ETV Bharat / bharat

ରାଜ୍ୟ ମାନ୍ୟତା ପାଇଁ ଲଦାଖରେ ହିଂସାତ୍ମକ ପ୍ରତିବାଦ; ୩-୪ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, ଅନେକ ଆହତ

ଲେହ ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ବାହାରେ ବିକ୍ଷୋଭକାରୀଙ୍କ ହିଂସାତ୍ମକ ପ୍ରତିବାଦ। ସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ପୋଲିସର ଲୁହ ବୁହା ଗ୍ୟାସ୍ ପ୍ରୟୋଗ ଏବଂ ଲାଠିଚାର୍ଜ।

A vehicle is set on fire during a violent protest in Leh, Ladakh
A vehicle is set on fire during a violent protest in Leh, Ladakh (PTI)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 24, 2025 at 9:49 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଲଦାଖରେ ପ୍ରତିବାଦ ହଠାତ୍ ହିଂସାତ୍ମକ ରୂପ ନେଇଛି। ପୋଲିସ ଏବଂ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ ଘଟିଛି। ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଲେହରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଲେହ ଆପେକ୍ସ ବଡି (ଏକ ସ୍ୱାଧୀନ ସଂଗଠନ) ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି। ଲଦାଖକୁ ରାଜ୍ୟ ମାନ୍ୟତା ଦାବି କରି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏହି ପ୍ରତିବାଦ। ଲେହ ହେଉଛି ଲଦାଖର ରାଜଧାନୀ। ଏହା ଏକ କେନ୍ଦ୍ର ଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ। 2019ରେ ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀରର ବିଭାଜନ ପରେ ଏହାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଇଥିଲା।

ଲେହ ଆପେକ୍ସ ବଡିର ନେତାମାନେ ଅନଶନରେ ଅଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ମାନ୍ୟତା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଦାବି ପୂରଣ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଗଠନ ଅନଶନ ଜାରି ରଖିବାକୁ ଧମକ ଦେଇଛି। ସେମାନେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୦ ତାରିଖରୁ ଅନଶନରେ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଖ୍ୟାତ ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକ୍ ମଧ୍ୟ ଏହି ସଂଗଠନ ଅଧୀନରେ ଅନଶନରେ ଅଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀମାନେ ହିଂସାର ଆଶ୍ରୟ ନେବା ପରେ, ୱାଙ୍ଗଚୁକ୍ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ହିଂସାରେ ଚାରି ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଏବଂ ଅନେକ ପୋଲିସ ଗାଡ଼ି ପୋଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି। ୱାଙ୍ଗଚୁକ୍ ତାଙ୍କର 15 ଦିନିଆ ଅନଶନ ମଧ୍ୟ ଶେଷ କରିବା ନେଇ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି।

ଲେହ ଆପେକ୍ସ ବଡି ଏବଂ କାରଗିଲ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ଆଲାଏନ୍ସ ଗତ ଚାରି ବର୍ଷ ଧରି କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ସମାଧାନ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ଲେହ ଆପେକ୍ସ ବଡି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛି। ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଅକ୍ଟୋବର 6 ତାରିଖ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଗତ ମେ ମାସରେ ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସହିତ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା।

Smoke billows out from the BJP office set on fire during a protest in Leh, Ladakh
Smoke billows out from the BJP office set on fire during a protest in Leh, Ladakh (ETV Bharat)

ଲେହ ଆପେକ୍ସ ବଡି ଦାବି କରିଛି ଯେ, ଯେତେବେଳେ ସରକାର ବୈଠକର ତାରିଖ ସ୍ଥିର କରିବେ, ପ୍ରଥମେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରାଯିବା ଉଚିତ ଏବଂ ତା’ପରେ ତାରିଖ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରାଯିବା ଉଚିତ। ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ସରକାର ଆଲୋଚନାର ତାରିଖ ସେମାନଙ୍କୁ ସୂଚନା ନ ଦେଇ ନିଜେ ଘୋଷଣା କରନ୍ତି।

ଲେହ ଆପେକ୍ସ ବଡିର ସହ-ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଛେରିଂ ଦୋର୍ଜେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ଆମର ପ୍ରତିବାଦ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ, କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପରିସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରେ। ଆଲୋଚନା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି।"

ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକ୍ ଚାହାନ୍ତି ଯେ, ଆଗାମୀ ହିଲ୍ କାଉନସିଲ୍ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ସରକାର ଲଦାଖକୁ ଷଷ୍ଠ ଅନୁସୂଚୀରେ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ଦାବିକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯଦି ସରକାର ଏହି ଦାବି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ତେବେ ଲଦାଖର ଲୋକମାନେ ଭୋଟଦାନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ ଏବଂ ଏଥିରୁ ଲାଭ ପାଇବେ।

ETV ଭାରତ ସହିତ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାକ୍ଷାତକାରରେ ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ଚାହୁଁଛୁ ଏବଂ ଏଥିରେ ଷଷ୍ଠ ଅନୁସୂଚୀର ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେବା ଉଚିତ, ଯାହା 2020ରେ ଗତ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଥିଲା। ଷଷ୍ଠ ଅନୁସୂଚୀରେ ଲଦାଖକୁ ସାମିଲ କରିବା ବିଜେପିର ଘୋଷଣାପତ୍ରର ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଥିଲା। ସେହି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ସେମାନଙ୍କ ନିର୍ବାଚନୀ ବିଜୟରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ହିଲ୍ କାଉନସିଲ୍ ନିର୍ବାଚନ ପୁଣି ଥରେ ପାଖେଇ ଆସୁଥିବାରୁ, ଏହା ଉପରେ ବିଚାର କରିବା ଆହୁରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଏ।"

ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ଆମର ପ୍ରତିବାଦକାରୀମାନେ ଏପରି କିଛି କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି ନାହିଁ ଯାହା ଦେଶକୁ ଲଜ୍ଜିତ କରିବ, ତେଣୁ ଆମେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଏହି ଦାବି ଗତ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଧରି ରହିଛି। ବିଚାର କରନ୍ତୁ ଯେ ଦେଶର ସମ୍ବିଧାନ ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ କାହିଁକି ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି?"

ୱାଙ୍ଗଚୁକ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀର ପୂର୍ବରୁ ନିଜର ବିଧାନସଭା ପାଇସାରିଛି। ଏହାର ନିଜସ୍ୱ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତେବେ ଲଦାଖକୁ କାହିଁକି ଅବହେଳା କରାଯାଉଛି? ୱାଙ୍ଗଚୁକ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଲଦାଖ ଏବେ ବି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି।

ୱାଙ୍ଗଚୁକ୍ ପୂର୍ବରୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ତାଙ୍କର ଦାବି ସମ୍ବିଧାନର ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ଅଛି। ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ, ବିଜେପି ନିଜେ ଲଦାଖକୁ ତାଙ୍କ ଘୋଷଣାପତ୍ରରେ ଧାରା 244 ଅନୁଯାୟୀ ଷଷ୍ଠ ଅନୁସୂଚୀରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲା। ୱାଙ୍ଗଚୁକ୍ 2024 ମସିହାରେ ଲେହରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଚାଲି ଚାଲି ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କେବଳ ଦୁଇଟି ଦାବି ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ରାଜି ହୋଇଥିଲା: ଏକ ପୃଥକ ସେବା କମିଶନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏବଂ ଦୁଇଟି ସଂସଦୀୟ ଆସନ ବଣ୍ଟନ।

ଯେଉଁମାନେ ଲେହ ଆପେକ୍ସ ବଡିର ଫଳାଫଳ ସହିତ ଅସହମତ, ସେମାନେ ଯୁକ୍ତି ଦିଅନ୍ତି ଯେ ଲଦାଖ ପୂର୍ବରୁ ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀରର ଅଂଶ ଥିଲା। ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାଥମିକ ଦାବି ଥିଲା ଲଦାଖକୁ ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀରରୁ ପୃଥକ କରିବା ଏବଂ ଏହାକୁ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ମାନ୍ୟତା ମଧ୍ୟ ମିଳିଥିଲା। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ଦାବି ପୂରଣ ହୋଇଛି ଏବଂ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ।

ଷଷ୍ଠ ଅନୁସୂଚୀରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଜଟିଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଧାରା 244 ଅନୁଯାୟୀ ପରିଭାଷିତ ଷଷ୍ଠ ଅନୁସୂଚୀ ଆସାମ, ମେଘାଳୟ, ମିଜୋରାମ ଏବଂ ତ୍ରିପୁରା ଭଳି ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଅଧିକ ସ୍ୱାୟତ୍ତତା ପ୍ରଦାନ କରେ।

