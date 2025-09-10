ସୁଧୁରିବ ଭାରତ-ଆମେରିକା ସମ୍ପର୍କ; ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଅନୁରୋଧର ଉତ୍ତର ଦେଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି
'ବାଣିଜ୍ୟିକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ' ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଅନୁରୋଧର ଉତ୍ତର ଦେଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି । ଉଭୟ ଦେଶ ନେତାଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କରେ ସକରାତ୍ମକ ସଙ୍କେତ ଦେଉଛି ।
Published : September 10, 2025 at 9:12 AM IST
India America Trade Barriers ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସୁଧୁରିବ ଭାରତ-ଆମେରିକା ବାଣିଜ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ । ଦୁଇ ଦେଶ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ସକରାତ୍ମକ ସଙ୍କେତ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି । 'ବାଣିଜ୍ୟିକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ' ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଅନୁରୋଧର ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ । ଆଜି (ବୁଧବାର) ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ (X) ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ । କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସହ କଥା ହେବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ।
Responding to US President Donald Trump's post on continuing India-US trade negotiations, Prime Minister Narendra Modi tweets, " india and the us are close friends and natural partners. i am confident that our trade negotiations will pave the way for unlocking the limitless… pic.twitter.com/GckjWjToo8— ANI (@ANI) September 10, 2025
ମୋଦି ମୋର ବହୁତ ଭଲ ବନ୍ଧୁ:
ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଟ୍ବିଟ (X)ରେ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ଖୁସିର ସହ ଘୋଷଣା କରୁଛି ଯେ, ଭାରତ ଏବଂ ଆମେରିକା, ଦୁଇ ରାଷ୍ଟ୍ର ବାଣିଜ୍ୟ ପ୍ରତିବନ୍ଧକର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆଲୋଚନା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି । ମୁଁ ଆଗାମୀ ସପ୍ତାହରେ ମୋର ବହୁତ ଭଲ ବନ୍ଧୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସହ କଥା ହେବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି । ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଯେ, ଉଭୟ ଦେଶ ପାଇଁ ଏକ ସଫଳ ନିଷ୍କର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିବାରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ!।"
India and the US are close friends and natural partners. I am confident that our trade negotiations will pave the way for unlocking the limitless potential of the India-US partnership. Our teams are working to conclude these discussions at the earliest. I am also looking forward… pic.twitter.com/3K9hlJxWcl— Narendra Modi (@narendramodi) September 10, 2025
ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ:
ସେପଟେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପୋଷ୍ଟରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, "ଭାରତ ଏବଂ ଆମେରିକା ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁ । ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଯେ, ଆମର ବାଣିଜ୍ୟ ଆଲୋଚନା ଭାରତ-ଆମେରିକା ସହଭାଗୀର ଅସୀମ ସମ୍ଭାବନାକୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପଥ ପ୍ରଶସ୍ତ କରିବ । ଆମ ଟିମ୍ ଏହି ଆଲୋଚନାକୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର କରିବାକୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି । ମୁଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସହ କଥା ହେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି । ଆମେ ଉଭୟେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ, ଅଧିକ ସମୃଦ୍ଧ ଭବିଷ୍ୟତ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ଏକାଠି କାମ କରିବୁ ।"
ପରେ, ଟ୍ରମ୍ପ ତାଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଟ୍ରୁଥ୍ ସୋସିଆଲ (Truth Social)ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ X ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ।
ଶୁଳ୍କ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଋଷୀୟ ତୈଳ କ୍ରୟକୁ ନେଇ ଦୁଇ ଦେଶର ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସଙ୍କେତ ଦେଉଛି । ଟ୍ରମ୍ପ ଭାରତୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ଶୁଳ୍କ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରି ୫୦ ପ୍ରତିଶତ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଭାରତ ଦ୍ୱାରା ରୁଷୀୟ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ କ୍ରୟ ପାଇଁ ୨୫ ପ୍ରତିଶତ ଅତିରିକ୍ତ ଶୁଳ୍କ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