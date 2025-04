ETV Bharat / bharat

ଆଇନରେ ପରିଣତ ହେଲା ୱାକଫ୍‌ ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍‌, ବାଜିଲା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ମୋହର - PREZ ASSENT TO CHANGES IN WAQF LAW

File photo of President Droupadi Murmu ( (X@rashtrapatibhvn) )

Published : April 6, 2025 at 10:56 AM IST

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ୱାକ୍‌ଫ ବିଲକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ମଞ୍ଜୁରୀ । ଆଇନ୍‌ରେ ପରିଣତ ହେଲା ୱକ୍‌ଫ ସଂଶୋଧିତ ବିଲ୍‌ । ୱକ୍‌ଫ ସଂଶୋଧିତ ବିଲ୍‌କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ମଞ୍ଜୁରୀ । ସଂସଦର ଉଭୟ ଗୃହରେ ବିଲ୍‌ ପାସ୍‌ ପରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ମଞ୍ଜୁରୀ । ଆଇନରେ ପରିଣତ ହେଲା ୱାକଫ ବିଲ୍ । ଆଇନରେ ପରିଣତ ହେଲା ୱାକଫ ସଂଶୋଧିତ ବିଲ୍ । ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଅନୁମୋହନ ପରେ ମିଳିଲା ଆଇନର ମାନ୍ୟତା । ଆଇନରେ ପରିଣତ ହେଲା ଓ୍ବକଫ୍ ବିଲ- ୱକ୍‌ଫ ବିଲ୍‌କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ମଞ୍ଜୁରୀ । ଆଇନ୍‌ରେ ପରିଣତ ହେଲା ୱକ୍‌ଫ ସଂଶୋଧିତ ବିଲ୍‌ । ୱକ୍‌ଫ ସଂଶୋଧିତ ବିଲ୍‌କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ମଞ୍ଜୁରୀ । ସଂସଦର ଉଭୟ ଗୃହରେ ବିଲ୍‌ ପାସ୍‌ ପରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ମଞ୍ଜୁରୀ । ଏନେଇ ଖୁବଶୀଘ୍ର ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ବିଜ୍ଞପ୍ତି । ରାଜ୍ୟସଭାରେ ୧୭ ଘଣ୍ଟା, ଲୋକସଭାରେ ୧୩ ଘଣ୍ଟାର ବିତର୍କ ହୋଇଥିଲା । Waqf (Amendment) Bill 2025 Gets President's Nod; Becomes Law ((ETV Bharat)) ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ୱାକଫ୍ ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍ ବିରୋଧରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ପ୍ରଥମ ପିଟିସନ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିଏ କରିଛନ୍ତି ଆବେଦନ? - PLEA AGAINST WAQF BILL ୱାକଫ୍‌ ବିଲ୍‌କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ- ଆଇନରେ ପରିଣତ ହେଲା ୱାକଫ୍‌ ସଂଶୋଧିତ ବିଲ୍‌ । ୱାକଫ୍‌ ସଂଶୋଧିତ ବିଲ୍‌କୁ ମଞ୍ଜୁରି ଦେଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି । ସଂସଦର ଉଭୟ ଗୃହରେ ବିଲ୍ ପାସ୍ ପରେ ବିଲ୍‌କୁ ମିଳିଲା ମଞ୍ଜୁରି । ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଖୁବ୍‌ଶୀଘ୍ର ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ବିଜ୍ଞପ୍ତି । ୱାକଫ୍‌ ବିଲ୍‌ ସମ୍ପର୍କରେ ରାଜ୍ୟସଭାରେ 17 ଘଣ୍ଟା ଓ ୱାକଫ୍‌ ବିଲ୍‌ ସମ୍ପର୍କରେ ଲୋକସଭାରେ 13 ଘଣ୍ଟା ବିତର୍କ ହୋଇଥିଲା । ଓ୍ବାକଫ୍ ବିଲକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ- ୱାକଫ୍ ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍ ବିରୋଧରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ପ୍ରଥମ ପିଟିସନ । ୱାକଫ୍ ବିଲ୍ ସଂସଦରେ ପାରିତ ହୋଇଛି। ଆଇନରେ ପରିଣତ ହେବାକୁ ଏବେ କେବଳ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ମୋହରକୁ ଅପେକ୍ଷା। ତେବେ ଏହି ବିଲ୍ ପାରିତ ହେବା ପରେ କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ମହମ୍ମଦ ଜାଭେଦ୍ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। 2019ରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି (ବିଜେପି) ଦ୍ବାରା ତ୍ରିପଲ ତାଲାକ ଉପରେ ବିଲ୍ ପାରିତ ହେବା ପରେ ୱାକଫ୍ ବିଲ୍ ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରମୁଖ ବିବାଦୀୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଯାହା ମୁସଲିମ୍ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାପାଇଁ ଆସିଛି। ଜାଭେଦଙ୍କ ତରଫରୁ ଦାଖଲ ହୋଇଥିବା ଆବେଦନରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ବର୍ତ୍ତମାନର ୱାକଫ୍ (ସଂଶୋଧନ) ଅଧିନିୟମ, 2025 ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା 14, 15, 25, 26, 29 ଏବଂ 300A ଅନୁଯାୟୀ ଦିଆଯାଇଥିବା ଅଧିକାରକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ଜାଭେଦ୍ ୱାକଫ୍ (ସଂଶୋଧନ) ବିଲ୍, 2024 ଉପରେ ମିଳିତ ସଂସଦୀୟ କମିଟି- ଜେପିସି ର ସଦସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ସଂସଦରେ ୱାକଫ୍ ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍ ଗୃହୀତ, ରାଜ୍ୟସଭାରେ ସପକ୍ଷରେ ପଡିଲା 128 ଭୋଟ -

