ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ ମିଳିଲେ ତିନି ଜଣ ନୂଆ ବିଚାରପତି, କଲେଜିୟମ ସୁପାରିଶ ଉପରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ମୋହର - SC TO GET THREE NEW JUDGES

File image of Supreme Court ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Odisha Team Published : May 29, 2025 at 6:31 PM IST 2 Min Read

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ତିନି ଜଣ ବିଚାରପତିଙ୍କୁ ନୂଆ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି। ଯାହା ନ୍ୟାୟପାଳିକାର କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି କରିବ। କେନ୍ଦ୍ର ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅର୍ଜୁନ ରାମ ମେଘୱାଲ ସମ୍ପ୍ରତି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ, ସରକାର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କଲେଜିୟମର ସୁପାରିଶ ଆଧାରରେ ତିନୋଟି ହାଇକୋର୍ଟର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଏବଂ ବିଚାରପତିଙ୍କୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବିଚାରପତି ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ନିଯୁକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଜଷ୍ଟିସ୍ ଏନଭି ଅଞ୍ଜାରିଆ, ଜଷ୍ଟିସ୍ ବିଜୟ ବିଷ୍ଣୋଇ ଏବଂ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଏଏସ ଚାନ୍ଦୁରକର। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କଲେଜିୟମର ସୁପାରିଶ: ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କଲେଜିୟମ ସୋମବାର ଏହି ତିନି ଜଣଙ୍କ ନାମ ସୁପାରିଶ କରିଛି। କଲେଜିୟମ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ହାଇକୋର୍ଟର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଏନଭି ଅଞ୍ଜାରିଆ, ଗୌହାଟି ହାଇକୋର୍ଟର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ବିଜୟ ବିଷ୍ଣୋଇ ଏବଂ ବମ୍ବେ ହାଇକୋର୍ଟର ବିଚାରପତି ଅତୁଲ ଏସ୍ ଚନ୍ଦୁରକରଙ୍କୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବିଚାରପତି ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି କରିବାକୁ ସୁପାରିଶ କରିଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ:

ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅର୍ଜୁନ ରାମ ମେଘୱାଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ଅନୁଯାୟୀ କ୍ଷମତା ବ୍ୟବହାର କରି, ଭାରତର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତିଙ୍କ ସହ ପରାମର୍ଶ କରିବା ପରେ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଏନ୍ ଭି ଅଞ୍ଜାରିୟା, ଜଷ୍ଟିସ୍ ବିଜୟ ବିଷ୍ଣୋଇ ଏବଂ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଅତୁଲ ଏସ୍ ଚନ୍ଦୁରକରଙ୍କୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ବିଚାରପତି ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। ପୂରଣ ହୋଇଥିବା ପଦବୀ: ଭାରତର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ସଞ୍ଜିବ ଖାନ୍ନା, ଜଷ୍ଟିସ୍ ଅଭୟ ଏସ୍ ଓକା ଏବଂ ଜଷ୍ଟିସ୍ ହୃଷୀକେଶ ରାୟଙ୍କ ଅବସର ପରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ତିନିଟି ବିଚାରପତି ପଦବୀ ପୂରଣ ପାଇଁ ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି। ନୂତନ ବିଚାରପତିଙ୍କ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପରିଚୟ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଏନଭି ଅଞ୍ଜାରିଆ: ଜଷ୍ଟିସ୍ ଏନ୍ ଭି ଅଞ୍ଜାରିଆ ଅଗଷ୍ଟ 1988ରେ ବରିଷ୍ଠ ଓକିଲ ଏସ୍.ଏନ୍. ଶେଲାଟଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଗୁଜରାଟ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଆଇନ ଅଭ୍ୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସେ ସାମ୍ବିଧାନିକ, ଦେୱାନି, ଶ୍ରମ ଏବଂ ସେବା ମାମଲା ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ସଂସ୍ଥାରେ ସ୍ଥାୟୀ ପରାମର୍ଶଦାତା ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ନଭେମ୍ବର 21, 2011ରେ ଗୁଜରାଟ ହାଇକୋର୍ଟର ଅତିରିକ୍ତ ବିଚାରପତି ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 6, 2013ରେ ସେ ସ୍ଥାୟୀ ବିଚାରପତି ହୋଇଥିଲେ। ଫେବୃଆରୀ 25, 2024ରେ ସେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ହାଇକୋର୍ଟର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଭାବେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ବିଚାରପତି ବିଜୟ ବିଷ୍ଣୋଇ: ଜଷ୍ଟିସ୍ ବିଜୟ ବିଷ୍ଣୋଇ ଜୁଲାଇ 8, 1989ରେ ଜଣେ ଓକିଲ ଭାବେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ରାଜସ୍ଥାନ ହାଇକୋର୍ଟ ଏବଂ ଯୋଧପୁରରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରଶାସନିକ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲରେ ଦେୱାନି, ଫୌଜଦାରୀ, ସାମ୍ବିଧାନିକ, ସେବା ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ ମାମଲା ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ମାମଲା ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ସେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସ୍ଥାୟୀ ପରାମର୍ଶଦାତା ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ (2000-2004) ଏବଂ ରାଜସ୍ଥାନ ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଥିଲେ। ଜଷ୍ଟିସ ବିଷ୍ଣୋଇଙ୍କୁ ଜାନୁଆରୀ 8, 2013ରେ ରାଜସ୍ଥାନ ହାଇକୋର୍ଟର ଅତିରିକ୍ତ ବିଚାରପତି ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଜାନୁଆରୀ 7, 2015ରେ ସେ ସ୍ଥାୟୀ ବିଚାରପତି ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଗୁଆହାଟି ହାଇକୋର୍ଟର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଫେବୃଆରୀ 5, 2024ରେ ସେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ବିଚାରପତି ଅତୁଲ ଏସ୍. ଚନ୍ଦୁରକର: ଜଷ୍ଟିସ ଅତୁଲ ଏସ୍. ଚନ୍ଦୁରକର ଜୁଲାଇ 21, 1988ରେ ଜଣେ ଓକିଲ ଭାବେ ନାମ ଲେଖାଇଥିଲେ ଏବଂ ମୁମ୍ବାଇର ବରିଷ୍ଠ ଓକିଲ ବି. ଏନ୍. ନାୟକଙ୍କ ଚାମ୍ବରରେ ତାଙ୍କର ଆଇନଗତ କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। 1992ରେ ସେ ନାଗପୁରକୁ ତାଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିଥିଲେ। ଯେଉଁଠାରେ ସେ ବିଭିନ୍ନ କୋର୍ଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଆଇନଗତ ମାମଲା ପାଇଁ ଓକିଲାତି କରିଥିଲେ। 21 ଜୁନ 2013ରେ ତାଙ୍କୁ ବମ୍ବେ ହାଇକୋର୍ଟର ଅତିରିକ୍ତ ବିଚାରପତି ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଚାରି ଜଣ ହାଇକୋର୍ଟ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତିଙ୍କ ବଦଳି ପାଇଁ କଲେଜିୟମ ସୁପାରିଶ