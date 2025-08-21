ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସଂସଦର ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ ଆଜି ଗୁରୁବାର ଶେଷ ହୋଇଛି। ଉଭୟ ଗୃହର କାର୍ଯ୍ୟ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ପାଇଁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି। ଏହା 21 ଜୁଲାଇରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଆଜି ଉଭୟ ଗୃହ- ଲୋକସଭା ଏବଂ ରାଜ୍ୟସଭାର କାର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ବାହ୍ନ 11ଟାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ଅଧିବେଶନର ଶେଷ ବୈଠକ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ବିରୋଧୀ ସାଂସଦଙ୍କ ହଟ୍ଟଗୋଳ ଯୋଗୁଁ କାର୍ଯ୍ୟ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସ୍ଥଗିତ ରହିଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ, ଇଣ୍ଡିଆ ଆଲାଏନ୍ସର ଉପ-ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରାର୍ଥୀ ସୁଦର୍ଶନ ରେଡ୍ଡୀ ତାଙ୍କର ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ।
ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ ସାରା ବିରୋଧୀଙ୍କ ନିରନ୍ତର ବିରୋଧ ଯୋଗୁଁ ଗୃହର କାର୍ଯ୍ୟ ଅନେକ ଥର ସ୍ଥଗିତ ରହିଥିଲା। ବିହାରରେ ଭୋଟର ତାଲିକା ସଂଶୋଧନ ଉପରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା ଦାବି କରି ଗୃହ ଭିତରେ ଏବଂ ବାହାରେ ବିରୋଧୀ ସାଂସଦଙ୍କ ହଟ୍ଟଗୋଳ ସମଗ୍ର ଅଧିବେଶନ ସମୟରେ ଜାରି ରହିଥିଲା। ବିରୋଧୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଏବଂ ବିଜେପି ଉପରେ ରାଜ୍ୟରେ ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ହେରଫେର କରିବା ପାଇଁ 'ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର' କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ।
ବୁଧବାର ଦିନ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଜୋରଦାର ବିରୋଧ ସତ୍ତ୍ୱେ, ଲୋକସଭା ଅନଲାଇନ୍ ଗେମିଂ ପ୍ରମୋସନ୍ ଏବଂ ରେଗୁଲେସନ୍ ବିଲ୍, 2025 ପାସ୍ କରିଛି। ଏହା ସହିତ, କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ମଧ୍ୟ ଅଧିବେଶନ ସମୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଲ୍ ଆଗତ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଗମ୍ଭୀର ଅପରାଧିକ ଅଭିଯୋଗର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିବା ଏକ ବିଲ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଯଦି ଏହି ଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୁଏ, ତେବେ ଏହା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳର ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହେବ। ବିରୋଧୀ ଦଳ ଏହି ବିଲ୍କୁ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କରିଥିଲେ।
ରାଜ୍ୟସଭାରେ ମିଳିତ କମିଟିକୁ ତିନିଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଲ୍ ପଠାଇବାକୁ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଶାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି
କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ଆଜି ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ତିନିଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଲ୍ ଉପରେ ଗୃହର ଏକ ମିଳିତ କମିଟି ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଗୃହର ସମ୍ମତି ଲୋଡ଼ିଛି। ଏହି ବିଲ୍ଗୁଡ଼ିକ ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନ, କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ସରକାର ଆଇନ, 1963 ଏବଂ ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀର ପୁନର୍ଗଠନ ଆଇନ, 2019ରେ ସଂଶୋଧନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପର ସଦନରେ ଗୃହୀତ ହୋଇଛି।
ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନରେ ପ୍ରାୟ 26ଟି ବିଲ୍ ପାସ୍
ବିରୋଧୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକର ହଟ୍ଟଗୋଳ ମଧ୍ୟରେ, ସଂସଦର ମାସେବ୍ୟାପୀ ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନରେ ଲୋକସଭା ଏବଂ ରାଜ୍ୟସଭା ପ୍ରାୟ 26ଟି ବିଲ୍ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ଗୁରୁବାର ସଂସଦକୁ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ପାଇଁ ମୁଲତବୀ କରାଯାଇଛି। ମାସବ୍ୟାପୀ ଅଧିବେଶନରେ ଲୋକସଭାରେ ପ୍ରାୟ 12ଟି ଏବଂ ରାଜ୍ୟସଭାରେ 15ଟି ବିଲ୍ ପାସ୍ ହୋଇଛି। ଯାହାକୁ ନେଇ ବିରୋଧୀ ସାଂସଦମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବାରମ୍ବାର ମୁଲତବୀ ଏବଂ ୱାକଆଉଟ୍ କରାଯାଇଥିଲା।
ଉଭୟ ଗୃହରେ 16 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର ଉପରେ ଆଲୋଚନାକୁ ବାଦ୍ ଦେଲେ ବାରମ୍ବାର ବାଧା ଏବଂ ମୁଲତବୀ ଯୋଗୁଁ ଅଧିବେଶନ 21 ଜୁଲାଇରେ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରଠାରୁ କମ୍ ବ୍ୟବସାୟ ହୋଇଛି।
ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନରେ ମାତ୍ର 37 ଘଣ୍ଟା କାମ ହୋଇଛି
ସଂସଦର ଚଳିତ ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନରେ ମାତ୍ର 37 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଉତ୍ପାଦକତା ଦେଖିଥିବାରୁ, ବାଚସ୍ପତି ଓମ୍ ବିର୍ଲା ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ହଟ୍ଟଗୋଳ ଏବଂ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ରାଜନୀତି ପାଇଁ ସେ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରିଥିଲେ। "ଏହି ଅବସରରେ 419ଟି ତାରକାଯୁକ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ନିରନ୍ତର ବାଧା ଯୋଗୁଁ କେବଳ 55 ଟି ମୌଖିକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭରେ, ବ୍ୟବସାୟ ପରାମର୍ଶଦାତା କମିଟି ମିଳିତ ଭାବରେ 120 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ନିରନ୍ତର ବାଧା ଯୋଗୁଁ ଆମର କେବଳ 37 ଘଣ୍ଟା ଉତ୍ପାଦନକ୍ଷମତା ଥିଲା," ବିର୍ଲା ତାଙ୍କ ଶେଷ ଭାଷଣରେ କହିଥିଲେ।
ଲୋକସଭାରେ ଗୃହୀତ ହୋଇଥିବା 12ଟି ବିଲ୍
- ଗୋଆ ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତିଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱର ପୁନଃସମଯୋଜନ ବିଲ୍, 2025
- ବାଣିଜ୍ୟିକ ପରିବହନ ବିଲ୍, 2025
- ମଣିପୁର ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ସେବା ଟିକସ (ସଂଶୋଧନ) ବିଲ୍, 2025
- ମଣିପୁର ବ୍ୟୟବରାଦ (ନଂ.2) ବିଲ୍, 2025
- ଜାତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ଶାସନ ବିଲ୍, 2025
- ଜାତୀୟ ଡୋପିଂ ନିରୋଧୀ (ସଂଶୋଧନ) ବିଲ୍, 2025
- ଆୟକର ବିଲ୍, 2025
- ଟିକସ ଆଇନ (ସଂଶୋଧନ) ବିଲ୍, 2025
- ଭାରତୀୟ ବନ୍ଦର ବିଲ୍, 2025
- ଖଣି ଏବଂ ଖଣିଜ (ବିକାଶ ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ) ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍, 2025
- ଭାରତୀୟ ପରିଚାଳନା ସଂସ୍ଥାନ (ସଂଶୋଧନ) ବିଲ୍, 2025
- ଅନଲାଇନ୍ ଗେମିଂର ପ୍ରମୋସନ୍ ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବିଲ୍, 2025
ରାଜ୍ୟସଭା ଗୃହୀତ କିମ୍ବା ଫେରସ୍ତ ହୋଇଥିବା ବିଲ୍
- ଲେଡିଂ ବିଲ୍, 2025
- ସମୁଦ୍ର ଦ୍ୱାରା ସାମଗ୍ରୀ ପରିବହନ ବିଲ୍, 2025
