ETV Bharat / bharat

ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ମଥୁରା-ବୃନ୍ଦାବନ ଗସ୍ତ, 2 ବର୍ଷ ପରେ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନରେ ଯାତ୍ରା

ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ମଥୁରା-ବୃନ୍ଦାବନ ଗସ୍ତ କହିଛନ୍ତି । ଶ୍ରୀଠାକୁର ବାଙ୍କେ ବିହାରୀ ମନ୍ଦିର ଯାଇ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ।

President Droupadi Murmu Mathura Vrindaban Visit
President Droupadi Murmu Mathura Vrindaban Visit (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 25, 2025 at 1:06 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଲକ୍ଷ୍ନୌ: ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ମଥୁରା-ବୃନ୍ଦାବନ ଗସ୍ତ । ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ ଯୋଗେ ଦିଲ୍ଲୀର ସଫଦରଜଙ୍ଗ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରୁ ବାହାରି ସକାଳ 10.15 ମିନିଟରେ ବୃନ୍ଦାବନ ରୋଡ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି । ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ପରେ ଆଜି ଟ୍ରେନରେ ଯାତ୍ରା କରି ବୃନ୍ଦାବନରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି । ଶେଷଥର ପାଇଁ ଜୁନ୍ 2023ରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଜନ୍ମମାଟି ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ।

ଆଜି ବୃନ୍ଦାବନ ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ । ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ ଯୋଗେ ବୃନ୍ଦାବନରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ବୃନ୍ଦାବନ ରୋଡ୍ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଥିଲା । ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଚୌଧୁରୀ, ମେୟର ବିନୋଦ ଅଗ୍ରୱାଲ, ଆଗ୍ରା ଜୋନ୍ ଏଡିଜି ଅନୁପମା କୁଲଶ୍ରେଷ୍ଠା ଏବଂ କମିଶନର ଶୈଳେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ଷ୍ଟେସନରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । ପରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଷ୍ଟେସନରୁ ସଡ଼କ ପଥରେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ବାଙ୍କେ ବିହାରୀ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାତ୍ରା କରି ସେଠାରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଛନ୍ତି । ଏହା ପରେ, ସେ ନିଧିବନ ପରିଦର୍ଶନ କରିବେ ଏବଂ ସୁଦାମା କୁଟିରେ ଭଜନକୁଟି ଉଦଘାଟନ କରିବେ । ପରେ ସେ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ନାମରେ ଏକ କଳ୍ପବୃକ୍ଷ ଚାରା ରୋପଣ କରିବେ ।

President Droupadi Murmu Mathura Vrindaban Visit
President Droupadi Murmu Mathura Vrindaban Visit (ETV Bharat)

2 ବର୍ଷ ପରେ ଟ୍ରେନରେ ଯାତ୍ରା:

ତେବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ମହାରାଜା ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଟ୍ରେନରେ ବୃନ୍ଦାବନ ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି । ଯେଉଁଥରେ 18ଟି କୋଚ୍ ରହିଛି । ଏଥିରେ ଆଧୁନିକ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ ଓ ଅନେକ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଟ୍ରେନରେ ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି । ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ 2023 ମସହି ଜୁନ୍ ମାସରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ରାଇରଙ୍ଗପୁରକୁ ଟ୍ରେନରେ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ । ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ 3 ମାସ ପରେ ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ଟ୍ରେନରେ ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି ।

President Droupadi Murmu Mathura Vrindaban Visit
President Droupadi Murmu Mathura Vrindaban Visit (ETV Bharat)

ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି:

ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଆଜି ଅପରାହ୍ନ 4.00ରେ ମଥୁରା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ମନ୍ଦିରକୁ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ପହଞ୍ଚିବେ । 15 ମିନିଟ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବେ । ପରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମସ୍ଥାନରୁ ସହରର ଡିଙ୍ଗ୍‌ ଗେଟ ଦେଇ ହୋଲି ଗେଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାତ୍ରା କରିବେ । ଗଲ୍ଫ ଗାର୍ଡ ଠାରୁ ଦ୍ବାପର କାଳୀନ ପ୍ରାଚୀନ ମନ୍ଦିର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କୁବଜ୍ଜା ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯିବେ । ଏହା ପରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମଥୁରା ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିବ । ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମଥୁରା ଜଙ୍କ୍‌ସନରୁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ ଯୋଗେ ଦିଲ୍ଲୀ ଫେରିଯିବେ । ସନ୍ଧ୍ୟା 5.15ରେ ଟ୍ରେନରେ ଚଢିବେ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା 6.45ରେ ଦିଲ୍ଲୀର ସଫଦରଜଙ୍ଗ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚିବେ ।

President Droupadi Murmu Mathura Vrindaban Visit
President Droupadi Murmu Mathura Vrindaban Visit (ETV Bharat)

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କଠୁ ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ଗ୍ରହଣ କଲେ ଓଡ଼ିଶା ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ମାନସ ଦାସ

'ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୂର'ରେ ଦେଶର ସାମରିକ ଶକ୍ତି ଦେଖିଲା ସମଗ୍ର ଦୁନିଆ, 2047 ସୁଦ୍ଧା ଭାରତ ବିଶ୍ୱର AI ହବ୍‌: ରାଷ୍ଟ୍ରପତି

President Droupadi Murmu Mathura Vrindaban Visit
President Droupadi Murmu Mathura Vrindaban Visit (ETV Bharat)

ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡି:

ସେପଟେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ସମସ୍ତ ଚେକପୋଷ୍ଟରେ ରୁଟ୍ ଡାଇଭର୍ସନ, ଟ୍ରାଫିକ୍ ସହ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡାକଡି କରାଯାଇଛି । ସହରର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ବଜାର ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଏକ ନୋ-ଫ୍ଲାଇଂ ଜୋନ୍ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି । ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧିକ୍ଷକ ଶ୍ଲୋକ କୁମାର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି । ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନଜର ରଖାଯାଇଛି ।

President Droupadi Murmu Mathura Vrindaban Visit
President Droupadi Murmu Mathura Vrindaban Visit (ETV Bharat)

For All Latest Updates

TAGGED:

PRESIDENT VRINDABAN VISITPRESIDENT MATHURA VISITSPECIAL TRAIN FOR PRESIDENTPRESIDENT VRINDABAN SPECIAL TRAINPRESIDENT DROUPADI MURMU

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁହାର ଜାତୀୟ ହାରଠୁ ଅଧିକ, କଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ସରକାର ?

ଡାଇବେଟିସଠୁ ନେଇ ତ୍ବଚା, ଜାଣନ୍ତୁ ଆପଲ ସାଇଡର ଭିନେଗାରର କରାମତି

ବିଲୁପ୍ତର ବନ୍ଧୁ ନିରୋଦ: ପେଶା ପଶୁ ଚିକିତ୍ସା, ନିଶା ଐତିହ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ

ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିକେଟର 'ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ' କିଶୋର ମାଣିଆ; ବୟସର ଅପରାହ୍ନରେ ଗଢୁଛନ୍ତି 'ଅଭିମନ୍ୟୁ', 50 ବର୍ଷ ଧରି କ୍ରିକେଟ ପାଇଁ ଜୀବନ ଉତ୍ସର୍ଗ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.