ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରେ ଅମୃତ ଉଦ୍ୟାନର ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳୀନ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଉଦଘାଟିତ - AMRIT UDYAN

ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଗଷ୍ଟ 16ରୁ ଖୋଲିବ। ମାଗଣାରେ ବୁଲିବେ ଦର୍ଶକ ।

President Droupadi Murmu opens Summer Annuals of Amrit Udyan at Rashtrapati Bhawan today
President Droupadi Murmu opens Summer Annuals of Amrit Udyan at Rashtrapati Bhawan today (@rashtrapatibhvn)
By PTI

Published : August 14, 2025 at 4:27 PM IST

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରେ ଅମୃତ ଉଦ୍ୟାନର ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳୀନ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବର ଉଦଘାଟନ । ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଆଜି ଏହାର ଉଦଘାଟନ କରିଛନ୍ତି । ଯାହା ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଗଷ୍ଟ 16ରୁ ଖୋଲିବ। ସକାଳ 10ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲା ରହିବ । ଏନେଇ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଅଫିସିଆଲରେ ଏକ୍ସ ଆକାଉଣ୍ଟରେ କିଛି ଫଟୋ ସେୟାର କରାଯାଇ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।

ଚଳିତ ବର୍ଷ ଉଦ୍ୟାନରେ ଭଲ ଅନୁଭୁତି ସାଉଣ୍ଟି ପାରିବେ ଦର୍ଶନ । ଉଦ୍ୟାନରେ ଏକ ଅନନ୍ୟ ବାବ୍ଲିଂ ବ୍ରୁକ୍ ଦେଖିପାରିବେ। ଏହା ହେଉଛି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଉଦ୍ୟାନ ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ଏବଂ ଶାନ୍ତ ସ୍ଥାନ, ଯେଉଁଠାରେ ଜଳର ମୃଦୁ ପ୍ରବାହ ଏବଂ ଏକ ଶାନ୍ତ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରେ।

ଆସନ୍ତା 29 ଅଗଷ୍ଟରେ ଜାତୀୟ କ୍ରୀଡା ଦିବସ ପାଳନ ହେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ କ୍ରୀଡାବିତମାନେ ଅମୃତ ଉଦ୍ୟାନକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରବେଶ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ସେହିପରି 5 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଶିକ୍ଷକ ଦିବସ ପାଳନ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବେଶ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ।

ସମର ଆନୁଆଲ୍ସ ପ୍ରଥମ ଥର 2023ରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲିଥିଲା । ଏଥର, ଉଦ୍ୟାନର ଭୂଦୃଶ୍ୟ ଜୋନରେ ଝରଣା, ସ୍କ୍ଲପ୍ଚୁରାଲ ସ୍ପାଉଟ୍,ଷ୍ଟେପିଂ ଷ୍ଟୋନ, ଏକ ଉଚ୍ଚ ପୁଷ୍କରିଣୀ , 'ପଞ୍ଚତତ୍ୱ' ପଥ ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲ-ପ୍ରେରିତ ପରିବେଶ ସହିତ ଏକ ଶାନ୍ତ ପ୍ଲୁମେରିଆ ଉଦ୍ୟାନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ଘାସ ପାହାଡ ଏବଂ କ୍ୟୁରେଟେଡ୍ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ସହିତ ନିମଜ୍ଜିତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗତ ଅନୁଭୂତି ପ୍ରଦାନ କରିବ।

ଉଦ୍ୟାନ ପଥ ମଧ୍ୟରେ ବାଲ୍ ବାଟିକା, ହର୍ବାଲ୍ ଗାର୍ଡେନ୍, ବୋନସାଇ ଗାର୍ଡେନ୍, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଲନ୍, ଲଙ୍ଗ ଗାର୍ଡେନ୍ ଏବଂ ସର୍କୁଲାର୍ ଗାର୍ଡେନ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ଅମୃତ ଉଦ୍ୟାନକୁ ପ୍ରବେଶ ମାଗଣା ହେବ ଏବଂ ଅଧିବେଶନ ସମୟରେ ସ୍କୁଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନ ସଂଗ୍ରହାଳୟକୁ ମାଗଣା ପ୍ରବେଶର ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ।

ଅମୃତ ଉଦ୍ୟାନରେ 42 ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରକାରର ସିଜନାଲ ଫୁଲ ରହିଛି । ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅମୃତ ଉଦ୍ୟାନରେ ପିଲଖାନ ଗଛ ନିକଟରେ ଫୁଲ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କରାଯାଇଛି । ଯାହା ଏକ ଅନନ୍ୟ ପୁଷ୍ପ ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ । ଯେଉଁଠାରେ ଫୁଲଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ଗୋଲାକାର ଆକାରରେ ଲଗାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ପରିଧିକୁ ଗଛ ଏବଂ ରଙ୍ଗୀନ ପଥର ଦ୍ୱାରା ଘେରି ରହିଥାଏ ।

SUMMER ANNUALS OF AMRIT UDYANPRESIDENT DROUPADI MURMURASHTRAPATI BHAWANଅମୃତ ଉଦ୍ୟାନAMRIT UDYAN

