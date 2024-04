RBIର 90ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ, 90 ଟଙ୍କିଆ କଏନ୍ ଜାରି କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ - RBI 90 Years Completed

ମୁମ୍ବାଇ: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଜି ଆର୍ଥିକ ରାଜଧାନୀ ମୁମ୍ବାଇ ଗସ୍ତରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି ଦେଶର ବୃହତ୍ତମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କ, ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ(RBI) 90 ବର୍ଷ ପୂରଣ କରିଛି ଏବଂ ନୂତନ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2024-25 ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଆଜି RBIର 90ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ । ଏହି ଅବସରରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସମେତ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ଏବଂ ଆରବିଆଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଶକ୍ତିକାନ୍ତ ଦାସ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆରବିଆଇର ଭୂମିକା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ । ଆରବିଆଇର 90 ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ଅବସରରେ 90 ଟଙ୍କିଆ କଏନ ଜାରି କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ।

RBI କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମୋଦିଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା: ଆରବିଆଇର 90ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କହିଛନ୍ତି, "ଦେଶର ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମଜବୁତ ରଖିବାରେ ଆରବିଆଇର ଭୂମିକା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ଆରବିଆଇର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଶର ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍ରକ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରଭାବକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ । ଆରବିଆଇ ଏହାର ବିଶ୍ୱସନୀୟତାକୁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରମାଣିତ କରିଛି ଏବଂ ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ବଡ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛି । ଆରବିଆଇର ଡିଜିଟାଲ କରେନ୍ସି ଗେମଚେଞ୍ଜର ଭାବେ ଉଭା ହେଉଛି । ବିଶ୍ୱ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆରବିଆଇ ଭାରତର ସୁନାମ ବଜାୟ ରଖିଛି । ଗତ 10 ବର୍ଷର ଅଭିଜ୍ଞତା ଏବଂ ବିକାଶ ଆଧାରରେ ମୁଁ ଏହା କହୁଛୁ ଏବଂ ଦେଶର ଯୁବକମାନେ ଆସନ୍ତା 10 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଆରବିଆଇ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଶ୍ୱ ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ନୂତନ ସୁଯୋଗ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ।"

ଶକ୍ତିକାନ୍ତ ଦାସଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆରବିଆଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଶକ୍ତିକାନ୍ତ ଦାଶଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଶକ୍ତିକାନ୍ତ ଦାଶଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀ ବେଶ ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ । ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତାଶକ୍ତି 'out of the box' ଭଳି ଅଟେ । ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଏହି ବିଷୟକୁ ନେଇ ଅଧିକ ତାଳି ବାଜିଲା । "

RBIର ୯୦ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସରେ ୯୦ ଟଙ୍କିଆ କଏନ୍ : ଆରବିଆର ୯୦ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସରେ ଆରବିଆଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଶକ୍ତିକାନ୍ତ ଦାଶ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଦ୍ବାରା ୯୦ ଟଙ୍କିଆ କଏନ୍ ଜାରି କରିଛନ୍ତି । ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏକନାଥ ସିନ୍ଦେ ଏଥିରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ ।

RBI ସଫଳତାକୁ ନେଇ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ: ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ସମ୍ବୋଧନ କରି କହିଥିଲେ, "ଦେଶର ଆର୍ଥିକ ବିକାଶ ତଥା ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମଜବୁତ କରିବାରେ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କର ଭୂମିକାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରାଯିବା ଉଚିତ । ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କୋଭିଡ ସଙ୍କଟ, ଋଷ-ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ ଏବଂ ବିମୁଦ୍ରାକରଣ ଭୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଆରବିଆଇ ଭାରତର ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସିଷ୍ଟମକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବାକୁ ଦେଇ ନାହିଁ । ଦେଶରେ ସମୟ ସମୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ଆରବିଆଇ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରିଛି । "

ଶକ୍ତିକାନ୍ତ ଦାସଙ୍କ ବୟାନ: ଆରବିଆଇର 90ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସରେ ଶକ୍ତିକାନ୍ତ ଦାଶ କହିଛନ୍ତି, "ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ବିଶ୍ବସ୍ତରରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଚାଲେଞ୍ଜର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ ହେଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସଠିକ ପରିଚାଳନା କରିଛି । କୋଭିଡ ସଙ୍କଟ ଏବଂ ଦେଶ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅର୍ଥନୈତିକ ଆହ୍ବାନ ସମେତ ବିଶ୍ୱ ସଙ୍କଟର ସାହସର ସହିତ ସମସ୍ତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପାଳନ କରିଛୁ । ଦେଶର ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡିକର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ନିୟାମକ ଭାବରେ ଆରବିଆଇ ସର୍ବଦା ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରିବ ।"