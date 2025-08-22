ETV Bharat / bharat

ସଂସଦରେ ସୁରକ୍ଷାଗତ ତ୍ରୁଟି, କାନ୍ଥ ଡେଇଁ ପଶିଲେ ବ୍ୟକ୍ତି - SANSAD BHAWAN SECURITY BREACH

ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଗଛରେ ଚଢି କାନ୍ଥକୁ ଡେଇଁବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ । ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ଜାଣିବା ପରେ ତୁରନ୍ତ ସଂଦିଗ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କାବୁ କରିଛନ୍ତି ।

Security Breach in Parliament
Security Breach in Parliament (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 22, 2025 at 3:03 PM IST

1 Min Read

Parliament Security Breach, ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ନବନିର୍ମିତ ସଂସଦ ଭବନରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଉଲ୍ଲଂଘନ । ଆଜି(ଶୁକ୍ରବାର) ସକାଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କାନ୍ଥ ଡେଇଁ ସଂସଦ ମଧ୍ୟରେ ପଶିଛନ୍ତି । ଗରୁଡ଼ଦ୍ବାର ଡେଇଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ସଂସଦରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ । ଏସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ଜାଣିବା ପରେ ତୁରନ୍ତ ସଂଦିଗ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଧରିଛନ୍ତି ।

ଧରା ପଡ଼ିଲା ସଂଦିଗ୍ଧ:

ଆଜି(ଶୁକ୍ରବାର) ଭାରତୀୟ ସଂସଦ ଭବନରେ ଏକ ବଡ଼ଧରଣର ସୁରକ୍ଷାଗତ ତ୍ରୁଟି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ସକାଳ ପ୍ରାୟ 6.30 ମିନିଟ ସମୟରେ ଗୁରୁଡ଼ଦ୍ବାର ନିକଟରେ ଥିବା ଏକ କାନ୍ଥ ଡେଇଁ ସଂସଦରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ । ସଂସଦ ମଧ୍ୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କୁ କାବୁ କରିନେଇଥିଲେ । ଏହା ପରେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା ଆରମ୍ଭ କରିଛି ପୋଲିସ । ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନିକଟରୁ କୌଣସି ସଂଦିଗ୍ଧ ଆସବାବପତ୍ର ମିଳିନାହିଁ ।

ପଚରାଉଚରା ଚଳାଇଛି ଗୁଇନ୍ଦା ବିଭାଗ:

ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଗଛରେ ଚଢି କାନ୍ଥକୁ ଡେଇଁବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ । ଏହାପରେ ଗୁଇନ୍ଦା (ଆଇବି) ବିଭାଗ ଓ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ସହିତ ଅନେକ ବିଶେଷ ଶାଖାର ପୋଲିସ ମିଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କୁ ପଚରାଉଚୁରା କରୁଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପରିଚୟ ମିଳିପାରିନାହିଁ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ସଂସଦ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ମୁଲତବୀ, ଲୋକସଭାରେ 12ଟି ଏବଂ ରାଜ୍ୟସଭାରେ 14ଟି ବିଲ୍ ଗୃହୀତ

2023 ମସିହାରେ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷାରେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ:

2023 ମସିହାରେ ସଂସଦ ଭବନ ଉପରେ ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣାରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ସୁରକ୍ଷାରେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖା ଦେଇଥିଲା । ଏହି ଦିନ ଦୁଇଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ସଗର ଶର୍ମା ଓ ମନୋରଞ୍ଜନ ଡୀ ସଂସଦରେ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଚାଲୁଥିବା ସମୟରେ ଲୋକସଭା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ । ଏବଂ ଧୁଆଁ କ୍ୟାନ ପକାଇଥିଲେ । ଆଉ କିଛି ବଡ଼ଧରଣର ଅଘଟଣ ଘଟାଇବା ଆଗରୁ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀମାନେ ସେ ଦୁଇଜଣଙ୍କୁ ଧରିନେଇଥିଲେ । ଏହି ଘଟଣାର କିଛି ସମୟପରେ ସଂସଦ ଭବନ ବାହାରେ ଅନ୍ୟ ଦୁଇଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ବାହାରେ ବେଲୁନ ଫୁଟାଇ ନାରାବାଜି କରିଥିଲେ ।

6 ଜଣଙ୍କୁ କରାଯାଇଥିଲା ଗିରଫ:

ସଂସଦ ଭବନର ସୁରକ୍ଷାରେ ତ୍ରୁଟି ମାମଲାରେ 6 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା । ଅନ୍ୟ ଆରୋପୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମହେଶ କୁମାୱତ ଓ ଲଳିତ ଝାଙ୍କ ନାମ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା । ଏହି ଘଟଣାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ ଥିଲା ଲଳିତ ଝା । ସଂସଦ ଭବନର ସୁରକ୍ଷା ତ୍ରୁଟି ମାମଲାରେ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ୍ 900ରୁ ଅଧିକ ପୃଷ୍ଟାର ଚାର୍ଜସିଟ ଫାଇଲ କରିଥିଲା ।

