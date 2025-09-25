ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ମଥୁରା-ବୃନ୍ଦାବନ ଗସ୍ତ, 2 ବର୍ଷ ପରେ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନରେ ଯାତ୍ରା
ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ମଥୁରା-ବୃନ୍ଦାବନ ଗସ୍ତ କହିଛନ୍ତି । ଶ୍ରୀଠାକୁର ବାଙ୍କେ ବିହାରୀ ମନ୍ଦିର ଯାଇ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ।
Published : September 25, 2025 at 1:06 PM IST
ଲକ୍ଷ୍ନୌ: ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ମଥୁରା-ବୃନ୍ଦାବନ ଗସ୍ତ । ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ ଯୋଗେ ଦିଲ୍ଲୀର ସଫଦରଜଙ୍ଗ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରୁ ବାହାରି ସକାଳ 10.15 ମିନିଟରେ ବୃନ୍ଦାବନ ରୋଡ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି । ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ପରେ ଆଜି ଟ୍ରେନରେ ଯାତ୍ରା କରି ବୃନ୍ଦାବନରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି । ଶେଷଥର ପାଇଁ ଜୁନ୍ 2023ରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଜନ୍ମମାଟି ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ।
#WATCH | Mathura, UP: President Droupadi Murmu offers prayers at Banke Bihari Temple.— ANI (@ANI) September 25, 2025
(Source: Information Department, Mathura) pic.twitter.com/81p8CXIPoL
ଆଜି ବୃନ୍ଦାବନ ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ । ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ ଯୋଗେ ବୃନ୍ଦାବନରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ବୃନ୍ଦାବନ ରୋଡ୍ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଥିଲା । ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଚୌଧୁରୀ, ମେୟର ବିନୋଦ ଅଗ୍ରୱାଲ, ଆଗ୍ରା ଜୋନ୍ ଏଡିଜି ଅନୁପମା କୁଲଶ୍ରେଷ୍ଠା ଏବଂ କମିଶନର ଶୈଳେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ଷ୍ଟେସନରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । ପରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଷ୍ଟେସନରୁ ସଡ଼କ ପଥରେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ବାଙ୍କେ ବିହାରୀ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାତ୍ରା କରି ସେଠାରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଛନ୍ତି । ଏହା ପରେ, ସେ ନିଧିବନ ପରିଦର୍ଶନ କରିବେ ଏବଂ ସୁଦାମା କୁଟିରେ ଭଜନକୁଟି ଉଦଘାଟନ କରିବେ । ପରେ ସେ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ନାମରେ ଏକ କଳ୍ପବୃକ୍ଷ ଚାରା ରୋପଣ କରିବେ ।
2 ବର୍ଷ ପରେ ଟ୍ରେନରେ ଯାତ୍ରା:
ତେବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ମହାରାଜା ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଟ୍ରେନରେ ବୃନ୍ଦାବନ ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି । ଯେଉଁଥରେ 18ଟି କୋଚ୍ ରହିଛି । ଏଥିରେ ଆଧୁନିକ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ ଓ ଅନେକ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଟ୍ରେନରେ ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି । ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ 2023 ମସହି ଜୁନ୍ ମାସରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ରାଇରଙ୍ଗପୁରକୁ ଟ୍ରେନରେ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ । ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ 3 ମାସ ପରେ ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ଟ୍ରେନରେ ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି ।
ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି:
ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଆଜି ଅପରାହ୍ନ 4.00ରେ ମଥୁରା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ମନ୍ଦିରକୁ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ପହଞ୍ଚିବେ । 15 ମିନିଟ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବେ । ପରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମସ୍ଥାନରୁ ସହରର ଡିଙ୍ଗ୍ ଗେଟ ଦେଇ ହୋଲି ଗେଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାତ୍ରା କରିବେ । ଗଲ୍ଫ ଗାର୍ଡ ଠାରୁ ଦ୍ବାପର କାଳୀନ ପ୍ରାଚୀନ ମନ୍ଦିର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କୁବଜ୍ଜା ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯିବେ । ଏହା ପରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମଥୁରା ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିବ । ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମଥୁରା ଜଙ୍କ୍ସନରୁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ ଯୋଗେ ଦିଲ୍ଲୀ ଫେରିଯିବେ । ସନ୍ଧ୍ୟା 5.15ରେ ଟ୍ରେନରେ ଚଢିବେ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା 6.45ରେ ଦିଲ୍ଲୀର ସଫଦରଜଙ୍ଗ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚିବେ ।
ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡି:
ସେପଟେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ସମସ୍ତ ଚେକପୋଷ୍ଟରେ ରୁଟ୍ ଡାଇଭର୍ସନ, ଟ୍ରାଫିକ୍ ସହ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡାକଡି କରାଯାଇଛି । ସହରର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ବଜାର ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଏକ ନୋ-ଫ୍ଲାଇଂ ଜୋନ୍ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି । ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧିକ୍ଷକ ଶ୍ଲୋକ କୁମାର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି । ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନଜର ରଖାଯାଇଛି ।