- ଉପକୂଳ ପରିବହନ ବିଲ୍, 2025
- ମଣିପୁର ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ସେବା ଟିକସ (ସଂଶୋଧନ) ବିଲ୍, 2025
- ମଣିପୁର ଅନୁମୋଦିତ (ନଂ.2) ବିଲ୍, 2025
- ବାଣିଜ୍ୟ ପରିବହନ ବିଲ୍, 2025
- ଗୋଆ ରାଜ୍ୟର ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତିଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱର ପୁନଃସମଯୋଜନ ବିଲ୍, 2025
- ଜାତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ଶାସନ ବିଲ୍, 2025
- ଜାତୀୟ ଡୋପିଂ ନିରୋଧୀ (ସଂଶୋଧନ) ବିଲ୍, 2025
- ଆୟକର ବିଲ୍, 2025
- କର ଆଇନ (ସଂଶୋଧନ) ବିଲ୍, 2025
- ଭାରତୀୟ ବନ୍ଦର ବିଲ୍, 2025
- ଖଣି ଏବଂ ଖଣିଜ (ବିକାଶ ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ) ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍, 2025
- ଭାରତୀୟ ପରିଚାଳନା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ (ସଂଶୋଧନ) ବିଲ୍, 2025
ରାଜ୍ୟସଭାରେ ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ କେବଳ ଲେଡିଂ ବିଲ୍, 2025 ବିନା କୌଣସି ବାଧାରେ ଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା। ହଟ୍ଟଗୋଳ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଆଲୋଚନା ପରେ ଏବଂ ବିରୋଧୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ୱାକଆଉଟ୍ କରିବା ପରେ ଅନ୍ୟ ବିଲ୍ଗୁଡ଼ିକ ଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା।
ବୁଧବାର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲୋକସଭାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବରଖାସ୍ତ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିବା ତିନିଟି ବିଲ୍ ସଂସଦର ଯୁଗ୍ମ କମିଟିକୁ ପଠାଯାଇଛି। ଏହି ବିଲ୍ଗୁଡ଼ିକ ଗୁରୁତର ଅପରାଧିକ ଅଭିଯୋଗରେ ଗିରଫ କିମ୍ବା ଅଟକ ଥିବା ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ପଦରୁ ବହିଷ୍କାର କରିବା ନିଶ୍ଚିତ କରୁଛି।
ଗୁରୁବାର ରାଜ୍ୟସଭାରେ ସମ୍ବିଧାନ (ଏକ ଶହ ତିରିଶତମ ସଂଶୋଧନ) ବିଲ୍, 2025; କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ସରକାର (ସଂଶୋଧନ) ବିଲ୍, 2025 ଏବଂ ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀର ପୁନର୍ଗଠନ (ସଂଶୋଧନ) ବିଲ୍, 2025 ସମେତ ବିଲ୍ ଆଗତ ହୋଇଥିଲା।
ଅନଲାଇନ୍ ଗେମିଂ ପ୍ରମୋସନ ଏବଂ ରେଗୁଲେସନ୍ ବିଲ୍, 2025:
ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନରେ ପାରିତ ହୋଇଥିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଲ୍ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି, ଅନଲାଇନ୍ ଗେମିଂର ପ୍ରମୋସନ ଏବଂ ରେଗୁଲେସନ୍ ବିଲ୍, 2025 ଯାହା ଟଙ୍କାରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା ଅନଲାଇନ୍ ଗେମ୍ ପରିଚାଳନା, ସୁବିଧା ଏବଂ ବିଜ୍ଞାପନ ଉପରେ ନିଷେଧ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନିଶା, ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଠକେଇର ବର୍ଦ୍ଧିତ ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବା।
ଲୋକସଭାରେ ଅନଲାଇନ୍ ଗେମିଂ ପ୍ରମୋସନ ଏବଂ ରେଗୁଲେସନ୍ ବିଲ୍, 2025 ଗୃହୀତ ହେବାର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ, ଗୁରୁବାର ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଏହା ଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା। ବିଲ୍ ଗୃହୀତ ହେବା ସହିତ, ଅନେକ ଆପ୍ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ Dream11, My11Circle, Howzat, SG11 Fantasy, WinZO, ଏବଂ Games24x7 ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
