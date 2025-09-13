ମଣିପୁରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି; ହିଂସା ପୀଡ଼ିତଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ, ସମସ୍ତ ସଂଗଠନକୁ ଶାନ୍ତିର ପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ
ମଣିପୁରର ହିଂସାଗ୍ରସ୍ତ ଚୁରାଚାନ୍ଦପୁରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। 2023 ଜାତିଗତ ହିଂସା ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏହା ପ୍ରଥମ ଗସ୍ତ। ଯାହାକୁ ନେଇ ବାରମ୍ବାର ସମାଲୋଚନା କରିଆସୁଥିଲେ ବିରୋଧୀ।
Published : September 13, 2025 at 4:51 PM IST
ଇମ୍ଫାଲ: ମେ 2023ରେ ରାଜ୍ୟରେ ଜାତିଗତ ହିଂସା ପରେ ମଣିପୁରକୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଗସ୍ତରେ ଯାଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଶନିବାର ହିଂସା ପ୍ରଭାବିତଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସଂଘର୍ଷରେ ପ୍ରଭାବିତ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଏକତାରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତ ସଂଗଠନକୁ ଶାନ୍ତି ପଥରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି।
ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟରେ ଇମ୍ଫାଲରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସତ୍ତ୍ୱେ, କୁକି-ଜନଜାତି ବହୁଳ ଚୁରାଚାନ୍ଦପୁରକୁ ସଡ଼କ ପଥରେ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ଯେଉଁଠାରେ ସେ ଜାତିଗତ ହିଂସା ଯୋଗୁଁ ବିସ୍ଥାପିତ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେ 7300 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବହୁବିଧ ବିକାଶ ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦଘାଟନ ଏବଂ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଯେଉଁଥିରେ ମଣିପୁର ସହରାଞ୍ଚଳ ରାସ୍ତା ପାଇଁ 3,600 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟର ଡ୍ରେନେଜ୍ ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତି ପରିଚାଳନା ଉନ୍ନତି ପ୍ରକଳ୍ପ; 2,500 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟର ପାଞ୍ଚଟି ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ପ୍ରକଳ୍ପ; 550 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ମଣିପୁର ଇନଫୋଟେକ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ (MIND) ପ୍ରକଳ୍ପ ଏବଂ ନଅଟି ସ୍ଥାନରେ କର୍ମଜୀବୀ ମହିଳା ଛାତ୍ରାବାସ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
#WATCH | Churachandpur, Manipur: Prime Minister Narendra Modi says, " a special package of rs 3,000 crore has also been granted. to help the displaced, rs 500 crore has also been given... today, the development of every tribal community is a priority for our country. for the first… pic.twitter.com/vIpNtp4nlz— ANI (@ANI) September 13, 2025
"ଆଜି ଉନ୍ମୋଚିତ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଉନ୍ନତ କରିବ, ବିଶେଷକରି ମଣିପୁରର ପାହାଡ଼ରେ ରହୁଥିବା ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଜୀବନକୁ ଉନ୍ନତ କରିବ। ଭିତ୍ତିଭୂମି ବୃଦ୍ଧି ସହିତ, ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାରେ ନୂତନ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରିବ," ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।
ବିବାଦ ଉପରେ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ମଣିପୁରରେ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ସଂଗଠନକୁ ଏକାଠି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। "ଏହି ଭୂମି ଥରେ ଆଶା ଏବଂ ସ୍ୱପ୍ନ ରଖିଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏହା ହିଂସାର କବଳରେ ମଧ୍ୟ ଫସି ଯାଇଥିଲା। ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ବିକାଶ ହେବା ପାଇଁ, ସତ୍ୟ ଏବଂ ନ୍ୟାୟ ସହିତ ଶାନ୍ତି ଜରୁରୀ। କେନ୍ଦ୍ର ମଣିପୁର ସହିତ ଏକତାରେ ଠିଆ ହୋଇଛି, ସେହିପରି ମୁଁ ମଧ୍ୟ," ବୋଲି ମୋଦି କହିଛନ୍ତି।