ଏହା ଅଧୀନରେ, ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ (ADC) ଭୂମି ବ୍ୟବହାର, ଉତ୍ତରାଧିକାର ଆଇନ ଏବଂ ସାମାଜିକ ପ୍ରଥା ପରିଚାଳନା କରେ। ADC ମଧ୍ୟ ବିଧାନସଭା, କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷମତା ବ୍ୟବହାର କରେ। ଏହା ସ୍ଥାନୀୟ ସମ୍ବଳଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରେ। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ADC ରାଜ୍ୟ ଆଇନକୁ ପଛରେ ପକାଇ ନିଜର ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ସମ୍ମତି ଆବଶ୍ୟକ ।

ବର୍ତ୍ତମାନ ଲଦାଖ ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ପାହାଡ଼ ବିକାଶ ପରିଷଦର ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ଯୋଜନା ଏବଂ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାର କ୍ଷମତା ଅଛି।

ବିକ୍ଷୋଭକାରୀମାନେ ବେକାରୀ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ କ୍ରୋଧିତ ଅଛନ୍ତି। କିଛି ପ୍ରତିବାଦକାରୀ ଏକ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସର୍ଭେକୁ ଉଦ୍ଧୃତ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ, ଲଦାଖରେ ସ୍ନାତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 26 ପ୍ରତିଶତ ବେକାର ଅଛନ୍ତି। ଯାହା ସାରା ଦେଶରେ 13.4 ପ୍ରତିଶତ ଅଟେ। ସେମାନେ ଚାହାନ୍ତି ଯେ, ଲଦାଖ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ଚାକିରିର 95 ପ୍ରତିଶତ ସଂରକ୍ଷଣ ମିଳୁ।

କାର୍ଗିଲ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ଆଲାଏନ୍ସ ନେତା ସଜ୍ଜାଦ, କାର୍ଗିଲି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଲେହରେ ଯାହା ଘଟୁଛି ତାହା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ। ଏକଦା ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଲଦାଖ, କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ସରକାରଙ୍କ ବିଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ ଯୋଗୁଁ ଏବେ ହତାଶା ଏବଂ ଅସୁରକ୍ଷାର ଭାବନା ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ। ଆଲୋଚନା ପୁଣି ଆରମ୍ଭ କରିବା, ବୁଦ୍ଧିମାନ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଏବଂ ଲଦାଖକୁ ରାଜ୍ୟ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଏବଂ ବିଳମ୍ବ ନକରି ଷଷ୍ଠ ଅନୁସୂଚୀ ଦାବି ପୂରଣ କରିବା ସରକାରଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ। ମୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରଖିବା ଏବଂ ସଂକଳ୍ପ ନେବାକୁ ମଧ୍ୟ ନିବେଦନ କରୁଛି।"

LADAKH STATEHOOD PROTEST
LADAKH STATEHOOD PROTEST (PTI)

ସମଗ୍ର ଲେହରେ ଧାରା 163 ଲାଗୁ

ହିଂସାତ୍ମକ ସଂଘର୍ଷ ପରେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ବୁଧବାର ଦିନ ଲଦାଖର ଲେହ ଜିଲ୍ଲାରେ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ସୁରକ୍ଷା ସଂହିତା (BNSS) ଧାରା 163 ଅନୁଯାୟୀ ନିଷେଧକ ଆଦେଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ପାଞ୍ଚ କିମ୍ବା ତା’ଠାରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସମାବେଶ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଯାଇଛି।

ଲେହ ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ରୋମିଲ୍ ସିଂହ ଡୋଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ଏକ ଆଦେଶରେ କୁହାଯାଇଛି, "ଯେହେତୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ନୋଟିସ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏହି ଆଦେଶ ଏକପାଖିଆ ଭାବେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ଏହି ଆଦେଶର ଯେକୌଣସି ଉଲ୍ଲଂଘନ BNS ଧାରା 223 ଅନୁଯାୟୀ ଦଣ୍ଡନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବ।"

ଜାମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓମାରଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା

ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓମାର ଅବଦୁଲ୍ଲା କେନ୍ଦ୍ର ଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳର ରାଜ୍ୟ ମାନ୍ୟତା ସମ୍ପର୍କରେ ଲେହରେ ହିଂସାତ୍ମକ ପ୍ରତିବାଦକୁ ନେଇ ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।

"ଲଦାଖକୁ ରାଜ୍ୟ ମାନ୍ୟତାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇ ନଥିଲା, ସେମାନେ 2019ରେ କେନ୍ଦ୍ର ଶାସିତ ପ୍ରଦେଶ ମାନ୍ୟତା ପାଳନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା ଏବଂ କ୍ରୋଧିତ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। ଏବେ କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ, ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଏହାକୁ ଦାବି କରିଆସିଛୁ, ସେତେବେଳେ ଜାମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀରକୁ ରାଜ୍ୟ ମାନ୍ୟତାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଯାଇଛି। ସେତେବେଳେ ଆମେ କେତେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା ଏବଂ ନିରାଶ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ," ବୋଲି ଓମାର Xରେ ଏକ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପୋଷ୍ଟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି।

ଲୋକମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ହରାଇଛନ୍ତି- ମେହବୁବା ମୁଫତି

ଜାମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀରର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପିପୁଲ୍ସ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ପାର୍ଟି (ପିଡିପି) ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ମେହବୁବା ମୁଫତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ "2019 ପରଠାରୁ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି ତାହାର ଏକ ଆନ୍ତରିକ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ" କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି।

"ଏହି ଭିଡିଓ ଅଶାନ୍ତିର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ ଭାବେ ବିବେଚିତ କାଶ୍ମୀର ଉପତ୍ୟକାର ନୁହେଁ ବରଂ ଲଦାଖର ହୃଦୟରୁ ଆସିଛି। ଯେଉଁଠାରେ କ୍ରୋଧିତ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀମାନେ ପୋଲିସ ଗାଡ଼ି ଏବଂ ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିବାଦ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା ଲେହ ଅଞ୍ଚଳ ଏବେ ହିଂସାତ୍ମକ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଆଡ଼କୁ ଏକ ବିବ୍ରତକର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖୁଛି," ବୋଲି ମୁଫତି ଅଶାନ୍ତିର ଏକ ଭିଡିଓ କ୍ୟାପସନରେ ଲେଖିଛନ୍ତି।

"ଲୋକମାନେ ଧର୍ଯ୍ୟ ହରାଇଥିବା, ବିଶ୍ୱାସଘାତକ, ଅସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ଅପୂରଣିୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦ୍ୱାରା ନିରାଶ ହୋଇଥିବା ମନେ ହେଉଛି। ସରକାର ପ୍ରତିଦିନ ସଙ୍କଟ ପରିଚାଳନାରୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଏବଂ ଏହି ଅସନ୍ତୋଷର ମୂଳ କାରଣଗୁଡ଼ିକୁ ତୁରନ୍ତ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାବେ ସମାଧାନ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ," ବୋଲି ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଭୁଷୁଡ଼ିଲା ବସ୍ତରର ନକ୍ସଲ ଗଡ଼; ଦାନ୍ତେୱାଡ଼ାରେ ଏକକାଳୀନ ୭୧ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ

For All Latest Updates

TAGGED:

LADAKH STATEHOOD PROTESTSONAM WANGCHUK LADAKHSIXTH SCHEDULEଲଦାଖରେ ହିଂସାତ୍ମକ ପ୍ରତିବାଦLADAKH STATEHOOD PROTEST

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁହାର ଜାତୀୟ ହାରଠୁ ଅଧିକ, କଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ସରକାର ?

ଡାଇବେଟିସଠୁ ନେଇ ତ୍ବଚା, ଜାଣନ୍ତୁ ଆପଲ ସାଇଡର ଭିନେଗାରର କରାମତି

ବିଲୁପ୍ତର ବନ୍ଧୁ ନିରୋଦ: ପେଶା ପଶୁ ଚିକିତ୍ସା, ନିଶା ଐତିହ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ

ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିକେଟର 'ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ' କିଶୋର ମାଣିଆ; ବୟସର ଅପରାହ୍ନରେ ଗଢୁଛନ୍ତି 'ଅଭିମନ୍ୟୁ', 50 ବର୍ଷ ଧରି କ୍ରିକେଟ ପାଇଁ ଜୀବନ ଉତ୍ସର୍ଗ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.