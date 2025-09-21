ETV Bharat / bharat

କାଲିଠୁ 'GST ସଞ୍ଚୟ ଉତ୍ସବ', ବାଛନ୍ତୁ ସ୍ବଦେଶୀ ସାମଗ୍ରୀ- ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ

GST ହାର ହ୍ରାସ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି, ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି 'GST ବଚତ୍ ଉତ୍ସବ' ପାଳନ ଲାଗି ଆହ୍ବାନ ଦେଇଛନ୍ତି।

ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସମ୍ବୋଧନ
ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସମ୍ବୋଧନ (ANI)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 21, 2025 at 6:15 PM IST

Updated : September 21, 2025 at 6:44 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ରବିବାର ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନବରାତ୍ରିର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବା ସହ ନେକ୍ସଟ୍ ଜେନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିର GST ସଂସ୍କାର ଆସନ୍ତାକାଲି ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବାରୁ, 'GST ସଞ୍ଚୟ ଉତ୍ସବ' ପାଳନ ଲାଗି ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଆହ୍ବାନ ଦେଇଛନ୍ତି।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି, "କାଲିଠାରୁ ଦେଶରେ ନବରାତ୍ରିର ପର୍ବ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହୃଦୟର ସହିତ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। ନବରାତ୍ରିର ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ, ଦେଶ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ଭାରତ ଆଡ଼କୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି, ନବରାତ୍ରିର ପ୍ରଥମ ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ସହିତ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ିର GST ସଂସ୍କାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ।"

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, "'GST ସଞ୍ଚୟ ମହୋତ୍ସବ' ଆସନ୍ତାକାଲି ସାରା ଦେଶରେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ସଞ୍ଚୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଜିନିଷ କିଣିପାରିବେ... 'GST ସଞ୍ଚୟ ମହୋତ୍ସବ' ସମାଜର ସମସ୍ତ ବର୍ଗକୁ ଲାଭ ପହଞ୍ଚାଇବ...'

"ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଠା ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯିବ"

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି, "ଏହି ଉତ୍ସବ ଋତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମିଠା ଆଣିଦେବ। ଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରରେ ଖୁସି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ... ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିର GST ସଂସ୍କାର ଏବଂ "ସଞ୍ଚୟ ମହୋତ୍ସବ" ପାଇଁ ମୁଁ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପରିବାରକୁ ମୋର ହୃଦୟରୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଏବଂ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। ଏହି ସଂସ୍କାରଗୁଡ଼ିକ ଭାରତର ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବ, ବ୍ୟବସାୟକୁ ସରଳ କରିବ, ନିବେଶକୁ ଅଧିକ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିବ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟକୁ ବିକାଶ ଦୌଡ଼ରେ ସମାନ ଅଂଶୀଦାର କରିବ..."

ନୂତନ ଇତିହାସ ଗଠନର ଆରମ୍ଭ

ସେ ତାଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣରେ କହିଥିଲେ, "ଯେତେବେଳେ ଭାରତ 2017ରେ GST ସଂସ୍କାର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା, ଏହା ପୁରୁଣା ଇତିହାସର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ଏକ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟିର ଆରମ୍ଭ ଥିଲା। ଦଶନ୍ଧି ଧରି, ଆମ ଦେଶର ଲୋକମାନେ ଏବଂ ଆମ ଦେଶର ବ୍ୟବସାୟ ବିଭିନ୍ନ କରର ଜାଲରେ ଫସି ରହିଥିଲେ। କଷ୍ଟମ୍, ପ୍ରବେଶ କର, ବିକ୍ରୟ କର, ଉତ୍ପାଦ ଶୁଳ୍କ, VAT, ସେବା କର - ଆମ ଦେଶରେ ଡଜନ ଡଜନ କର ଥିଲା। ଗୋଟିଏ ସହରରୁ ଅନ୍ୟ ସହରକୁ ସାମଗ୍ରୀ ପରିବହନ କରିବା ପାଇଁ, ଆମକୁ ଅଗଣିତ ଚେକ୍ ପଏଣ୍ଟ ପାର କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା..."

2024 ମସିହାର ଏକ ଘଟଣା ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି

ଦେଶକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ, "ମୋର ମନେ ଅଛି 2024 ମସିହାରେ, ଯେତେବେଳେ ଦେଶ ମୋତେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଦର ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲା। ସେହି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସମୟର ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଘଟଣା ଏକ ବିଦେଶୀ ଖବରକାଗଜରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଏକ କମ୍ପାନୀର ଅସୁବିଧା ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିଲା। କମ୍ପାନୀ କହିଥିଲା ଯେ, ଯଦି ଏହାକୁ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରୁ ହାଇଦ୍ରାବାଦ 570 କିଲୋମିଟର ଦୂରତାକୁ ଏହାର ସାମଗ୍ରୀ ପଠାଇବାକୁ ପଡ଼େ, ତେବେ ଏହା ଏତେ କଷ୍ଟକର ହେବ ଯେ ସେମାନେ ଏହା ଉପରେ ବିଚାର କଲେ ଏବଂ କହିଲେ ଯେ ସେମାନେ ଚାହାଁନ୍ତି ଯେ କମ୍ପାନୀ ପ୍ରଥମେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରୁ ୟୁରୋପକୁ ତା'ର ସାମଗ୍ରୀ ପଠାଉ ଏବଂ ତା'ପରେ ସମାନ ସାମଗ୍ରୀ ୟୁରୋପରୁ ହାଇଦ୍ରାବାଦକୁ ପଠାଉ।"