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଚୁରାଚାନ୍ଦପୁରରେ ଏକ ସାଧାରଣ ସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି କହିଥିଲେ ଯେ, ମଣିପୁର ଭୂମି ସାହସ ଏବଂ ବୀରତ୍ୱର ଭୂମି। ସେ ମଣିପୁରବାସୀଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ସଲାମ କରନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କହିଥିଲେ ଯେ, "ସମସ୍ତେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏଠାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମର ପ୍ରେମ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ମୋର ହେଲିକପ୍ଟର ଆସିପାରିଲା ନାହିଁ, ତେଣୁ ମୁଁ ସଡ଼କ ପଥରେ ଆସିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଆଜି ମୋର ହେଲିକପ୍ଟର କାମ କରୁ ନଥିବା ସମୟରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ମୁଁ ମଣିପୁରର ଯୁବକ ଏବଂ ବୟସ୍କମାନଙ୍କୁ ହାତରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଧରିଥିବାର ଦେଖିଲି, ମୁଁ ମୋ ଜୀବନର ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ କେବେ ଭୁଲିପାରିବି ନାହିଁ।"
#WATCH | Manipur: PM Modi being welcomed in Churachandpur as he arrives in the city. PM also interacts with the locals of the city.— ANI (@ANI) September 13, 2025
PM will lay the foundation stone of multiple development projects worth over Rs 7,300 crore at Churachandpur today. The projects include Manipur… pic.twitter.com/wvDxi3P28i
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ମଣିପୁର ନାମରେ 'ମଣି' ଅଛି। ଏହି 'ମଣି' ଯାହା ଭବିଷ୍ୟତରେ ସମଗ୍ର ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବକୁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କରିବ। ଭାରତ ସରକାର ମଣିପୁରକୁ ବିକାଶ ପଥରେ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ସମ୍ପ୍ରତି ଏଠାରେ ପ୍ରାୟ 7,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରାଯାଇଛି।"
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ,"ମଣିପୁର ଏକ ସୀମାନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ସଂଯୋଗୀକରଣ ସର୍ବଦା ଏଠାରେ ଏକ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହୋଇଆସିଛି। ଭଲ ରାସ୍ତା ଅଭାବରୁ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି, ତାହା ମୁଁ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିପାରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ 2014ରୁ ମୁଁ ମଣିପୁରର ସଂଯୋଗୀକରଣକୁ ନିରନ୍ତର ଉନ୍ନତ କରିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛି ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଭାରତ ସରକାର ଦୁଇଟି ସ୍ତରରେ କାମ କରିଛି। ପ୍ରଥମତଃ, ଆମେ ମଣିପୁରରେ ସଡ଼କ ଏବଂ ରେଳ ବଜେଟ ବୃଦ୍ଧି କରିଛୁ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ, ଆମେ ଗାଁଗୁଡ଼ିକୁ ସଡ଼କ ସହିତ ସଂଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିଛୁ। ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ମଣିପୁରରେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ପାଇଁ 3,700 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି। ନୂତନ ରାଜପଥ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ 8,700 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଉଛି।"
ଜନସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ଆମ ସରକାରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳରେ ମଣିପୁରରେ ରେଳ ସଂଯୋଗୀକରଣ ବିସ୍ତାର ହେଉଛି। ଜିରିବାମ୍-ଇମ୍ଫାଲ୍ ରେଳ ଲାଇନ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ରାଜଧାନୀ ଇମ୍ଫାଲ୍କୁ ଜାତୀୟ ରେଳ ନେଟୱାର୍କ ସହିତ ସଂଯୋଗ କରିବ। ଏଥିପାଇଁ 22,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି। 400 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମିତ ନୂତନ ଇମ୍ଫାଲ୍ ବିମାନବନ୍ଦର, ବିମାନ ସଂଯୋଗୀକରଣକୁ ନୂତନ ଉଚ୍ଚତା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି।"
ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛୁ ଯେ, 2023 ମସିହାରେ ମଣିପୁରରେ ହିଂସା ଘଟିବାର 862 ଦିନ ପରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଏହା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଗସ୍ତ। ବିରୋଧୀ ଦଳ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ଲଗାତାର ଆକ୍ରମଣ କରି ଆସୁଥିଲେ ଯେ, ସେ କାହିଁକି ମଣିପୁର ଯାଉନାହାନ୍ତି।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- Fresh Violence in Manipur: ପୁଣି ଅଶାନ୍ତ ମଣିପୁର; କିଛି ଦିନର ନିରବତା ପରେ ଫୁଟିଲା ଗୁଳି, ଜଣେ ମୃତ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- Fresh unrest in Manipur: ଇମ୍ଫାଲରେ ଏକାଧିକ ଘର ଜାଳିଦେଲେ ଦଙ୍ଗାକାରୀ, ପୋଲିସଠୁ ଲୁଟିନେଲେ ଅସ୍ତ୍ର