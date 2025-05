ETV Bharat / bharat

ଭାରତର ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ଏମ.ଆର. ଶ୍ରୀନିବାସନଙ୍କର ୯୫ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଦେହାନ୍ତ - MR SRINIVASAN DIED

M.R. Srinivasan, eminent nuclear scientist died at the age of 95. ( ANI )