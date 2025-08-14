ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୋଧ ଲଢ଼େଇରେ ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୂର ଏକ ଐତିହାସିକ ଘଟଣା । ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଭାରତର ସାମରିକ ଦକ୍ଷତାର ପରିଚୟ ପାଇଛି । ସ୍ୱଦେଶୀ ଅସ୍ତ୍ରରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ଶତ୍ରୁକୁ ପାଣି ପିଆଇଛି । ଶତ୍ରୁର ଘରେ ପଶି ଆତଙ୍କବାଦୀ ଶିବରରେ ଧ୍ୱଂସଲୀଳା ରଚିଛି । ଭାରତର ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀ ଦୃଢ ସଂକଳ୍ପ ସହିତ ସୀମାପାର ଆତଙ୍କବାଦୀ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଛନ୍ତି । ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଗୁରୁବାର 79ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସର ଅବ୍ୟବହିତ ପୂର୍ବରୁ ବା ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପୂର୍ବ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସମର୍ପିତ ଅଭିଭାଷଣରେ ଏହା କହିଛନ୍ତି । ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁଣି କହିଛନ୍ତି, କାଶ୍ମୀରରେ ପହଲଗାମ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ପ୍ରତି ଦେଶର ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଲଢେଇ ପ୍ରଶଂସନୀୟ । ଏହାସହିତ ସେ ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୂରର ସଫଳତାକୁ ଆଲୋକିତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଦେଶର ଏକତା ଏବଂ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ।
People belonging to a major segment of our society comprising Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Backward Classes and other communities are shedding the tag of the marginalised. pic.twitter.com/ptNd5KdXVW— President of India (@rashtrapatibhvn) August 14, 2025
79 ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସର ପୂର୍ବ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଜାତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଛୁଟିଦିନରେ ନିରୀହ ନାଗରିକଙ୍କ "କାପୁରୁଷ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅମାନବୀୟ" ହତ୍ୟାକୁ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି । ସେ ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୋଧରେ ବିଶ୍ୱ ଲଢ଼େଇରେ ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୂରକୁ ଏକ ଐତିହାସିକ ଘଟଣା ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି । "ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମାନବତାର ଲଢ଼େଇରେ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର ଇତିହାସରେ ଏକ ଉଦାହରଣ ଭାବରେ ନାମିତ ହେବ ।"
#WATCH | President Droupadi Murmu says, " artificial intelligence is the next stage of technological advancement and has already entered our lives. the government has launched the india-ai mission to strengthen the country’s ai capabilities. it is also helping to build ai models… pic.twitter.com/qzfba0fC8W— ANI (@ANI) August 14, 2025
ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୋର ଦେଇଥିଲେ ଯେ, ଦେଶର ଏକତାକୁ ବିଭାଜିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଉଚିତ ଜବାବ । ସୀମାପାର ଆତଙ୍କବାଦ ଉପରେ ଭାରତର ସ୍ଥିତି ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ସାଂସଦଙ୍କ ବହୁ-ଦଳୀୟ ପ୍ରତିନିଧିମଣ୍ଡଳୀକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ । ଏହା ଦେଶର ସାମୂହିକ ସଂକଳ୍ପକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି । "... ବିଶ୍ୱ ଭାରତର ଏହି ମତକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଛି ଯେ, ଆମେ ଆକ୍ରମଣକାରୀ ହେବୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆମର ନାଗରିକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ସଂକୋଚ କରିବୁ ନାହିଁ," ବୋଲି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କହିଛନ୍ତି ।
Operation Sindoor was also a test case of the Atmanirbhar Bharat mission in the defence sector. The outcome has proved that we are on the right path. pic.twitter.com/vrRgtaK2DA— President of India (@rashtrapatibhvn) August 14, 2025
ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ 'ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ'-
ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ 'ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ' ମିଶନର ସଫଳତାର ପ୍ରମାଣ ଭାବରେ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂରକୁ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି । ଆମର ସ୍ୱଦେଶୀ ଉତ୍ପାଦନ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ତର ହାସଲ କରିଛି । ଏହା ଆମକୁ ଆମର ସୁରକ୍ଷା ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବାରେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିଛି । ସ୍ୱାଧୀନତା ପରଠାରୁ ଭାରତର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଇତିହାସରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ଐତିହାସିକ ସଫଳତା ବୋଲି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କହିଛନ୍ତି ।
Operation Sindoor showed that our armed forces are prepared to meet any eventuality when it comes to guarding the nation. pic.twitter.com/FUhazCIMYx— President of India (@rashtrapatibhvn) August 14, 2025
୭୯ ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ ପୂର୍ବରୁ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସମ୍ବୋଧନ-
- ଗତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ମୋଟ ଘରୋଇ ଉତ୍ପାଦ (GDP) ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାର 6.5 ପ୍ରତିଶତ
- ଭାରତ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରମୁଖ ଅର୍ଥନୀତି ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ଦ୍ରୁତ ଅଭିବୃଦ୍ଧିଶୀଳ ରାଷ୍ଟ୍ର
- ସରକାର ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି
- ଆମ ପାଇଁ, ଆମର ସମ୍ବିଧାନ ଏବଂ ଗଣତନ୍ତ୍ର ସର୍ବୋଚ୍ଚ
- କାଶ୍ମୀର ଉପତ୍ୟକାକୁ ରେଳ ସଂଯୋଗୀକରଣ ଆରମ୍ଭ ହେବା ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସଫଳତା
- ଭାରତର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ସହିତ ଉପତ୍ୟକାର ରେଳ ସଂଯୋଗୀକରଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନକୁ ବୃଦ୍ଧି ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବ
- ଆମର ସମ୍ବିଧାନରେ ଚାରୋଟି ମୂଲ୍ୟବୋଧ ସମ୍ପର୍କରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଯାହା ଆମର ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ସୁଦୃଢ଼ ରଖିଥାଏ
- ନ୍ୟାୟ, ସ୍ବତନ୍ତ୍ରତା, ସମାନତା ଏବଂ ବନ୍ଧୁତା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି
The all-round economic growth complemented by social sector initiatives has placed India well on the path of becoming a developed economy by 2047. pic.twitter.com/Ki7fhf0pY5— President of India (@rashtrapatibhvn) August 14, 2025
୨୦୪୭ ସୁଦ୍ଧା ଭାରତ ବିଶ୍ବର AI ହବ୍-
ସ୍ବାଧୀନତା ଦିବସର ଅବ୍ୟବହିତ ପୂର୍ବରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣ । ସ୍ବାଧୀନତା ପାଇବା ପରଠାରୁ ଆମେ ଲୋକତନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣାଇଛୁ । ଲୋକତନ୍ତ୍ରକୁ ଆଧାର କରି ଆମ ସାମ୍ବିଧାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି । ବାସ୍ତବରେ ଭାରତ ବର୍ଷ ହେଉଛି ଲୋକତନ୍ତ୍ରର ଜନନୀ । ଆମ ପାଇଁ ସମ୍ବିଧାନ ଓ ଗଣତନ୍ତ୍ର ସବୁଠୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବରେ । ଆଜିର ଦିନରେ ଦେଶ ବିଭାଜନ ଦୁଃଖକୁ ଭୁଲି ପାରି ନାହୁଁ । ଏବେ ଦେଶ ଦ୍ରୁତ ବିକାଶ ପଥରେ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛି । ୨୦୪୭ ସୁଦ୍ଧା ଭାରତ ବିଶ୍ବର AI ହବ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ସରକାର ମେଟ୍ରୋ ରେଲ୍ ଯୋଜନାକୁ ବଢ଼ାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି । ବିଗତ ଏକ ଦଶନ୍ଧିରେ ମେଟ୍ରୋ ରେଲ୍ ବହୁଗୁଣିତ ହୋଇଛି ।
The government has launched the India-AI mission to strengthen the country’s AI capabilities. pic.twitter.com/ZfWIbl3vpk— President of India (@rashtrapatibhvn) August 14, 2025
'ଆମ ପାଇଁ, ସମ୍ବିଧାନ ଏବଂ ଗଣତନ୍ତ୍ର ସର୍ବୋପରି'-
୭୯ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସର ପୂର୍ବ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ କହିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା । "ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସର ପୂର୍ବ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ହୃଦୟର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଏବଂ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ପାଳନ କରନ୍ତି । ଏହି ଦିନଗୁଡ଼ିକ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆମକୁ ଗର୍ବିତ ଭାରତୀୟ ହେବାର ମନେ ପକାଇଥାଏ ।"
With a GDP growth rate of 6.5 percent in the last fiscal, India is the fastest growing among the major economies in the world. pic.twitter.com/hQ4thpP4rS— President of India (@rashtrapatibhvn) August 14, 2025
