Parliament Security Breach, ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ନବନିର୍ମିତ ସଂସଦ ଭବନରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଉଲ୍ଲଂଘନ । ଆଜି(ଶୁକ୍ରବାର) ସକାଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କାନ୍ଥ ଡେଇଁ ସଂସଦ ମଧ୍ୟରେ ପଶିଛନ୍ତି । ଗରୁଡ଼ଦ୍ବାର ଡେଇଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ସଂସଦରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ । ଏସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ଜାଣିବା ପରେ ତୁରନ୍ତ ସଂଦିଗ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଧରିଛନ୍ତି ।
A person entered the Parliament building in the morning by jumping over the wall with the help of a tree. He reached the Garuda Gate of the new Parliament building by jumping over the wall from the Rail Bhawan side. The security present in the Parliament building has caught the…— ANI (@ANI) August 22, 2025
ଧରା ପଡ଼ିଲା ସଂଦିଗ୍ଧ:
ଆଜି(ଶୁକ୍ରବାର) ଭାରତୀୟ ସଂସଦ ଭବନରେ ଏକ ବଡ଼ଧରଣର ସୁରକ୍ଷାଗତ ତ୍ରୁଟି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ସକାଳ ପ୍ରାୟ 6.30 ମିନିଟ ସମୟରେ ଗୁରୁଡ଼ଦ୍ବାର ନିକଟରେ ଥିବା ଏକ କାନ୍ଥ ଡେଇଁ ସଂସଦରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ । ସଂସଦ ମଧ୍ୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କୁ କାବୁ କରିନେଇଥିଲେ । ଏହା ପରେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା ଆରମ୍ଭ କରିଛି ପୋଲିସ । ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନିକଟରୁ କୌଣସି ସଂଦିଗ୍ଧ ଆସବାବପତ୍ର ମିଳିନାହିଁ ।
ପଚରାଉଚରା ଚଳାଇଛି ଗୁଇନ୍ଦା ବିଭାଗ:
ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଗଛରେ ଚଢି କାନ୍ଥକୁ ଡେଇଁବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ । ଏହାପରେ ଗୁଇନ୍ଦା (ଆଇବି) ବିଭାଗ ଓ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ସହିତ ଅନେକ ବିଶେଷ ଶାଖାର ପୋଲିସ ମିଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କୁ ପଚରାଉଚୁରା କରୁଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପରିଚୟ ମିଳିପାରିନାହିଁ ।
2023 ମସିହାରେ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷାରେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ:
2023 ମସିହାରେ ସଂସଦ ଭବନ ଉପରେ ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣାରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ସୁରକ୍ଷାରେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖା ଦେଇଥିଲା । ଏହି ଦିନ ଦୁଇଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ସଗର ଶର୍ମା ଓ ମନୋରଞ୍ଜନ ଡୀ ସଂସଦରେ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଚାଲୁଥିବା ସମୟରେ ଲୋକସଭା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ । ଏବଂ ଧୁଆଁ କ୍ୟାନ ପକାଇଥିଲେ । ଆଉ କିଛି ବଡ଼ଧରଣର ଅଘଟଣ ଘଟାଇବା ଆଗରୁ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀମାନେ ସେ ଦୁଇଜଣଙ୍କୁ ଧରିନେଇଥିଲେ । ଏହି ଘଟଣାର କିଛି ସମୟପରେ ସଂସଦ ଭବନ ବାହାରେ ଅନ୍ୟ ଦୁଇଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ବାହାରେ ବେଲୁନ ଫୁଟାଇ ନାରାବାଜି କରିଥିଲେ ।
6 ଜଣଙ୍କୁ କରାଯାଇଥିଲା ଗିରଫ:
ସଂସଦ ଭବନର ସୁରକ୍ଷାରେ ତ୍ରୁଟି ମାମଲାରେ 6 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା । ଅନ୍ୟ ଆରୋପୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମହେଶ କୁମାୱତ ଓ ଲଳିତ ଝାଙ୍କ ନାମ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା । ଏହି ଘଟଣାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ ଥିଲା ଲଳିତ ଝା । ସଂସଦ ଭବନର ସୁରକ୍ଷା ତ୍ରୁଟି ମାମଲାରେ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ୍ 900ରୁ ଅଧିକ ପୃଷ୍ଟାର ଚାର୍ଜସିଟ ଫାଇଲ କରିଥିଲା ।