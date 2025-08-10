ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଜି (ରବିବାର) ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର KSR ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ତିନୋଟି ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ଯାହା ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରୁ ବେଲଗାମ, ଅମୃତସରରୁ ମାତା ବୈଷ୍ଣୋ ଦେବୀ କଟରା ଏବଂ ନାଗପୁରରୁ ପୁଣେ ଯାତ୍ରା କରିବ । ଏହାସହ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ୟେଲୋ ମେଟ୍ରୋ ଲାଇନର ମଧ୍ୟ ଶୁଭ ଉଦଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ।
3ଟି ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଟ୍ରେନର ଶୁଭାରମ୍ଭ:
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଜି କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଏକ ଦିନିଆ ଗସ୍ତରେ ଆସି ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ଅନେକ ବିକାଶ ମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ ଏବଂ ପରିବହନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦଘାଟନ କରିଛନ୍ତି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଚାରିଟି ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ତିନୋଟି ନୂତନ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଟ୍ରେନକୁ ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପତାକା ଦେଖାଇ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଟ୍ରେନଗୁଡ଼ିକ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ-ବେଲଗାମ ଏବଂ ଅମୃତସର - ମାତା ବୈଷ୍ଣୋ ଦେବୀ କଟରା ଏବଂ ନାଗପୁର (ଅଜନି)-ପୁଣେ ରୁଟର ଚଳାଚଳ କରିବ ।
ଏହି ଟ୍ରେନ ସେବା ଆରମ୍ଭ ହେବା ଦ୍ୱାରା କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ପଞ୍ଜାବ ଏବଂ ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀରରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ସହର ଏବଂ ସହର ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ, ବ୍ୟବସାୟ, ଅଧ୍ୟୟନ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ପାଇଁ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବହୁତ ଲାଭ ଦାୟକ ହେବ । ଏହା ଭାରତର ହାଇ-ସ୍ପିଡ୍ ରେଳ ନେଟୱାର୍କକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବ ।
ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ୟେଲୋ ମେଟ୍ରୋ ଲାଇନ୍ ଉଦଘାଟିତ:
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ନମ୍ମା ମେଟ୍ରୋର ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ୟେଲୋ ମେଟ୍ରୋ ଲାଇନକୁ ଉଦଘାଟନ କରିଛନ୍ତି । ଏହା ରାଗିଗୁଡ୍ଡା (ଆରଭି ରୋଡ)ରୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ସିଟିକୁ ସଂଯୋଗ କରିବ । ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ମେଟ୍ରୋ ଫେଜ୍-୨ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧୀନରେ ଆରଭି ରୋଡ (ରାଗିଗୁଡ୍ଡା)ରୁ ବୋମ୍ମାସାନ୍ଦ୍ରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହଳଦିଆ ଲାଇନର ଲମ୍ବ ୧୯ କିଲୋମିଟରରୁ ଅଧିକ । ଏଥିରେ ୧୬ଟି ଷ୍ଟେସନ ରହିଛି । ଏହାର ଖର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରାୟ ୭୧୬୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ହୋଇଛି ।
ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଟ୍ରେନ୍ ସମ୍ପର୍କରେ :
ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ଦେଶରେ ୧୪୪ଟି ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଟ୍ରେନ୍ ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି। ଏହି ତିନୋଟି ଟ୍ରେନ୍ ଯୋଡି ହେବା ପରେ, ସାରା ଦେଶରେ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଟ୍ରେନ୍ ସଂଖ୍ୟା ୧୫୦କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ସେମି-ହାଇସ୍ପିଡ୍ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱଦେଶୀ । ଏହା କବଚ ସିଷ୍ଟମ ସହିତ ସଜ୍ଜିତ । ଏହି ଟ୍ରେନ୍ରେ ଫୋଲ୍ଡେବଲ୍ ସ୍ନାକ୍ସ ଟେବୁଲ୍, ମୋବାଇଲ୍ ଚାର୍ଜିଂ ପୋର୍ଟ, ଆରାମଦାୟକ ସିଟ୍, ଆଧୁନିକ ଶୌଚାଳୟ ଏବଂ ଇନଫୋଟେନମେଣ୍ଟ ଭଳି ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଅଛି ।
ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଚରେ GPS ଆଧାରିତ ରିଅଲ୍-ଟାଇମ୍ ଟ୍ରାକିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ଲାଗିଛି । ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଷ୍ଟେସନ୍, ଗତି ଏବଂ ସ୍ଥାନ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ପାଆନ୍ତି । ସମସ୍ତ କୋଚ୍ରେ ଏୟାର କଣ୍ଡିସନିଂ ସିଷ୍ଟମ୍, ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ତାପମାତ୍ରା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଆଧାରରେ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ତାପମାତ୍ରା ଆଡଜଷ୍ଟ କରିବାର ସୁବିଧା, ସମସ୍ତ କୋଚ୍ରେ LED ,ଲାଇଟିଂ, ସମସ୍ତ କୋଚ୍ରେ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ସ୍ଲାଇଡିଂ ଡୋର, ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ,CCTV ନିରୀକ୍ଷଣ, ଜରୁରୀକାଳୀନ ଯୋଗାଯୋଗ, ବ୍ରେକିଂ ସିଷ୍ଟମ୍, ଡୁଆଲ୍ ସସପେନସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଏବଂ ମନୋରମ୍ ଦୃଶ୍ୟ ପାଇଁ ବଡ଼ ପାନୋରମ୍ ୱିଣ୍ଡୋ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ହାଇଦ୍ରାବାଦ