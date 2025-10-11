ଚାଷୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଧନ ଧାନ୍ୟ କୃଷି ଯୋଜନା: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଆଜି ଦିଲ୍ଲୀର ଭାରତୀୟ କୃଷି ଗବେଷଣା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ଅନେକ ବିକାଶ ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦଘାଟନ ଏବଂ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଶନିବାର କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ୩୫,୪୪୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଦୁଇଟି ପ୍ରମୁଖ ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ସେ ୨୪,୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଧନ ଧାନ୍ୟ କୃଷି ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୋଦି ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶିବରାଜ ସିଂହ ଚୌହାନ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।
ଭାରତୀୟ କୃଷି ଗବେଷଣା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କହିଛନ୍ତି, "ଆଜି, ଅକ୍ଟୋବର ୧୧ ତାରିଖ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଐତିହାସିକ ଦିନ। ଆଜି ଭାରତ ମାତାର ଦୁଇ ମହାନ ରତ୍ନଙ୍କ ଜନ୍ମବାର୍ଷିକୀ ଯେଉଁମାନେ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ଭାରତ ରତ୍ନ ଜୟପ୍ରକାଶ ନାରାୟଣ ଏବଂ ଭାରତ ରତ୍ନ ନାନାଜୀ ଦେଶମୁଖ, ଉଭୟ ମହାନ ପୁତ୍ର, ଗ୍ରାମୀଣ ଭାରତର ସ୍ୱର ଏବଂ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ କ୍ରାନ୍ତିର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ଥିଲେ।"
#WATCH | Delhi: Prime Minister Narendra Modi launches two major schemes in the agriculture sector, with an outlay of Rs 35,440 crore. PM Modi also launches the PM Dhan Dhaanya Krishi Yojana, which has an outlay of Rs 24,000 crore.— ANI (@ANI) October 11, 2025
(Souce: DD News) pic.twitter.com/41yJrAnmpO
ସେମାନେ କୃଷକ ଏବଂ ଗରିବଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଥିଲେ। ଆଜି ଏହି ଐତିହାସିକ ଦିନରେ ଦେଶର ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତା ଏବଂ କୃଷକଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଦୁଇଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂତନ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଧନ ଧାନ୍ୟ କୃଷି ଯୋଜନା ଏବଂ ଡାଲି ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ମିଶନ। ଏହି ଦୁଇଟି ଯୋଜନା ଭାରତର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଚାଷୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ। ସରକାର ଏହି ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ₹35,000 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି।
#WATCH | Delhi: On participating in the Special Krishi Programme at the Indian Agricultural Research Institute, Union Minister Shivraj Singh Chouhan says, " before coming here, the pm talked with various farmers... that discussion was so deep that it reflected the prime minister's… pic.twitter.com/BKtME0HvDz— ANI (@ANI) October 11, 2025
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, "ଯେତେବେଳେ ପଛୁଆ ବର୍ଗଙ୍କୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯାଏ ଏବଂ ପଛୁଆ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଏ, ଫଳାଫଳ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ହୋଇଥାଏ। ଆଜି ମାତୃ ମୃତ୍ୟୁହାର ହ୍ରାସ ପାଇଛି, ଶିଶୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ହୋଇଛି ଏବଂ ଆକାଂକ୍ଷୀ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ଶିକ୍ଷା ସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଅନେକ ପାରାମିଟରରେ ଏହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି।
ଏହି ମଡେଲ ଉପରେ ଆଧାର କରି, ଆମେ ଏବେ 100ଟି କୃଷି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପଛୁଆ ଜିଲ୍ଲା ବିକାଶ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଯାହା ଦ୍ଵାରା ସେମାନେ ଅଧିକ ଉନ୍ନତ ଜିଲ୍ଲା ସହିତ ସମକକ୍ଷ ହୋଇପାରିବେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଧନ-ଧାନ୍ୟ କୃଷି ଯୋଜନା, ଆକାଂକ୍ଷୀ ଜିଲ୍ଲା ମଡେଲ ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ। ଆମେ ପ୍ରାୟତଃ 36 ସଂଖ୍ୟା ବିଷୟରେ ଶୁଣିଥାଉ। ଆମେ ଏହାକୁ ବାରମ୍ବାର ଉଲ୍ଲେଖ କରୁ, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ 36 ସରକାରୀ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକୁ ସମନ୍ୱିତ କରାଯାଉଥିବା ସଂଖ୍ୟାକୁ ବୁଝାଏ।
