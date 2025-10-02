ପହଲଗାମ ଆକ୍ରମଣରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା, କିଏ ଭାରତର ବନ୍ଧୁ ଏବଂ କିଏ ଶତ୍ରୁ: ଭାଗବତ

ETV Bharat / bharat

ଚଳିତ ବର୍ଷ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘ ଏହାର ଶତବାର୍ଷିକୀ ପାଳନ କରୁଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଯୋଗଦେଇଥିଲେ, ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାମନାଥ କୋବିନ୍ଦ।

Former President Ram Nath Kovind and RSS Chief Mohan Bhagwat with others on stage during Rashtriya Swayamsevak Sangh Vijayadashami Utsav 2025 in Nagpur, Maharashtra, Thursday Oct. 2, 2025.
Former President Ram Nath Kovind and RSS Chief Mohan Bhagwat with others on stage during Rashtriya Swayamsevak Sangh Vijayadashami Utsav 2025 in Nagpur, Maharashtra, Thursday Oct. 2, 2025. (PTI)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 2, 2025 at 5:56 PM IST

2 Min Read
ନାଗପୁର: ଶତବାର୍ଷିକୀ ପାଳନ ଅବସରରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘର ମୁଖ୍ୟ ମୋହନ ଭାଗବତ ଗୁରୁବାର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପହଲଗାମ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ଯେଉଁ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ତାହା ଭାରତ ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ବନ୍ଧୁତାର ସ୍ୱରୂପ ଏବଂ ପରିସରକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ। ଭାଗବତ ଆରଏସଏସର ବାର୍ଷିକ ବିଜୟାଦଶମୀ ରାଲିରେ ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି।

RSS Chief Mohan Bhagwat addressing in the occasion.
RSS Chief Mohan Bhagwat addressing in the occasion. (ANI)

ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଥିଲେ ଭାଗବତ

ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର ବିଷୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ଭାଗବତ କହିଥିଲେ ଯେ, ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ସୀମା ପାର କରି ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀରର ପହଲଗାମରେ ଧର୍ମ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପରେ 26 ଜଣ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ଯାହା ସମଗ୍ର ଦେଶବାସୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆଣିଥିଲା। ଆରଏସଏସ ମୁଖ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହା ଦେଶରେ ପ୍ରବଳ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏବଂ କ୍ରୋଧ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଆମର ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲା ଏବଂ କଡ଼ା ଜବାବ ଦେଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ନେତୃତ୍ୱର ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିଜ୍ଞା, ଆମର ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀର ବୀରତ୍ୱ ଏବଂ ସମାଜର ଏକତା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୋଇଥିଲା। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ଭାଗବତ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅନ୍ୟ ଦେଶ ସହିତ ବନ୍ଧୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପର୍କ ବଜାୟ ରଖିବୁ, ଆମର ସୁରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମକୁ ଅଧିକ ସତର୍କ, ସଜାଗ ଏବଂ ଦୃଢ଼ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପହଲଗାମ ଆକ୍ରମଣ ପରେ, ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା ​​ଯେ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ଆମର ବନ୍ଧୁ ଏବଂ କିଏ ଶତ୍ରୁ।

ଦେଶରେ ଉଗ୍ରବାଦ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ ଭାଗବତ

ମୋହନ ଭାଗବତ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଉଗ୍ରବାଦୀ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକ ସରକାରଙ୍କଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସମାଜ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର "ଦୁର୍ବଳ ସ୍ଥିତି"କୁ ଚିହ୍ନିଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖିଛି। RSS ମୁଖ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସମୟ ଆସିଛି ସେମାନଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯିବ। ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଏବେ ଦୂର ହୋଇଛି। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନ୍ୟାୟ, ବିକାଶ, ସଦ୍ଭାବନା, ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ଏବଂ ଶକ୍ତି ସୁନିଶ୍ଚିତ କରୁଥିବା ଯୋଜନାର ଅଭାବ ପ୍ରାୟତଃ ଉଗ୍ରବାଦୀ ଶକ୍ତିର ଉତ୍ଥାନକୁ ନେଇଥାଏ। ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଦକ୍ଷତାର ଅଭାବ କାରଣରୁ ହତାଶ ଲୋକମାନେ ଏପରି ଉଗ୍ରବାଦୀ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକର ସମର୍ଥନ ଖୋଜନ୍ତି। ଭାଗବତ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ, ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ସମାଜ ମିଳିତ ଭାବେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି କରୁଥିବା ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ।

ଆମେରିକାର ଶୁଳ୍କ ନୀତି ଉପରେ ବିବୃତ୍ତି

ସରସଂଘଚାଳକ ମୋହନ ଭାଗବତ ମଧ୍ୟ ଆମେରିକା ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଥିବା ନୂତନ ଶୁଳ୍କ ନୀତି ଉପରେ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, ଆମେରିକା ନିଜସ୍ୱ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏହି ନୀତି ପ୍ରଣୟନ କରିଥିବା ବେଳେ, ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ପରସ୍ପର ନିର୍ଭରଶୀଳତା ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ; ଏହିପରି ଭାବେ ଯେକୌଣସି ଦୁଇଟି ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ବଜାୟ ରଖାଯାଏ। କୌଣସି ଦେଶ ଅଲଗା ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ଏହି ନିର୍ଭରଶୀଳତା ବାଧ୍ୟବାଧକତାରେ ପରିଣତ ହେବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ। ଆମକୁ ସ୍ୱଦେଶୀ ଉତ୍ପାଦ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ଏବଂ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତଥାପି ଆମକୁ ଆମର ସମସ୍ତ ବନ୍ଧୁ ଦେଶ ସହିତ କୂଟନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ, ଯାହା ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଏବଂ କୌଣସି ବାଧ୍ୟବାଧକତା ବିନା କରାଯିବ।

୧୦୦ ବର୍ଷ ପାଳନ କରୁଛି ଆରଏସ୍ଏସ୍

ଚଳିତ ବର୍ଷ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘ ଏହାର ଶତବାର୍ଷିକୀ ପାଳନ କରୁଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, 1925 ମସିହାରେ ଦଶହରା (୨୭ ସେପ୍ଟେମ୍ବର) ଦିନ ନାଗପୁରରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଜଣେ ଚିକିତ୍ସକ କେଶବ ବଳିରାମ ହେଡଗେୱାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆରଏସଏସ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା। ଆଜିର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାମନାଥ କୋବିନ୍ଦ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିନ ଗଡକରୀ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଫଡନବୀସ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।