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥିଲେ, "ସେତେବେଳେ ଟିକସ ଏବଂ ଟୋଲର ଜଟିଳତା ଯୋଗୁଁ ଏହି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା... ସେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ନାଗରିକ ଏବଂ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କମ୍ପାନୀ ବିଭିନ୍ନ ଟିକସର ଜାଲ ଯୋଗୁଁ ଦୈନନ୍ଦିନ କଷ୍ଟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ସହରରୁ ଅନ୍ୟ ସହରକୁ ସାମଗ୍ରୀ ପରିବହନର ବର୍ଦ୍ଧିତ ମୂଲ୍ୟ ଗରିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପରି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ଦେଶକୁ ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା।"

'ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ର, ଏକ ଟିକସ'ର ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର ହୋଇଛି

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ଯେତେବେଳେ ଆପଣ 2014ରେ ଆମକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ, ଆମେ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ଏବଂ ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥରେ GSTକୁ ଆମର ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇଥିଲୁ। ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଂଶୀଦାରଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟର ଚିନ୍ତାକୁ ସମାଧାନ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ କରିଥିଲୁ। ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଟିକସ ସଂସ୍କାର କେବଳ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟକୁ ସହଭାଗୀ କରି ସମ୍ଭବ ହୋଇଥିଲା। କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରୟାସର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଦେଶ ଡଜନ ଡଜନ ଟିକସର ଚକ୍ରବ୍ୟୁହରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସମଗ୍ର ଦେଶ ପାଇଁ ଏକ ସମାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। 'ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ର, ଏକ ଟିକସ'ର ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର ହୋଇଛି" ବୋଲି କହିଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ।

ନୂଆ GST କାଲିଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ

ଏହି ସମ୍ବୋଧନ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୂର୍ବରୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିବା GST ହାର ହ୍ରାସ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆସିଛି। ନୂତନ GST ହାର ସୋମବାର ସେପ୍ଟେମ୍ବର 22 ତାରିଖରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ, ଯାହା ଅନେକ ଉପଭୋକ୍ତା ଉତ୍ପାଦର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ କରିବ।

ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 4 ତାରିଖରେ, ସରକାର ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ସେବା ଟିକସ (GST) ହାର ହ୍ରାସ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଯାହା ଅଟୋମୋବାଇଲ ଠାରୁ ଦୈନନ୍ଦିନ ଉପଭୋକ୍ତା ଉତ୍ପାଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶହ ଶହ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ଲାଗୁ ହୋଇଥାଏ। GST ଲାଗୁ ହେବା ପରଠାରୁ ଜୁଲାଇ 2017ରେ, ଏହା ଥିଲା ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପରୋକ୍ଷ ଟିକସ ସଂସ୍କାର।

ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ Xରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ କହିଥିଲା ଯେ, "ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟାରେ ଦେଶକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବେ।"

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ପୂଜା ଭେଟି; 22 ସପ୍ଟେମ୍ବରରୁ 2-ସ୍ଲାବ୍ GST, ଉଠିଲା 28 ଓ 12 ପ୍ରତିଶତ ସ୍ଲାବ୍

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଜିଏସଟି ସ୍ଲାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ସହାୟକ ହେବ ?

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- GST 2.0:ଘରୋଇ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ଟିକସ 5%କୁ ହ୍ରାସ; କ୍ଷୀର, ପନିର, ପାଉଁରୁଟି ଏବେ ଟିକସ ମୁକ୍ତ

Last Updated : September 21, 2025 at 6:44 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

PM MODI ADDRESS TO NATIONGST BACHAT UTSAVGST ସଞ୍ଚୟ ଉତ୍ସବପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ସମ୍ବୋଧନPM MODI ADDRESS TO NATION

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁହାର ଜାତୀୟ ହାରଠୁ ଅଧିକ, କଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ସରକାର ?

ଡାଇବେଟିସଠୁ ନେଇ ତ୍ବଚା, ଜାଣନ୍ତୁ ଆପଲ ସାଇଡର ଭିନେଗାରର କରାମତି

ବିଲୁପ୍ତର ବନ୍ଧୁ ନିରୋଦ: ପେଶା ପଶୁ ଚିକିତ୍ସା, ନିଶା ଐତିହ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ

ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିକେଟର 'ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ' କିଶୋର ମାଣିଆ; ବୟସର ଅପରାହ୍ନରେ ଗଢୁଛନ୍ତି 'ଅଭିମନ୍ୟୁ', 50 ବର୍ଷ ଧରି କ୍ରିକେଟ ପାଇଁ ଜୀବନ ଉତ୍ସର୍ଗ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.