Parliament Security Breach, ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ନବନିର୍ମିତ ସଂସଦ ଭବନରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଉଲ୍ଲଂଘନ । ଆଜି(ଶୁକ୍ରବାର) ସକାଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କାନ୍ଥ ଡେଇଁ ସଂସଦ ମଧ୍ୟରେ ପଶିଛନ୍ତି । ଗରୁଡ଼ଦ୍ବାର ଡେଇଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ସଂସଦରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ । ଏସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ଜାଣିବା ପରେ ତୁରନ୍ତ ସଂଦିଗ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଧରିଛନ୍ତି ।

ଧରା ପଡ଼ିଲା ସଂଦିଗ୍ଧ:

ଆଜି(ଶୁକ୍ରବାର) ଭାରତୀୟ ସଂସଦ ଭବନରେ ଏକ ବଡ଼ଧରଣର ସୁରକ୍ଷାଗତ ତ୍ରୁଟି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ସକାଳ ପ୍ରାୟ 6.30 ମିନିଟ ସମୟରେ ଗୁରୁଡ଼ଦ୍ବାର ନିକଟରେ ଥିବା ଏକ କାନ୍ଥ ଡେଇଁ ସଂସଦରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ । ସଂସଦ ମଧ୍ୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କୁ କାବୁ କରିନେଇଥିଲେ । ଏହା ପରେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା ଆରମ୍ଭ କରିଛି ପୋଲିସ । ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନିକଟରୁ କୌଣସି ସଂଦିଗ୍ଧ ଆସବାବପତ୍ର ମିଳିନାହିଁ ।

ପଚରାଉଚରା ଚଳାଇଛି ଗୁଇନ୍ଦା ବିଭାଗ:

ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଗଛରେ ଚଢି କାନ୍ଥକୁ ଡେଇଁବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ । ଏହାପରେ ଗୁଇନ୍ଦା (ଆଇବି) ବିଭାଗ ଓ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ସହିତ ଅନେକ ବିଶେଷ ଶାଖାର ପୋଲିସ ମିଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କୁ ପଚରାଉଚୁରା କରୁଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପରିଚୟ ମିଳିପାରିନାହିଁ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ସଂସଦ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ମୁଲତବୀ, ଲୋକସଭାରେ 12ଟି ଏବଂ ରାଜ୍ୟସଭାରେ 14ଟି ବିଲ୍ ଗୃହୀତ

2023 ମସିହାରେ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷାରେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ:

2023 ମସିହାରେ ସଂସଦ ଭବନ ଉପରେ ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣାରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ସୁରକ୍ଷାରେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖା ଦେଇଥିଲା । ଏହି ଦିନ ଦୁଇଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ସଗର ଶର୍ମା ଓ ମନୋରଞ୍ଜନ ଡୀ ସଂସଦରେ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଚାଲୁଥିବା ସମୟରେ ଲୋକସଭା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ । ଏବଂ ଧୁଆଁ କ୍ୟାନ ପକାଇଥିଲେ । ଆଉ କିଛି ବଡ଼ଧରଣର ଅଘଟଣ ଘଟାଇବା ଆଗରୁ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀମାନେ ସେ ଦୁଇଜଣଙ୍କୁ ଧରିନେଇଥିଲେ । ଏହି ଘଟଣାର କିଛି ସମୟପରେ ସଂସଦ ଭବନ ବାହାରେ ଅନ୍ୟ ଦୁଇଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ବାହାରେ ବେଲୁନ ଫୁଟାଇ ନାରାବାଜି କରିଥିଲେ ।

6 ଜଣଙ୍କୁ କରାଯାଇଥିଲା ଗିରଫ:

ସଂସଦ ଭବନର ସୁରକ୍ଷାରେ ତ୍ରୁଟି ମାମଲାରେ 6 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା । ଅନ୍ୟ ଆରୋପୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମହେଶ କୁମାୱତ ଓ ଲଳିତ ଝାଙ୍କ ନାମ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା । ଏହି ଘଟଣାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ ଥିଲା ଲଳିତ ଝା । ସଂସଦ ଭବନର ସୁରକ୍ଷା ତ୍ରୁଟି ମାମଲାରେ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ୍ 900ରୁ ଅଧିକ ପୃଷ୍ଟାର ଚାର୍ଜସିଟ ଫାଇଲ କରିଥିଲା ।

For All Latest Updates

TAGGED:

ସଂସଦରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉଲ୍ଲଂଘନPARLIAMENT SECURITY BREACHSECURITY BREACHSECURITY BREACH AT GARUD DWARSANSAD BHAWAN SECURITY BREACH

Quick Links / Policies

ଫିଚର

କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ମିଳେ ଏହି ସବୁ ଲାଭ, ଜାଣିଲେ ହେବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ

କୋଲେଷ୍ଟ୍ରୋଲ ପରୀକ୍ଷାରେ ଅବହେଳା କରୁଛନ୍ତି କି, କେବେ କରିବା ଉଚିତ୍‌ ? ଜାଣନ୍ତୁ

ଛତୁର ଏସବୁ ଫାଇଦା ଜାଣିଛନ୍ତି କି ? କର୍କଟ ରୋଗ ଆଶଙ୍କା କମ୍‌ କରେ

ମହାକାଶଚାରୀଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ବୁଝିବ AI ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ; ଟୁଲ୍‌ ଉପରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ନାସା ଓ ଗୁଗଲ୍‌

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.