍ଷ; ସାରା ଦେଶରୁ ଛୁଟିଲା ଶୁଭେଚ୍ଛାର ସୁଅ

ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କର 75ତମ ଜନ୍ମଦିନ । ଏହି ଅବସରରେ ସାରା ଦେଶରୁ ଛୁଟିଛି ଶୁଭେଚ୍ଛାର ସୁଅ । ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝି ସମସ୍ତେ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଶୁଭେଚ୍ଛା ।

PM Modi's 75th birthday
PM Modi's 75th birthday (ANI)
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସେପ୍ଟମ୍ବର 17 ତାରିଖ ଅର୍ଥାତ ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କର 75ତମ ଜନ୍ମ ଦିନ । ଏହି ବିଶେଷ ଦିନରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଗସ୍ତରେ ଯିବାର କାର୍ଯକ୍ରମ ରହିଛି । ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଧାରରେ ଏକ ବିଶାଳ ଟେକ୍ସଟାଇଲ ପାର୍କର ଉଦଘାଟନ କରିବେ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜନ୍ମ ଦିନରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ସେବା ପକ୍ଷ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହେବ । ସାରା ଦେଶରେ 16 ଦିନ ଧରି ଏହି କାର୍ଯକ୍ରମ ଚାଲିବ ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ 1950 ମସିହାରେ ଗୁଜରାଟର ଭଦନଗରର ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ମୋଦୀଙ୍କ ଜୀବନ ସଂଘର୍ଷ, ସଙ୍କଳ୍ପ ଏବଂ ସମର୍ପଣର ଏକ ଉଦାହରଣ । ସେ ଏକ ସାଧାରଣ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ହେଁ ଆଜି ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପଦରେ । ଏହି ଅବସରରେ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ ଛୁଟିଛି ଶୁଭେଚ୍ଛାର ସୁଅ ।

କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଯୋଗୁ ଶିଖରରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛ-ରାଷ୍ଟ୍ରପତି

ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କୁ ଜନ୍ମଦିନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି । ତାଙ୍କର ଅଫିସିଆଲ ଟୁଇଟର ହାଣ଼୍ଡେଲରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରି କହିଛନ୍ତି, ଅସାଧାରଣ ନେତୃତ୍ୱ ସହିତ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଯୋଗୁ ଶିଖରରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଏକ ଉଦାହରଣ ଉପସ୍ଥାପନ କରି ତୁମେ ଦେଶରେ ବଡ଼ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବାର ସଂସ୍କୃତି ସୃଷ୍ଟି କରିଛ। ଆଜି ବିଶ୍ୱ ସମୁଦାୟ ମଧ୍ୟ ତୁମର ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରକଟ କରୁଛି। ତୁମେ ସର୍ବଦା ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ଖୁସି ରୁହ ଏବଂ ତୁମର ଅନନ୍ୟ ନେତୃତ୍ୱ ସହିତ ଦେଶକୁ ପ୍ରଗତିର ନୂତନ ଶିଖରରେ ପହଞ୍ଚାଅ,ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ।

ଆପଣଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ ଦେଶର ଐତିହାସିକ ବିକାଶ ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି- ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝି

ସେହିପରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝି ମଧ୍ୟ ଟୁଇଟ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜନ୍ମଦିନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଦୂରଦୃଷ୍ଟିସମ୍ପନ୍ନ ନେତୃତ୍ୱ ଭାରତକୁ ନୂତନ ଗତି ଏବଂ ଦିଗଦର୍ଶନ ଦେଇଛି। ଆପଣଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ସାରା ଦେଶରେ ଐତିହାସିକ ବିକାଶ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି। ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ ଏବଂ ନିରନ୍ତର ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ, ଯଦ୍ଵାରା ଆପଣ ଦେଶ ସେବାର ଏହି ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇପାରିବେ।

PM Narendra Modi
PM Narendra Modi (ANI)

ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ଓ ଅନ୍ୟ ବହୁ ବଡ.ବଡ ନେତା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛାବାର୍ତ୍ତା ଜଣାଇଛନ୍ତି । ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ଜୀବନର କିଛି ପ୍ରମୁଖ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ।