ବିଲ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ଅନଲାଇନ୍ ମନି ଗେମିଂ ପ୍ରଦାନ/ସହଯୋଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା 3 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜେଲଦଣ୍ଡ ଏବଂ/କିମ୍ବା 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ହୋଇପାରେ। ମନି ଗେମ୍ ବିଜ୍ଞାପନ ପାଇଁ 2 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜେଲଦଣ୍ଡ ଏବଂ/କିମ୍ବା 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ହୋଇପାରେ। ମନି ଗେମ୍ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଆର୍ଥିକ କାରବାର ପାଇଁ 3 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜେଲଦଣ୍ଡ ଏବଂ/କିମ୍ବା 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ହୋଇପାରେ। ପୁନରାବୃତ୍ତି ଅପରାଧ ପାଇଁ ଅତି କମରେ 3-5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜେଲଦଣ୍ଡ ଏବଂ 2 କୋଟି ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜରିମାନା ହୋଇପାରେ।
ଇଣ୍ଡିଆନ ଇଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ (ସଂଶୋଧନ) ବିଲ୍, 2025:
ରାଜ୍ୟସଭା ଗୌହାଟୀରେ ଏକ ଇଣ୍ଡିଆନ ଇଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ (IIM) ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ପରିଚାଳନା ସଂସ୍ଥାନ (ସଂଶୋଧନ) ବିଲ୍, 2025 ପାସ୍ କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 550 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପୁଞ୍ଜି ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଗତ 10 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଏହା 9ମ IIM ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବ।
ବାଣିଜ୍ୟ ପରିବହନ ବିଲ୍, 2025:
ଏହି ଆଇନ ଭାରତର ସାମୁଦ୍ରିକ ଅମୃତ କାଳ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ 2047କୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଦୃଢ଼ ଆଇନଗତ ଢାଞ୍ଚା ପ୍ରଦାନ କରେ। ବ୍ୟବସାୟ କରିବାର ସହଜତାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ସହିତ, ଏହି ବିଲ୍ ଭାରତର ସାମୁଦ୍ରିକ ଢାଞ୍ଚାକୁ ଆଧୁନିକୀକରଣ କରେ ଏବଂ ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ସାମୁଦ୍ରିକ କ୍ଷେତ୍ରର ବିକାଶକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରେ। ଏହା ନୌଚାଳନରେ ସୁରକ୍ଷା, ଜୀବନର ସୁରକ୍ଷା, ସାମୁଦ୍ରିକ ପରିବେଶର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସାମୁଦ୍ରିକ ଘଟଣା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦିଏ।
ଭାରତୀୟ ବନ୍ଦର ବିଲ୍, 2025:
ଏହି ବିଲ୍ ବନ୍ଦରଗୁଡ଼ିକର ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ପ୍ରମାଣ-ଆଧାରିତ ଯୋଜନା ଏବଂ ସମନ୍ୱିତ ବିକାଶକୁ ସକ୍ଷମ କରିଥାଏ ଏବଂ ପ୍ରଦୂଷଣ ଉପରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଚୁକ୍ତିନାମା ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିଥାଏ। ଏହା କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ପରାମର୍ଶ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ବନ୍ଦର ବିକାଶ ପାଇଁ ରଣନୈତିକ ଯୋଜନା ପାଇଁ ଏକ ବ୍ୟାପକ ଢାଞ୍ଚା ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏହି ବିଲ୍ ବନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସୂଚିତ ଯୋଜନା ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ପାଇଁ ତଥ୍ୟ ଆଦାନପ୍ରଦାନକୁ ମଧ୍ୟ ସହଜ କରିଥାଏ। ଏହା ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଗ୍ରହଣ ସୁବିଧା ଏବଂ ବନ୍ଦର ଅପବ୍ୟବହାର ଗ୍ରହଣ ଏବଂ ପରିଚାଳନା ଯୋଜନାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିଥାଏ। ଏହା ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ ସାମୁଦ୍ରିକ ବୋର୍ଡ ଏବଂ ବିବାଦ ସମାଧାନ କମିଟି ଗଠନକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିଥାଏ।
