ଜୟପୁର: ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା । ଟ୍ରକ ଓ ପିକ୍ଅପ୍ ଭ୍ୟାନ ମଧ୍ୟରେ ଭୟଙ୍କର ଧକ୍କା । ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ 10 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ଚିକିତ୍ସାଧିନ ଆବସ୍ଥାରେ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 11କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 4 ଜଣ ମହିଳା ଓ 7 ଜଣ ଶିଶୁ ଅଛନ୍ତି । ସେହିପରି ବେଳେ 20ରୁ ଅଧିକ ଯାତ୍ରୀ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଅତି ସଂକଟାପର୍ଣ୍ଣ ଅଛି । ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି । ରାଜସ୍ଥାନ ଦୌସା ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହି ବଡ଼ଧରଣର ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି । ତୀର୍ଥ ସାରି ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି ।
ଦୌସା ଜିଲ୍ଲା କଲେକ୍ଟର ଦେବେନ୍ଦ୍ର କୁମାର କହିଛନ୍ତି, "ଦୌସା-ମନୋହରପୁର ରାସ୍ତାର ବାପି ନିକଟରେ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 11 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ଏକ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ପିକଅପ୍ ଏକ କଣ୍ଟେନର ସହିତ ଧକ୍କା ହେବା ପରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି । ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 9 ଜଣ ଗୁରୁତରଙ୍କୁ ଜୟପୁର SMS ହସ୍ପିଟାଲକୁ ପଠାଯାଇଛି । 3 ଜଣ ଦୌସା ଜିଲ୍ଲା ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅଛନ୍ତି । ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ।"
4 ମହିଳା ଓ 7 ଶିଶୁ ମୃତ:
ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଏଟା ଜିଲ୍ଲା ଅସରୌଲି ଗ୍ରାମର କିଛି ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ରାଜସ୍ଥାନର ଖାତୁଶ୍ୟାମ ଓ ସାଲାସର ବାଲାଜୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସାରି ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଏକ ପିକ୍ଅପ୍ ଭ୍ୟାନରେ ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲେ । ଫେରିବା ବାଟରେ ଦୌସା ଜିଲ୍ଲା ମନୋହରପୁର ରୋଡ ନିକଟରେ ଏକ ଟ୍ରକ ସହ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଭ୍ୟାନ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା । ଦୁର୍ଘଟଣା ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ଯେ, ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଗାଡ଼ିଟି ଭାଙ୍ଗି ଖଣ୍ଡଖଣ୍ଡ ହୋଇଯାଇଛି । ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ 10 ଜଣ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ସେହିପରି 20ରୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଖବର ପାଇଁ ପୋଲିସ ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ସହ ଗୁରୁତରଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଜୟପୁର SMS ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା । ସେଠାରେ ଚିକିତ୍ସାଧିନ ଅବସ୍ଥାରେ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ମୃତକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 11କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 4 ଜଣ ମହିଳା ଓ 7 ଜଣ ଶିଶୁ ରହିଛନ୍ତି ।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ-ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ :
ରାଜସ୍ଥାନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭଜନଲାଲ ଶର୍ମା Xରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ, ଦୌସାରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଜୀବନହାନୀ ଖବର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦ । ଆହତମାନଙ୍କର ତୁରନ୍ତ ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ସେହିପରି, ରାଜସ୍ଥାନ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରେମ ଚାନ୍ଦ ବୈରୱା ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ, ଦୌସାରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଜୀବନହାନୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦ ଖବର ମିଳିଛି । ଆହତମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଦୌସା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଶୋକସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାର ପ୍ରିତି ମୋର ସମବେଦନା ।