ଚା ଦୋକାନରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ସଂଘର୍ଷର ଯାତ୍ରା

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ମା ହୀରାବା ଏବଂ ବାପା ଦାମୋଦରଦାସ ମୋଦି । ମୋଦୀଙ୍କ ପିଲାଦିନ ଖୁବ ଅଭାବ, ସଂଘର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କଟିଥିଲା । ପିତା ଦାମୋଦରଦାସ ସହର ନିକଟସ୍ଥ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ଏକ ଚା ଦୋକାନ ଚଳାଉଥିଲେ । ସେତିକି ରୋଜଗାରରେ ତାଙ୍କର ପରିବାର ଚଳେ । ସ୍କୁଲ ପରେ ଚା' ଦୋକାନରେ ମୋଦି ପିତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି । ଏପରିକି ସେ ରେଳ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚା' ପରିବେଷଣ କରୁଥିଲେ ମୋଦି ।

PM Narendra Modi
PM Narendra Modi (ANI)


୧୯୬୭ରେ ଛାଡିଥିଲେ ଘର

-୧୯୬୭ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଘର ଛାଡି ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ । ଘରୁ ବାହାରିବା ପରେ ସେ ହିମାଳୟ, ଋଷିକେଶ ଏବଂ ରାମକୃଷ୍ଣ ମିଶନ ସମେତ ସାରା ଭାରତ ଭ୍ରମଣ କରିଥିଲେ।

-୧୯୭୨ରେ ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ଆରଏସଏସରେ ଯୋଗ ଦେବା ପରେ ତାଙ୍କର ସମଗ୍ର ଜୀବନ ଏଥିରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ।

PM Narendra Modi
PM Narendra Modi (ANI)

-୧୯୭୫ ମସିହାରେ, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କୁ ଆରଏସଏସ ଦ୍ୱାରା ଗୁଜୁରାଟ ଲୋକ ସଂଘର୍ଷ ସମିତିର ମହାସଚିବ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ସମୟରେ, ଗିରଫଦାରୀରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ମୋଦିଙ୍କୁ ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ରହିବାକୁ ପଡିଥିଲା । କାରଣ ସେ ସମୟରେ ସେ ସରକାର ବିରୋଧୀ ପୁସ୍ତିକା ଛାପିବାରେ ସାମିଲ ଥିଲେ। ।

-୧୯୭୮ ମସିହାରେ, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କୁ ସଂଘରେ ଅଧିକ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସେ 'ବିଭାଗ ପ୍ରଚାରକ' ଭାବେ କାମ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଭଦୋଦରାରେ କାମ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା।

PM Narendra Modi
PM Narendra Modi (ANI)

-୧୯୭୯ରେ ସେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆରଏସଏସ ପାଇଁ କାମ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ । ସେଠାରେ ତାଙ୍କୁ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିର ଇତିହାସ ଉପରେ ଆରଏସଏସ ସଂସ୍କରଣ ଗବେଷଣା ଏବଂ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା।

-୧୯୮୦ରେ ସେ ଆରଏସଏସର ଡିଭିଜନାଲ ପ୍ରମୋଟର ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଦକ୍ଷିଣ ଗୁଜରାଟ ଏବଂ ସୁରଟର ଅତିରିକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ଦିଆଯାଇଥିଲା।

-୧୯୮୫ରେ ଆରଏସଏସ ମୋଦି ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହେଇଥିଲେ ।

PM Narendra Modi
PM Narendra Modi (ANI)

-୧୯୮୭ରେ ମୋଦୀ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ନଗର ନିଗମ ନିର୍ବାଚନରେ ​​ବିଜେପିର ପ୍ରଚାରକୁ ସଂଗଠିତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଦଳ ସେହି ନିର୍ବାଚନରେ ​​ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲା।

ଦକ୍ଷ ରଣନୀତିଜ୍ଞ ଭାବେ ପରିଚିତ

୧୯୮୮ ରୁ ୧୯୯୫ ମଧ୍ୟରେ ନିଜକୁ ଜଣେ ଦକ୍ଷ ରଣନୀତିଜ୍ଞ ଭାବରେ ପରିଚିତ କରାଇ ପାରିଥିଲେ । ଗୁଜରାଟରେ ବିଜେପିର ମୂଳଦୁଆ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ, ରାଜ୍ୟରେ ଶାସକ ଦଳ ଭାବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରାଇ ପାରିଥିଲେ ।

