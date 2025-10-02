ETV Bharat / bharat

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଦିଲ୍ଲୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବାତିଲ, ରାବଣ ଦହନ କଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ

ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ରାବଣର କୁଶପୁତ୍ତଳିକା ଦାହ କଲେ। ସେ ଦଶହରାରେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଥିଲେ।

ଲାଲକିଲ୍ଲାସ୍ଥିତ ରାମଲୀଳାରେ ରାବଣ ଦହନ କଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ
ଲାଲକିଲ୍ଲାସ୍ଥିତ ରାମଲୀଳାରେ ରାବଣ ଦହନ କଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 2, 2025

1 Min Read
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ରାଜଧାନୀରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ରାମଲୀଳାଗୁଡ଼ିକ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ବିଶେଷକରି ଲାଲକିଲ୍ଲାର ରାମଲୀଳା ପରିସରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବା ରାମଲୀଳା। ଆଜି ବିଜୟାଦଶମୀରେ ବର୍ଷା ସତ୍ତ୍ୱେ ରାବଣ ଦହନ ସଫଳତାର ସହ ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯାଇଛି। ଲାଲକିଲ୍ଲାସ୍ଥିତ ରାମଲୀଳାରେ ରାବଣ ଦହନରେ ଅନେକ ରାଜନୈତିକ ଏବଂ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ।

ଲାଲକିଲ୍ଲା ପରିସରରେ ମାଧବ ଦାସ ପାର୍କରେ ଆୟୋଜିତ ଶ୍ରୀ ଧାର୍ମିକ ଲୀଳା କମିଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ମୃତି ଇରାନୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାବଣଙ୍କ କୁଶପୁତ୍ତଳିକା ଦାହ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଦଶହରାରେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଥିଲେ।

ଏହା ବ୍ୟତୀତ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ଉତ୍ସବ ଅନ୍ୟାୟ ଉପରେ ନ୍ୟାୟର ତଥା ମନ୍ଦ ଉପରେ ଭଲର ବିଜୟର ଉତ୍ସବ। ମିଥ୍ୟା ଉପରେ ସତ୍ୟର ବିଜୟର ଉତ୍ସବ। ଭଲର ବିଜୟ ହେଲେ ମାନବତା ବିକଶିତ ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ଆତଙ୍କବାଦର ରାକ୍ଷସ ମାନବତା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରେ, ସେତେବେଳେ ଏହାକୁ ଦମନ କରିବା ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼େ। ଭାରତୀୟ ସେନା ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର ଏହାର ପ୍ରତୀକ। ଭାରତ ମାତାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଲଢ଼ିଥିବା ସମସ୍ତ ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କୁ ଆମେ ହୃଦୟରୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛୁ।

ଏହା ସହିତ ଆଜି ବିଜୟାଦଶମୀର ପବିତ୍ର ଅବସରରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ, ଶ୍ରୀ ଧାର୍ମିକ ଲୀଳା କମିଟି ରାବଣ ଦହନ କରିବାରେ ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲା। ପୂର୍ବତନ କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧି, କଂଗ୍ରେସ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଏବଂ ସାଂସଦ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧି ମଧ୍ୟ ଆଜି ରାବଣ ଦହନରେ ଯୋଗଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବାତିଲ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ, ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ଜୟ ପ୍ରକାଶ ଅଗ୍ରୱାଲ ପ୍ରଭୁ ରାମଙ୍କ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ବାଣ ଫୁଟାଇ ରାବଣ, ମେଘନାଦ ଏବଂ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣଙ୍କ କୁଶପୁତ୍ତଳିକା ଦାହ କରିଥିଲେ। ବର୍ଷା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଏହି ଐତିହାସିକ ଘଟଣା ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁ ଦର୍ଶକ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଲୀଳାର ସଫଳତା ପାଇଁ କମିଟିକୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଥିଲେ।

