ଆଦମପୁର ବାୟୁସେନା ଘାଟିରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି, ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର ନେଇ ଯବାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା - PM MODI IN ADAMPUR AIR BASE

Prime Minister Narendra Modi meets armed forces personnel at the Adampur air base, in Jalandhar, Punjab ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Odisha Team Published : May 13, 2025 at 3:48 PM IST | Updated : May 13, 2025 at 4:02 PM IST 2 Min Read

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂରକୁ ନେଇ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବାର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳେ ପଞ୍ଜାବର ଆଦମପୁର ବାୟୁସେନା ଘାଟି ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ଯବାନମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର କର୍ମଚାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଟ୍ୱିଟରରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, "ଆଜି ସକାଳେ ମୁଁ AFS ଆଦମପୁର ଗସ୍ତ କରି ଆମର ସାହସୀ ବାୟୁ ଯୋଦ୍ଧା ଏବଂ ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲି। ସାହସ, ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ଏବଂ ନିର୍ଭୀକତାର ପ୍ରତୀକ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ରହିବା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଭିଜ୍ଞତା ଥିଲା। ଆମର ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀ ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ ଯାହା କିଛି କରନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଭାରତ ସର୍ବଦା କୃତଜ୍ଞ ରହିବ।" ସୈନିକଙ୍କ ମନୋବଳ ବୃଦ୍ଧିକଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କେବଳ ବାୟୁସେନାର ଶକ୍ତି ଏବଂ ସାହସିକତାର ପ୍ରଶଂସା କରିନଥିଲେ ବରଂ ସୈନିକମାନଙ୍କର ମନୋବଳ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲେ ଏବଂ ବାୟୁସେନା ସୈନିକମାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସାହର ସହିତ 'ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍' ଏବଂ 'ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ' ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛୁ ଯେ, ଆଦମପୁର ବାୟୁସେନା ଘାଟି ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ସୀମା ନିକଟରେ ଏକ ରଣନୈତିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମରିକ ଘାଟି। ଏହା ଭାରତର MiG-29 ଲଢ଼ୁଆ ବିମାନର ମୁଖ୍ୟ ଘାଟି ଏବଂ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ଉତ୍ତେଜନା ସମୟରେ ଏହା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। Prime Minister Narendra Modi meets armed forces personnel at the Adampur air base, in Jalandhar, Punjab (ETV Bharat) ତ୍ରିଶୂଳ ଚିହ୍ନିତ ଟୋପି