#WATCH | Delhi: Prime Minister Narendra Modi says, " when the deprived are given priority and backward areas are focused on, the results are remarkable. today, in aspirational districts, maternal mortality has decreased, child health has improved, and educational standards have… pic.twitter.com/qMKehjyiQo— ANI (@ANI) October 11, 2025
ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଆମେ 36ଟି ସରକାରୀ ଯୋଜନାକୁ ଏକୀକୃତ କରି ସମନ୍ୱିତ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଧନ ଧାନ୍ୟ କୃଷି ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ପଶୁପାଳନ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛି। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେ, ପଶୁମାନଙ୍କୁ ପାଦ ଏବଂ ମୁହଁ ରୋଗ ଏବଂ ରିଣ୍ଡରପୋଷ୍ଟ ଭଳି ରୋଗରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ 1.25 ବିଲିୟନରୁ ଅଧିକ ଟୀକା ମାଗଣାରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏହା ପଶୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିଛି ଏବଂ କୃଷକଙ୍କ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି।
ଭାରତୀୟ କୃଷି ଗବେଷଣା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବା କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଶିବରାଜ ସିଂହ ଚୌହାନ କହିଛନ୍ତି, "ଏଠାକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭିନ୍ନ ଚାଷୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଆଲୋଚନା ଏତେ ଗଭୀର ଥିଲା ଯେ, ସେଗୁଡ଼ିକ କୃଷି ଏବଂ କୃଷକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଚିନ୍ତାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିଥିଲା। ସମ୍ପ୍ରତି, କୃଷି ଉପକରଣ ଉପରେ GST ହ୍ରାସ କରି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି।"
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ କୃଷି ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି, ଫସଲ ବିବିଧତା ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ କୃଷି ପଦ୍ଧତି ଗ୍ରହଣ କରିବା, ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ ଅମଳ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂରକ୍ଷଣ ବୃଦ୍ଧି କରିବା, ଜଳସେଚନ ସୁବିଧା ଉନ୍ନତ କରିବା ଏବଂ 100ଟି ମନୋନୀତ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଏବଂ ସ୍ୱଳ୍ପକାଳୀନ ଋଣ ଉପଲବ୍ଧତାକୁ ସହଜ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି।"
ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଡାଲିର ଉତ୍ପାଦକତା ସ୍ତରକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା, ଡାଲି ଚାଷ ଅଧୀନରେ ଥିବା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ବିସ୍ତାର କରିବା, ମୂଲ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳା - କ୍ରୟ, ସଂରକ୍ଷଣ, ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ -କୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଏବଂ କ୍ଷତି ହ୍ରାସ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଅନୁଯାୟୀ, "ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କୃଷକ କଲ୍ୟାଣ, କୃଷି ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତା ଏବଂ ଗ୍ରାମୀଣ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପ୍ରତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିରନ୍ତର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ।"
ଏହା ଆଧୁନିକ କୃଷି ପଦ୍ଧତିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବ, ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବ ଏବଂ କୃଷକ-କୈନ୍ଦ୍ରିକ ହେବ।" ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଘାଟିତ ହେବାକୁ ଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଏବଂ ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀରରେ କୃତ୍ରିମ ଗର୍ଭଧାରଣ ତାଲିମ କେନ୍ଦ୍ର, ଆମରେଲି ଏବଂ ବନାରସରେ ଉତ୍କର୍ଷ କେନ୍ଦ୍ର, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଗୋକୁଳ ମିଶନ ଅଧୀନରେ ଆସାମରେ ଏକ IVF ଲ୍ୟାବ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ମେହସାଣା, ଇନ୍ଦୋର ଏବଂ ଭିଲୱାଡ଼ାରେ କ୍ଷୀର ପାଉଡର ପ୍ଲାଣ୍ଟ, ଆସାମର ତେଜପୁରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମତ୍ସ୍ୟ ସମ୍ପଦ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଏକ ମାଛ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ଲାଣ୍ଟ, କୃଷି-ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କ୍ଲଷ୍ଟର, ସମନ୍ୱିତ ଶୀତଳ ଶୃଙ୍ଖଳା ଏବଂ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଇତ୍ୟାଦି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