ବିଲ୍ସ ଅଫ୍ ଲେଡିଂ ବିଲ୍, 2025:
ବିଲ୍ସ ଅଫ୍ ଲେଡିଂ ବିଲ୍, 2025, ଏକ ପୂର୍ବ-ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଇନକୁ ବଦଳାଇଥାଏ ଏବଂ ସହଜରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକର ଭାଷାକୁ ସରଳ କରିଥାଏ। ଏହା ଏକ ବିଲ୍ ଅଫ୍ ଲେଡିଂରେ ନାମିତ ପ୍ରେରଣକାରୀ କିମ୍ବା ଏକ ଅନୁମୋଦିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମାମଲା ଏବଂ ଦାୟିତ୍ବର ଅଧିକାର ହସ୍ତାନ୍ତର ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥାଏ, ଯାହାକୁ ଏକ ବିଲ୍ ଅଫ୍ ଲେଡିଂ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଥାଏ। ଆଧୁନିକ ଆଇନଗତ ଡ୍ରାଫ୍ଟିଂ ଅଭ୍ୟାସ ସହିତ, ଏହି ବିଲ୍ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସାମୁଦ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବରେ ଭାରତର ପରିଚୟ ଏବଂ ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ। ଏହା ବାହକ, ପଠାଣକାରୀ ଏବଂ ବିଲ୍ ଅଫ୍ ଲେଡିଂର ଆଇନଗତ ଧାରକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ମାମଲାକୁ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ କରେ।
ସମୁଦ୍ର ଦ୍ୱାରା ସାମଗ୍ରୀ ପରିବହନ ଆଇନ, 2025:
ଏହି ବିଲ୍ ଏକ ପୂର୍ବ-ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଇନକୁ ବଦଳାଇଥାଏ ଏବଂ ସହଜରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକର ଭାଷାକୁ ସରଳ କରିଥାଏ। ଏହା ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଚଳିତ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବଜାୟ ରଖେ। ଏହା ଭାରତ ଏବଂ ୟୁକେ ମଧ୍ୟରେ ସମୁଦ୍ର ପଥରେ ରପ୍ତାନି ହେଉଥିବା ସାମଗ୍ରୀ ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ଅର୍ଥନୈତିକ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିନାମା (CETA)ର ସୁଗମ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତାକୁ ସହଜ କରିବ।
ଜାତୀୟ ଡୋପିଂ ନିରୋଧୀ (ସଂଶୋଧନ) ବିଲ୍, 2025:
ଏହି ବିଲ୍ ଜାତୀୟ ଡୋପିଂ ନିରୋଧୀ ଆଇନ 2022କୁ ସଂଶୋଧନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଏହି ବିଲ୍ ଜାତୀୟ ଡୋପିଂ ନିରୋଧୀ କ୍ରୀଡ଼ା ବୋର୍ଡକୁ ଶୃଙ୍ଖଳା ପ୍ୟାନେଲ ଏବଂ ଆପିଲ୍ ପ୍ୟାନେଲରୁ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଯେକୌଣସି ସୂଚନା ପାଇବାକୁ କ୍ଷମତା ଦିଏ। ବିଲ୍ ଆଚରଣ କିମ୍ବା ପରିସ୍ଥିତିର ଏକ ତାଲିକାକୁ ଡୋପିଂ ନିରୋଧୀ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ ଭାବେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରେ।
ଆୟକର ବିଲ୍, 2025:
ଏହି ବିଲ୍ ଆୟକର ଆଇନ, 1961କୁ ବଦଳାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାଷାକୁ ସରଳ କରିବା ଏବଂ ଅନାବଶ୍ୟକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି।
ସଂସଦର ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ ଜୁଲାଇ 21ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଅଗଷ୍ଟ 21ରେ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ ପାଇଁ ଉଭୟ ଗୃହକୁ ଅଗଷ୍ଟ 12ରୁ ଅଗଷ୍ଟ 17 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଲତବୀ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଏହା ପୁଣି ଅଗଷ୍ଟ 18ରେ ପୁନର୍ବାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା।