-୧୯୯୦ ଏପ୍ରିଲରେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ମେଣ୍ଟ ସରକାର ଗଠନ ହୋଇଥିଲା। ଅବଶ୍ୟ କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ମେଣ୍ଟ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା । ୧୯୯୫ରେ ବିଜେପି ଦୁଇ-ତୃତୀୟାଂଶ ବହୁମତ ସହିତ ଗୁଜରାଟରେ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଥିଲା। ସେବେଠାରୁ ବିଜେପି ଗୁଜରାଟରେ ଶାସନ କରିଆସୁଛି।

PM Narendra Modi
PM Narendra Modi (ANI)

-୧୯୮୭ ରେ ସେ ବିଭିନ୍ନ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଜନରେ ସକ୍ରିୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବିଜେପି ଅହମ୍ମଦାବାଦ ନଗର ନିଗମ ନିର୍ବାଚନରେ ​​ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲା।

-୧୯୮୭ରେ ସେ ଲାଲକୃଷ୍ଣ ଆଡଭାନୀଙ୍କ ସହିତ ନ୍ୟାୟ ଯାତ୍ରାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ।

PM Narendra Modi
PM Narendra Modi (ANI)

-୧୯୯୦ରେ ମଧ୍ୟ ମୋଦୀ ଲାଲକୃଷ୍ଣ ଆଡଭାନୀଙ୍କ ୧୯୯୦ ରାମ ରଥ ଯାତ୍ରା ଏବଂ ୧୯୯୧-୯୨ ମସିହାରେ ମୁରଲୀ ମନୋହର ଜୋଶୀଙ୍କ ଏକତା ଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ମୋଦୀ।

-୧୯୯୫ ରେ ତାଙ୍କୁ ଦଳର ଜାତୀୟ ସମ୍ପାଦକ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପାଞ୍ଚଟି ରାଜ୍ୟର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଜଣେ ଯୁବ ନେତାଙ୍କ ପାଇଁ କମ ବଡ ସଫଳତା ନ ଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ବିଜେପି ଗୁଜୁରାଟ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ​​୧୨୧ଟି ଆସନ ଜିତି ବହୁମତ ହାସଲ କରିଥିଲା । ଆଉ ତା ପରେ ମୋଦୀଙ୍କ ରାଜନୀତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଦିଲ୍ଲୀରେ । ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ତର ଭାରତୀୟ ରାଜ୍ୟର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା।

-୧୯୯୮ରେ, ତାଙ୍କୁ ଦଳର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ (ସଂଗଠନ) ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ୨୦୦୧ ଅକ୍ଟୋବର ଯାଏ ସେ ଏହି ପଦବୀରେ ରହିଥିଲେ । ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବିଜେପି ୧୯୯୯ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ​​ଲଗାତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂସଦୀୟ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲା।

୧୪ ବର୍ଷ ଧରି ଥିଲେ ଗୁଜରାଟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ

-୨୦୦୧ ମସିହାରେ କେଶୁଭାଇ ପଟେଲଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଖରାପ ହେବା ପରେ ଉପନିର୍ବାଚନରେ ​​ବିଜେପି ଗୁଜରାଟ ବିଧାନସଭାର କିଛି ଆସନ ହରାଇଥିଲା। ଏହା ପରେ ବିଜେପିର ଜାତୀୟ ନେତୃତ୍ୱ ପଟେଲଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ମୋଦିଙ୍କୁ ଗୁଜରାଟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଥିଲେ।

-୨୦୦୧, ଅକ୍ଟୋବର ୭ ତାରିଖରେ ମୋଦି ଗୁଜରାଟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଗୁଜରାଟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିଲେ।

-୨୦୦୭ରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଗୁଜରାଟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଶପଥ ନେଇଥିଲେ।

-୨୦୧୧ରେ ସାମାଜିକ ସଦ୍ଭାବନାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ମୋଦୀ ସାରା ଗୁଜୁରାଟରେ ଏକ ରୋଡଶୋ, ସଦ୍ଭାବନା ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବାର ମହତ୍ତ୍ୱାକାଂକ୍ଷା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସାର୍ବଜନୀନ ହୋଇଥିଲା।

-୨୦୧୨ରେ ଚତୁର୍ଥ ଥର ପାଇଁ ଗୁଜରାଟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିଲେ।

-୨୦୧୩ ରେ, ବିଜେପି ୨୦୧୪ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କୁ ଦଳର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା।

-୨୦୧୪ରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିଲେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ।

ତା ପରଠାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଆସନରେ ରହି ଆସିଛନ୍ତି ମୋଦି ।