ବିଜେପି ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଏନଡିଏ ସରକାର ଲୋକସଭା ପରେ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ପାରିତ କରିଛି ୱାକଫ୍ ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍ 2025 । ଦୁଇ ଦିନର ବିତର୍କ ପରେ ବିଲ୍‌ ସଂସଦର ଉଭୟ ଗୃହରେ ଗୃହୀତ ହୋଇଛି । 12 ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ତୀବ୍ର ବିତର୍କ ପରେ ଆଜି ଭୋର ସମୟରେ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଏହି ବିଲ୍‌ ପାସ ହୋଇଥିଲା । ବିରୋଧୀ ମାନେ ଆଣିଥିବା ସମସ୍ତ ସଂଶୋଧନ ପ୍ରସ୍ତାବ କାଟ ଖାଇଥିଲା । ବିଲ୍‌ ସପକ୍ଷରେ 128 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ ପଡିଥିବା ବେଳେ ବିପକ୍ଷରେ 95ଟି ପଡିଥିଲା । ଆଇନରେ ପରିଣତ ହେବା ପାଇଁ ଏବେ ଖାଲି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ମଞ୍ଜୁରୀକୁ ଅପେକ୍ଷା ରହିଛି । ଲୋକସଭାରେ ପାସ୍ ହେଲା ୱାକଫ ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍ 12 ଘଣ୍ଚାର ମାରଥନ ବିତର୍କ ଓ ବିରୋଧୀଙ୍କ ପ୍ରବଳ ବିରୋଧ ସତ୍ବେ ଲୋକସଭାରେ ପାରିତ ହୋଇଛି ଐତିହାସିକ ୱାକଫ ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍ । ବୁଧବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଲୋକସଭାରେ ଏହି ବିଲ୍‌ ପାସ ହୋଇଛି । ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟର ସଦସ୍ୟମାନେ ଏହି ଆଇନକୁ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କରୁଥିବାବେଳେ ବିଜେପି ଏବଂ ଏହାର ସହଯୋଗୀମାନେ ଏହାକୁ ଦୃଢ ସମର୍ଥନ କରି ଏହା ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆଣିବ ଏବଂ ୱାକଫ ବୋର୍ଡର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି କରିବ ବୋଲି ମତ ରଖିଛନ୍ତି । ବିଲ ସପକ୍ଷରେ 288 ଭୋଟ ପଡିଥିବା ବେଳେ ବିରୋଧରେ ପଡିଥିଲା 232 ଭୋଟ । ଆଜି ଏହା ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଆଗତ କରାଯିବ । ୱାକଫ୍ ସଂଶୋଧନ ବିଲ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତାବଗୁଡ଼ିକ କ’ଣ, ବିଲ୍ କୁ କାହିଁକି ହେଉଛି ବିରୋଧ ? ୱାକଫ ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍, 2024 ମାଧ୍ୟମରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ୱାକଫ ଆକ୍ଟ, 1995ରେ ସଂଶୋଧନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଗତ ବର୍ଷ ଅଗଷ୍ଟରେ ଲୋକସଭାରେ ୱାକଫ ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍ ଆଗତ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଗୃହରେ ବିରୋଧ ପରେ ଏହାକୁ ମିଳିତ ସଂସଦ କମିଟି- ଜେପିସିକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଜେପିସିର ପରାମର୍ଶ ଏବଂ ସଂଶୋଧନକୁ ନେଇ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ବିଲ୍ ଆଣୁଛନ୍ତି। ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ୱାକଫ ଆକ୍ଟ, 1995ରେ ସଂଶୋଧନ କରିବା। ସରକାର ଯୁକ୍ତି କରନ୍ତି ଯେ, ୱାକଫ ସମ୍ପତ୍ତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ପରିଚାଳନାରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଏହି ବିଲ୍ ଅଣାଯାଇଛି। ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ୱାକଫ ଆଇନରେ ସଂଶୋଧନ କରିବା ଅର୍ଥ ୱାକଫ ସମ୍ପତ୍ତିର ପରିଚାଳନା ଏବଂ ପରିଚାଳନାରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା। ୱାକଫ ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍, 2024 ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାର ୱାକଫ ଆକ୍ଟ, 1995ରେ ସଂଶୋଧନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ୱାକଫ ବୋର୍ଡରେ ମୁସଲମାନ ମହିଳା ଏବଂ ଅଣ-ମୁସଲମାନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି। ବୋହରା ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଏବଂ ଆଗା ଖାନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ପାଇଁ ଅଲଗା ବୋର୍ଡ ଗଠନ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ୱାକଫ୍ ସମ୍ପତ୍ତି ବିବାଦ ଉପରେ ଏହି ବିଲ୍ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମତା ପ୍ରଦାନ କରେ ଏବଂ ୱାକଫ୍ ବୋର୍ଡର କ୍ଷମତାକୁ ସୀମିତ କରିବା ପାଇଁ 40ଟି ସଂଶୋଧନ ପ୍ରଣୟନ କରେ। ୱାକଫ୍ କ’ଣ? ଇସଲାମରେ 'ୱାକଫ୍'ର ଅର୍ଥ ଧାର୍ମିକ କିମ୍ବା ଧାର୍ମିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନାମିତ କରିବା। ଏହା 'ମୁତୱଲ୍ଲି' ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ, ଯେଉଁମାନେ ଏହି ସମ୍ପତ୍ତିଗୁଡିକର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି ଏବଂ ପରିଚାଳନା କରନ୍ତି। ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ୱାକଫ ବୋର୍ଡଗୁଡ଼ିକ ଭାରତରେ 9 ଲକ୍ଷ 40 ହଜାର ଏକର ଜାଗା ଉପରେ ବ୍ୟାପିଥିବା 8 ଲକ୍ଷ 70 ହଜାର ସମ୍ପତ୍ତିର ଦେଖାରଖା କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ 1 ଲକ୍ଷ 20 ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ଅଟେ। ୱାକଫ ଆକ୍ଟର ଧାରା 40 ଅପସାରଣ କରିବାକୁ ଏହି ବିଲ୍ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛି, ଯାହାକି ୱାକଫ୍ ସମ୍ପତ୍ତିର ସ୍ଥିତି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ ବୋର୍ଡକୁ କ୍ଷମତା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ୱାକଫ୍ ସମ୍ପତ୍ତି କ’ଣ? ଆରବୀୟ ଶବ୍ଦ 'ୱାକଫ୍' ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଧାର୍ମିକ କିମ୍ବା ଧାର୍ମିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୁସଲମାନମାନେ ଦାନ କରିଥିବା ସମ୍ପତ୍ତି। ଥରେ ୱାକଫ୍ ଭାବେ ନାମିତ ହୋଇଗଲେ, ସେହି ସମ୍ପତ୍ତି ଆଲ୍ଲାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ଭାବେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ ଏବଂ ଏପରିସ୍ଥଳେ ଏହାର କିଣା-ବିକା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମାଲିକାନା କିମ୍ବା ବିକ୍ରୟ ବାହାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତରେ ୱାକଫ୍ ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ ୱାକଫ୍ ଆକ୍ଟ 1995 ଅନୁଯାୟୀ ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି। ଏହି ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ୱାକଫ ସମ୍ପତ୍ତି ଚିହ୍ନଟ, ଯାଞ୍ଚ୍ ଏବଂ କାଗଜପତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସର୍ଭେ କମିଶନର ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ସମ୍ପତ୍ତିଗୁଡ଼ିକର ତାଲିକା ଏବଂ ନିରାପତ୍ତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ସାକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଡକାଇବା ଏବଂ ସାର୍ବଜନିକ ରେକର୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର କେବଳ କମିଶନରଙ୍କର କ୍ଷମତା ପରିସରଭୁକ୍ତ।