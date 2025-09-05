ETV Bharat / bharat

ମୁମ୍ବାଇରେ ପଶିଛନ୍ତି 14 ଆତଙ୍କୀ, ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ମେସେଜ ପରେ ହାଇ ଆଲର୍ଟରେ ସହର - TERRORIST THREAT MUMBAI

ଲସ୍କର-ଏ-ଜିହାଦୀ ନାମକ ଏକ ସଂଗଠନ ଟ୍ରାଫିକ ପୋଲିସ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମକୁ ହ୍ବାଟ୍ସଆପରେ ମେସେଜ କରି 34ଟି ଗାଡିରେ ବୋମା ଖଞ୍ଜାଯାଇଥିବା କହିଛି ।

Police on high alert after threat message on WhatsApp claims 14 terrorists in Mumbai with 400 kg of RDX
Police on high alert after threat message on WhatsApp claims 14 terrorists in Mumbai with 400 kg of RDX (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 5, 2025 at 5:20 PM IST

1 Min Read

ମୁମ୍ବାଇ: ହାଇଆଲର୍ଟରେ ମୁମ୍ବାଇ । ବୋମାରେ ସହରକୁ ଉଡାଇ ଦେବାକୁ ଆସିଛି ଧମକ । 14 ଜଣ ଆତଙ୍କବାଦୀ 4ଶହ କିଲୋଗ୍ରାମ RDX ସହ ସହରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି । 34ଟି ଗାଡ଼ିରେ ବୋମା ଖଞ୍ଜିଥିବା ମୁମ୍ବାଇ ପୋଲିସକୁ ହ୍ବାଟ୍ସଆପରେ ଆସିଛି ଧମକ । 'ଲସ୍କର-ଏ-ଜିହାଦୀ' ନାମକ ଏକ ସଂଗଠନ ଏପରି ଧମକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମେସେଜ କରିଛି । ଜଣେ ଅଧିକାରୀ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।

ଟ୍ରାଫିକ ପୋଲିସ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମକୁ ମେସେଜ:

ମୁମ୍ବାଇରେ ଗଣେଶ ପୂଜା ଜୋରଦାର ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଅନନ୍ତ ଚତୁର୍ଥୀ ପାଇଁ ପୋଲିସ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡାକଡି କରିଛି । ଗୁରୁବାର ଟ୍ରାଫିକ ପୋଲିସ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମକୁ ହ୍ବାଟ୍ସଆପ୍ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍‌ରେ ଏକ ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଆସିଥିଲା । କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏହି ଧମକ ମେସେଜ ପାଇବା ପରେ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଏବଂ ଆତଙ୍କବାଦ ନିରୋଧୀ ସ୍କ୍ବାର୍ଡ (ATS) ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି।

"ଦେଶକୁ ଥରାଇଦେବ"

ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ବାର୍ତ୍ତାରେ 'ଲସ୍କର-ଏ-ଜିହାଦୀ' ନାମକ ଏକ ସଂଗଠନର ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ମେସେଜରେ ଲେଖାହୋଇଛି ଯେ 14 ଜଣ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସହରରେ ପ୍ରବେଶ କରି ବିସ୍ଫୋରଣ ପାଇଁ 34ଟି ଗାଡ଼ିରେ 400 କିଲୋଗ୍ରାମ RDXରଖିଦେଇଛନ୍ତି ଯାହା "ଦେଶକୁ ଥରାଇଦେବ"। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁମ୍ବାଇ 10 ଦିନିଆ ଗଣେଶ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରୁଛି ଏବଂ ଶନିବାର ଶେଷ ଦିନରେ ସହରର ରାସ୍ତାରେ ଭିଡ଼ ଜମିବ । ତେଣୁ ପୋଲିସ ସୁରକ୍ଷାକୁ କଡାକଡି କରିଛି ।

ସହରରେ ଅପ୍ରିତିକର ଘଟଣା ରୋକିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରୁଛି। ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁମ୍ବାଇର ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବଢାଇ ଦିଆଯାଇଛି । ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କମ୍ବିଂ ଅପରେସନ୍ କରାଯାଉଛି। ପୋଲିସ ମୁମ୍ବାଇବାସୀଙ୍କୁ ଗୁଜବରେ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରିବାକୁ ଏବଂ କୌଣସି ସନ୍ଦେହଜନକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ରିପୋର୍ଟ ନ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ନିବେଦନ କରିଛି । କୌଣସି ଅଘଟଣ ଯେମିତି ନଘଟେ ସେନେଇ ପୋଲିସ ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି ।

