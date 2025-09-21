ETV Bharat / bharat

ଅପରାହ୍ଣ 5ଟାରେ ଦେଶକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି

ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି କ'ଣ କହିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ? GST ହାର ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ କି ? ନା ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ନୂଆ H 1B ଭିସା ଫି ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ ?

Etv Bharat
Etv Bharat (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 21, 2025 at 1:11 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଜି ଅର୍ଥାତ ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟା ୫ଟାରେ ସମଗ୍ର ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିବେ । ତେବେ ସେ କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ସମ୍ବୋଧନ କରିବେ ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ । ଆସନ୍ତାକାଲି ଅର୍ଥାତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 21ରୁ ନୂତନ GST ହାର ଲାଗୁ ହେବାର ଅଛି । ଏହାକୁ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି । ତେଣୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି GST ହାର ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରି ପାରନ୍ତି ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ।

ANI ରିପୋର୍ଟରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସୋମବାର ଠାରୁ ଲାଗୁ ହେବାକୁ ଥିବା ନୂତନ GST ହାର ସମ୍ପର୍କରେ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବେ । ନୂତନ GST ହାର ଲାଗୁ ହେଲେ ଏହା ଘରୋଇ ସାମଗ୍ରୀର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇବ । ନୂତନ GST ହାରରେ ପନିର, ଘିଅ, ସାବୁନ, ସାମ୍ପୁ, କାର ଏବଂ ଏସି ସମେତ ଅନେକ ସାମଗ୍ରୀର ମୂଲ୍ୟ କମିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।

ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଆମେରିକାର 50% ଶୁଳ୍କ ଏବଂ H 1B ଭିସା ଉପରେ ଭାରତର ରଣନୀତି କଣ ରହିବ ସେ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିପାରନ୍ତି ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି।

ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରଥମେ ଭାରତୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ 50% ଟାରିଫ ଲାଗୁ କରିବା ପରେ ଶୁକ୍ରବାର H-1B ଭିସା ଫିରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୃଦ୍ଧି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । H-1B ଭିସାର ବାର୍ଷିକ ଫି 1,00,000 ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର (ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାୟ 90 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା) ରଖାଯାଇଛି। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଶୁକ୍ରବାର ଏହି ଘୋଷଣାପତ୍ରରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଶନିବାର ଏହି ନିୟମକୁ କୋହଳ କରାଯାଇଛି । ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି, ପୁରୁଣା ଭିସା ହୋଲଡରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଫି ଲାଗୁ ହେବନି । ଏହି ଫି ଥରକ ପାଇଁ ଦେବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ କେବଳ ନୂଆ ଭିସା ହୋଲଡରଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡିବ ।

ଭିସା ଫି ବୃଦ୍ଧି ମୋଦୀଙ୍କ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଆଣିବ

ତେବେ ଅନେକ ବିଶେଷଜ୍ଞ H1B ଭିସା ଫି ବୃଦ୍ଧିକୁ ଏକ ସୁଯୋଗ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତି । ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି, ନୂତନ H1B ଭିସା ଫି ଆଇଟି କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ।କିନ୍ତୁ ଏଥିରୁ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଫାଇଦା ବି ମିଳିପାରେ । କାରଣ ଏହା ଦ୍ୱାରା ବଡ ବଡ ପଦବୀରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଭାରତ ଫେରି ଆସିବେ । ଯାହା ଫଳରେ ଆମେରିକୀୟ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକ ଭାରତକୁ ଅଧିକ କାମ ଆଉଟସୋର୍ସ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ସବୁବେଳେ ସ୍ୱଦେଶୀ ଉତ୍ପାଦ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଆସୁଥିବେବେଳେ ଏବଂ ଏକ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ଭାରତର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଅନୁସରଣ କରୁଥିବାବେଳେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଏହି ନୂଆ ଭିସା ଫି ଫାଇଦା ଦେବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ।

ମେ 12ରେ ଦେଶକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ

ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ, ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମେ 12 ତାରିଖରେ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଶକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଥିଲେ । ଏହି ଅଭିଭାଷଣ ସମୟରେ, ସେ ଦେଶର ସାମରିକ ବାହିନୀ, ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀ ଏବଂ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସଲାମ କରିଥିଲେ । ସେନାର ଏହି ବୀରତ୍ୱ ଏବଂ ସାହସିକତାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ମା' ଏବଂ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥିଲେ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ପହଲଗାମ ଆକ୍ରମଣ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ଆତଙ୍କବାଦର ଭୟାବହତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ଏହି ଘଟଣା ଉପରେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଏବଂ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନଙ୍କୁ ନିପାତ କରିବା ପାଇଁ ସେନାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେଇଛନ୍ତି। । ଯାହା ବି ହେଉ, ଅପରାହ୍ନ 5ଟାରେ ମୋଦି ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି କଣ କହିବେ, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଉତ୍ସୁକତାର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଜଳପଥ ଜଗିବ ‘ଅଦମ୍ୟ’, ଆକ୍ସନରେ କୋଷ୍ଟଗାର୍ଡର ପ୍ରଥମ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ଜାହାଜ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ETV Bharat Interview: 'ଭାରତ ମହାକାଶ ମିଶନରେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନକାରୀ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବ'

For All Latest Updates

TAGGED:

PM MODI TO ADDRESS NATIONPM NARENDRA MODIGSTଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିବେ ମୋଦିPM MODI TO ADDRESS NATION TODAY

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁହାର ଜାତୀୟ ହାରଠୁ ଅଧିକ, କଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ସରକାର ?

ଡାଇବେଟିସଠୁ ନେଇ ତ୍ବଚା, ଜାଣନ୍ତୁ ଆପଲ ସାଇଡର ଭିନେଗାରର କରାମତି

ବିଲୁପ୍ତର ବନ୍ଧୁ ନିରୋଦ: ପେଶା ପଶୁ ଚିକିତ୍ସା, ନିଶା ଐତିହ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ

ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିକେଟର 'ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ' କିଶୋର ମାଣିଆ; ବୟସର ଅପରାହ୍ନରେ ଗଢୁଛନ୍ତି 'ଅଭିମନ୍ୟୁ', 50 ବର୍ଷ ଧରି କ୍ରିକେଟ ପାଇଁ ଜୀବନ ଉତ୍ସର୍ଗ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.