ସେ କହିଥିଲେ, "ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପରେ, ଆମେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ପଥରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଥିଲୁ ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ଭୋଟ ଦେବାର ଅଧିକାର ପାଇଥିଲେ । ଅନ୍ୟ ଶବ୍ଦରେ, ଆମେ, ଭାରତର ଲୋକମାନେ, ନିଜକୁ ଆମର ଭାଗ୍ୟ ଗଠନ କରିବାର ଅଧିକାର ଦେଇଥିଲୁ... ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସତ୍ତ୍ୱେ, ଭାରତର ଲୋକମାନେ ସଫଳତାର ସହିତ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ... ଆମ ପାଇଁ, ଆମର ସମ୍ବିଧାନ ଏବଂ ଆମର ଗଣତନ୍ତ୍ର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ।"
'ବିଭାଜନର ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ କେବେ ଭୁଲିଯିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ'-
ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କହିଥିଲେ, "ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅତୀତକୁ ପଛକୁ ଫେରି ଚାହିଁବୁ, ଆମେ ଦେଶର ବିଭାଜନ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥିବା ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ କେବେ ଭୁଲିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ। ଆଜି ଆମେ ବିଭାଜନ ବିଭିଷୀକା ସ୍ମୃତି ଦିବସ ପାଳନ କରୁଛୁ । ବିଭାଜନ ବିଭିଷୀକା ହିଂସାର କାରଣ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ବିସ୍ଥାପିତ କରିଥିଲା । ଆଜି ଆମେ ଇତିହାସର ଭୁଲର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେଉଛୁ ।"
ऑपरेशन सिंदूर, प्रतिरक्षा के क्षेत्र में, ‘आत्मनिर्भर भारत मिशन’ की परीक्षा का भी अवसर था। अब यह सिद्ध हो गया है कि हम सही रास्ते पर हैं। pic.twitter.com/3G3QUsXDLt— President of India (@rashtrapatibhvn) August 14, 2025
'ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ମାନର ସହିତ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବା ଉଚିତ'-
ସେ କହିଥିଲେ, "ଆମର ସମ୍ବିଧାନ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଚାରି ସ୍ତମ୍ଭ ଭାବରେ ଚାରୋଟି ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି - ନ୍ୟାୟ, ସ୍ୱାଧୀନତା, ସମାନତା ଏବଂ ଭ୍ରାତୃତ୍ୱ। ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଆମର ସଭ୍ୟତାମୂଳକ ନୀତି, ଯାହାକୁ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ସମୟରେ ପୁନଃ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲୁ। ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ଏସବୁର ମୂଳରେ ମାନବିକ ମର୍ଯ୍ୟାଦାର ଧାରଣା ଅଛି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ସମାନ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନର ସହିତ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବା ଉଚିତ।"
#WATCH | President Droupadi Murmu says, " in the healthcare sector, we have been witnessing a revolutionary transformation with a variety of initiatives under ayushman bharat, the largest healthcare scheme of its kind in the world. under this scheme, more than 55 crore people have… pic.twitter.com/kBcUkrl8SX— ANI (@ANI) August 14, 2025
ସେ ଆହୁରି କହିଥିଲେ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ସମାନ ସୁବିଧା ରହିବା ଉଚିତ । ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ସୁଯୋଗ ମିଳିବା ଉଚିତ, ପାରମ୍ପରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଗୁଁ ଯେଉଁମାନେ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା । ଏହି ନୀତିଗୁଡ଼ିକୁ ସର୍ବୋପରି ରଖି ଆମେ 1947 ମସିହାରେ ଏକ ନୂତନ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ ।
#WATCH | President Droupadi Murmu says, " this year we had to face the scourge of terrorism. killing innocent citizens on holiday in kashmir was cowardly and utterly inhuman. india responded in a decisive manner and with steely resolve. #OperationSindoor showed that our armed… pic.twitter.com/TJu6p3ha4H— ANI (@ANI) August 14, 2025
ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷର ବିଦେଶୀ ଶାସନ ପରେ, ସ୍ୱାଧୀନତା ସମୟରେ ଭାରତ ଘୋର ଦାରିଦ୍ର୍ୟରେ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତା’ପରଠାରୁ 78 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ, ଆମେ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅସାଧାରଣ ପ୍ରଗତି ହାସଲ କରିଛୁ । ଭାରତ ଏକ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ରାଷ୍ଟ୍ର ହେବା ପଥରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି ଏବଂ ବଡ଼ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ।