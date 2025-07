ETV Bharat / bharat

ଭୟଙ୍କର ଭୂକମ୍ପରେ ଥରିଲା ରୁଷିଆ ଓ ଜାପାନ; ଭୂକମ୍ପ ପରେ ମାଡି ଆସିଲା ସୁନାମୀ - TSUNAMI HITS RUSSIA AND JAPAN

A tsunami warning is displayed on a television in Yokohama, near Tokyo ( AP )

By ETV Bharat Odisha Team Published : July 30, 2025 at 8:59 AM IST | Updated : July 30, 2025 at 9:11 AM IST 2 Min Read

ଟୋକିଓ: ବୁଧବାର ସକାଳୁ ସକାଳୁ ରୁଷିଆ ଏବଂ ଜାପାନରେ ବଡ ଧରଣର ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଯାଇଛି । ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲରେ ଏହାର ତୀବ୍ରତା 8.7 ବୋଲି ଜଣା ଯ।ଇଛି । ଭୂମିକମ୍ପ ପରେ ଏଠାରେ ବଡ ଧରଣର ସୁନାମୀ ଆସିଛି । ରୁଷିଆର କୁରିଲ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ଏବଂ ଜାପାନର ବିଶାଳ ଉତ୍ତର ଦ୍ୱୀପ ହୋକାଇଡୋର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୁନାମି ଆସିଛି। ଜାପାନ ପାଣିପାଗ ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି, ହୋକାଇଡୋର ପୂର୍ବ ଉପକୂଳରେ ପ୍ରାୟ 30 ସେଣ୍ଟିମିଟର (ପ୍ରାୟ 1 ଫୁଟ)ର ପ୍ରଥମ ସୁନାମୀ ଲହରୀ ଆସି ନେମୁରୋରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ସ୍ଥାନୀୟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଭାଲେରି ଲିମାରେଙ୍କୋଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରରେ ରୁଷିଆର କୁରିଲ ଦ୍ୱୀପର ମୁଖ୍ୟ ବସତି ସେଭେରୋ-କୁରିଲସ୍କର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଥମ ସୁନାମି ଲହରୀ ପହଞ୍ଚିଥିଲା । ପୁନର୍ବାର ସୁନାମୀ ଆସିବା ଆଶଙ୍କାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ଜାଗାରେ ରଖା ଯାଇଛି । "ଦ ପେସିଫିକ ସୁନାମୀ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ସେଣ୍ଟର" ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି, ହାୱାଇ, ଚିଲି, ଜାପାନ ଏବଂ ସୋଲମନ ଦ୍ୱୀପର ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସୁନାମୀ ଭୟ ରହିଛି । ଏଠାରେ ପ୍ରାୟ 1ରୁ 3 ମିଟର ଉଚ୍ଚତାରେ ସୁନାମୀ ଆଶଙ୍କା ଥିବା ନେଇ ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଛି । ସେହିପରି ରୁଷିଆ ଏବଂ ଜାପାନ ଉପକୂଳରେ ମଧ୍ୟ 3 ମିଟର ଉଚ୍ଚରେ ସୁନାମୀ ଆଶଙ୍କା ଥିବା କୁହାଯାଇଛି । "ଦ ପେସିଫିକ ସୁନାମୀ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ସେଣ୍ଟର" କହିଛି, ଭୂମିକମ୍ପ ଯୋଗୁଁ ସୁନାମି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଏହା ସମସ୍ତ ହାୱାଇ ଦ୍ୱୀପର ଉପକୂଳରେ କ୍ଷତି ଘଟାଇପାରେ । ଜୀବନ ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତି ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବା ଉଚିତ ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ସତର୍କ କରାଯାଇଛି । ଏଠି କହିରଖିବୁ, ପ୍ରଥମ ଲହରୀ ସ୍ଥାନୀୟ ସମୟ ମଙ୍ଗଳବାର ସନ୍ଧ୍ୟା 7 ଟା ସମୟରେ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା।

ଜାପାନ ଏବଂ ଆମେରିକୀୟ ଭୂକମ୍ପବିଜ୍ଞାନୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ସକାଳ 8:25 ରେ ହୋଇଥିବା ଭୂମିକମ୍ପର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ତୀବ୍ରତା 8.0 ଥିଲା। ଜାପାନ ଏବଂ ଆମେରିକୀୟ ଭୂତାତ୍ତ୍ୱିକ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ପରେ ଏହାର ତୀବ୍ରତା 8.7 ଥିବା କୁହାଯାଇଛି । ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ରୁଷର ଟାସ ସମାଚାର ଏଜେନ୍ସି ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ପେଟ୍ରୋପାଭଲୋଭସ୍କ-କାମଚାଟସ୍କି ସହରରେ ବଡ ଧରଣର ଭୂକମ୍ପ ଆସିଥିଲା । ଭୟରେ ଲୋକମାନେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଦୌଡୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଘର ଭିିତରେ ଆଲମିରାସବୁ ତଳେ ପଡି ଯାଇଥିଲା, କାଚ ସାମଗ୍ରୀ ତଳେ ପଡିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ବଡ ବଡ କୋଠା ହଲିବାକୁ ଲାଗିଥିଲା । ବିଦ୍ୟୁତ ସରବରାହ ବନ୍ଦ ଥିବାରୁ ମୋବାଇଲ ସେବା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି । ଟାସ୍ ଜଣେ ସ୍ଥାନୀୟ ରୁଷିଆନ୍ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଧୃତି ଦେଇ କହିଛି, ସାଖାଲିନ୍ ଦ୍ୱୀପର ବାସିନ୍ଦାମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି । ଆଲାସ୍କା ସ୍ଥିତ ଜାତୀୟ ସୁନାମି ଚେତାବନୀ କେନ୍ଦ୍ର ଆଲାସ୍କା ଆଲୁଟିଆନ୍ ଦ୍ୱୀପର କିଛି ଇଲାକାରେ ସୁନାମି ଭୟ ରହିଥିବା ନେଇ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି । କାଲିଫର୍ନିଆ, ଓରେଗନ୍, ୱାଶିଂଟନ୍ ଏବଂ ହାୱାଇ ସମେତ ପଶ୍ଚିମ ଉପକୂଳର କିଛି ଅଂଶ ପାଇଁ ଏକ ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ୧୯୫୨ ନଭେମ୍ବର ୪ ତାରିଖରେ କାମଚାଟକାରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ ଭୂମିକମ୍ପ ଆସିଥିଲା ଯାହାର ତୀବ୍ରତା ଥିଲା ୯.୦ । ଭୂମିକମ୍ପ ଯୋଗୁଁ ହାୱାଇରେ ୯.୧ ମିଟର (୩୦ ଫୁଟ) ସୁନାମୀ ଲହରୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । ତେବେ ଏହି ଘଟଣାରେ କାହାରି ଜୀବନ ଯାଇଥିବା ସୂଚନା ସାମ୍ନାକୁ ଆସି ନ ଥିଲା ।

ଟୋକିଓ: ବୁଧବାର ସକାଳୁ ସକାଳୁ ରୁଷିଆ ଏବଂ ଜାପାନରେ ବଡ ଧରଣର ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଯାଇଛି । ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲରେ ଏହାର ତୀବ୍ରତା 8.7 ବୋଲି ଜଣା ଯ।ଇଛି । ଭୂମିକମ୍ପ ପରେ ଏଠାରେ ବଡ ଧରଣର ସୁନାମୀ ଆସିଛି । ରୁଷିଆର କୁରିଲ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ଏବଂ ଜାପାନର ବିଶାଳ ଉତ୍ତର ଦ୍ୱୀପ ହୋକାଇଡୋର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୁନାମି ଆସିଛି। ଜାପାନ ପାଣିପାଗ ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି, ହୋକାଇଡୋର ପୂର୍ବ ଉପକୂଳରେ ପ୍ରାୟ 30 ସେଣ୍ଟିମିଟର (ପ୍ରାୟ 1 ଫୁଟ)ର ପ୍ରଥମ ସୁନାମୀ ଲହରୀ ଆସି ନେମୁରୋରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ସ୍ଥାନୀୟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଭାଲେରି ଲିମାରେଙ୍କୋଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରରେ ରୁଷିଆର କୁରିଲ ଦ୍ୱୀପର ମୁଖ୍ୟ ବସତି ସେଭେରୋ-କୁରିଲସ୍କର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଥମ ସୁନାମି ଲହରୀ ପହଞ୍ଚିଥିଲା । ପୁନର୍ବାର ସୁନାମୀ ଆସିବା ଆଶଙ୍କାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ଜାଗାରେ ରଖା ଯାଇଛି । "ଦ ପେସିଫିକ ସୁନାମୀ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ସେଣ୍ଟର" ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି, ହାୱାଇ, ଚିଲି, ଜାପାନ ଏବଂ ସୋଲମନ ଦ୍ୱୀପର ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସୁନାମୀ ଭୟ ରହିଛି । ଏଠାରେ ପ୍ରାୟ 1ରୁ 3 ମିଟର ଉଚ୍ଚତାରେ ସୁନାମୀ ଆଶଙ୍କା ଥିବା ନେଇ ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଛି । ସେହିପରି ରୁଷିଆ ଏବଂ ଜାପାନ ଉପକୂଳରେ ମଧ୍ୟ 3 ମିଟର ଉଚ୍ଚରେ ସୁନାମୀ ଆଶଙ୍କା ଥିବା କୁହାଯାଇଛି । "ଦ ପେସିଫିକ ସୁନାମୀ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ସେଣ୍ଟର" କହିଛି, ଭୂମିକମ୍ପ ଯୋଗୁଁ ସୁନାମି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଏହା ସମସ୍ତ ହାୱାଇ ଦ୍ୱୀପର ଉପକୂଳରେ କ୍ଷତି ଘଟାଇପାରେ । ଜୀବନ ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତି ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବା ଉଚିତ ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ସତର୍କ କରାଯାଇଛି । ଏଠି କହିରଖିବୁ, ପ୍ରଥମ ଲହରୀ ସ୍ଥାନୀୟ ସମୟ ମଙ୍ଗଳବାର ସନ୍ଧ୍ୟା 7 ଟା ସମୟରେ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା। ଜାପାନ ଏବଂ ଆମେରିକୀୟ ଭୂକମ୍ପବିଜ୍ଞାନୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ସକାଳ 8:25 ରେ ହୋଇଥିବା ଭୂମିକମ୍ପର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ତୀବ୍ରତା 8.0 ଥିଲା। ଜାପାନ ଏବଂ ଆମେରିକୀୟ ଭୂତାତ୍ତ୍ୱିକ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ପରେ ଏହାର ତୀବ୍ରତା 8.7 ଥିବା କୁହାଯାଇଛି । ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ରୁଷର ଟାସ ସମାଚାର ଏଜେନ୍ସି ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ପେଟ୍ରୋପାଭଲୋଭସ୍କ-କାମଚାଟସ୍କି ସହରରେ ବଡ ଧରଣର ଭୂକମ୍ପ ଆସିଥିଲା । ଭୟରେ ଲୋକମାନେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଦୌଡୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଘର ଭିିତରେ ଆଲମିରାସବୁ ତଳେ ପଡି ଯାଇଥିଲା, କାଚ ସାମଗ୍ରୀ ତଳେ ପଡିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ବଡ ବଡ କୋଠା ହଲିବାକୁ ଲାଗିଥିଲା । ବିଦ୍ୟୁତ ସରବରାହ ବନ୍ଦ ଥିବାରୁ ମୋବାଇଲ ସେବା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି । ଟାସ୍ ଜଣେ ସ୍ଥାନୀୟ ରୁଷିଆନ୍ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଧୃତି ଦେଇ କହିଛି, ସାଖାଲିନ୍ ଦ୍ୱୀପର ବାସିନ୍ଦାମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି । ଆଲାସ୍କା ସ୍ଥିତ ଜାତୀୟ ସୁନାମି ଚେତାବନୀ କେନ୍ଦ୍ର ଆଲାସ୍କା ଆଲୁଟିଆନ୍ ଦ୍ୱୀପର କିଛି ଇଲାକାରେ ସୁନାମି ଭୟ ରହିଥିବା ନେଇ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି । କାଲିଫର୍ନିଆ, ଓରେଗନ୍, ୱାଶିଂଟନ୍ ଏବଂ ହାୱାଇ ସମେତ ପଶ୍ଚିମ ଉପକୂଳର କିଛି ଅଂଶ ପାଇଁ ଏକ ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ୧୯୫୨ ନଭେମ୍ବର ୪ ତାରିଖରେ କାମଚାଟକାରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ ଭୂମିକମ୍ପ ଆସିଥିଲା ଯାହାର ତୀବ୍ରତା ଥିଲା ୯.୦ । ଭୂମିକମ୍ପ ଯୋଗୁଁ ହାୱାଇରେ ୯.୧ ମିଟର (୩୦ ଫୁଟ) ସୁନାମୀ ଲହରୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । ତେବେ ଏହି ଘଟଣାରେ କାହାରି ଜୀବନ ଯାଇଥିବା ସୂଚନା ସାମ୍ନାକୁ ଆସି ନ ଥିଲା ।

Last Updated : July 30, 2025 at 9:11 AM IST