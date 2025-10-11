ପୁଣି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଲଜ୍ଜା: ଓଡ଼ିଆ ମେଡିକାଲ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦୁର୍ଗାପୁରରେ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗ
ଶୁକ୍ରବାର ରାତିରେ ଭୋଜନ ପରେ ଦୁର୍ଗାପୁରସ୍ଥିତ ଘରୋଇ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ବାହାରେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଥିବା ବେଳେ ବାଲେଶ୍ବର ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ଛାତ୍ରୀ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଶିକାର ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ।
Published : October 11, 2025 at 2:28 PM IST
MEDICAL STUDENT GANG RAPED DURGAPUR କୋଲକାତା: ପୁଣି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଲଜ୍ଜା । ଏବେ ବି ମନରୁ ଲିଭିନି ଆର୍ ଜି କର ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜରେ ମହିଳା ଡ଼ାକ୍ତରଙ୍କ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଓ ହତ୍ୟା ଘଟଣା । ପୁଣି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଦୁର୍ଗାପୁରରେ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମର ଶିକାର ହେଲେ ଆଉ ଜଣେ ଦ୍ବିତୀୟ ବର୍ଷରେ ପଢୁଥିବା ଓଡ଼ିଆ ମେଡ଼ିକାଲ ଛାତ୍ରୀ । ଏହି ଘଟଣାରେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଡ଼ିତ ରହିଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ପରିଚୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିନାହିଁ ବୋଲି ବର୍ଦ୍ଧମାନ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ କହିଛି । ଏପରି ଘଟଣା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଦୁର୍ଗାପୁର ଅଞ୍ଚଳର ବର୍ଦ୍ଧମାନ ଜିଲ୍ଲାରୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ।
ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ତଦନ୍ତ:
ଏହି ଘଟଣା ଦୁର୍ଗାପୁର ସ୍ଥିତ ଏକ ଘରୋଇ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ବାହାରେ ଘଟିଛି । ଛାତ୍ରୀ ଜଣକ ନିଜ ସାଙ୍ଗ ସହିତ ରାତ୍ରୀ ଭୋଜନ କରିବାକୁ କ୍ୟାମ୍ପସ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ, ଏପରି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ବୋଲି ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି । ପୀଡ଼ିତା ଜଣକ ଏବେ ନିକଟସ୍ଥ ଏକ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ପୋଲିସ୍ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି । ପୋଲିସ୍ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି,"ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ବାରା ଅଣାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ପୋଲିସ ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ।"
ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ:
ପୀଡ଼ିତା ଜଣକ ବାଲେଶ୍ବରର ଜଳେଶ୍ବର ଅଞ୍ଚଳର ବାସିନ୍ଦା । ଗତକାଲି ରାତ୍ରିଭୋଜନ ପରେ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ବାହାରକୁ ଛାତ୍ରୀ ଜଣକ ନିଜ ସାଙ୍ଗ ସହିତ ଚାଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ । ସେମାନେ ଦୁର୍ଗାପୁର ସରକାରୀ କଲେଜ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ମୋହନ ବାଗୁନ ଆଭେନ୍ୟୁ ରାସ୍ତା(Mohun Bagan Avenue road)ରେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ । ସେଠାରେ ଅନ୍ଧାରର ସୁଯୋଗ ନେଇ 5 ଜଣ ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତି, ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିକଟସ୍ଥ ଜଙ୍ଗଲକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ । ସେଠାରେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ କରାଯାଇଥିବା ପରିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି । ଏହା ସହିତ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି । ସେ କିପରି ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଖସିଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ଆସି ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ସେଠାରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଲେ । ଛାତ୍ରୀ ଜଣଙ୍କ ଏବେ ନିଜେ ପଢୁଥିବା ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ।
ଦୁର୍ଗାପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ:
ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ, ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗଙ୍କଠାରୁ ଖବର ପାଇ ଆଜି(ଶନିବାର) ସକାଳେ ଦୁର୍ଗାପୁରରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି । ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ଅଭିଭାବକ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତିରେ 5 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି । ଏହି ଘଟଣା ଦୁର୍ଗାପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ଦୁର୍ଗାପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନେକ ଘରୋଇ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ରହିଛି । ଏଠାରେ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ସହିତ ଅନେକ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ଯେଉଁଠାରେ ଅନେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବାହାରୁ ଆସି ପଢୁଛନ୍ତି । ଏବଂ ସେଠାରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କେତେ ସୁରକ୍ଷିତ ଏନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି । ଏପରି ଘଟଣା ଦୁର୍ଗାପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ଘଟିଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।
କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ନିରବ:
ଏହି ଘଟଣାରେ ଘରୋଇ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ନିରବତା ରଖିଛନ୍ତି । ନ୍ୟୁ ଟାଉନସିପ୍ ପୋଲିସ୍ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ତେବେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗ କାହିଁକି ରାତିରେ ଶୂନଶାନ୍ ମୋହନ ବାଗୁନ ଆଭେନ୍ୟୁ ରାସ୍ତାରେ ନେଇ ଯାଇଥିଲେ ଏନେଇ ତଦନ୍ତ ଚଲିଛି ।
ରାଜନୈତିକ ଆକ୍ରୋଶ:
ଏହି ଘଟଣା ପ୍ରଘଟ ହେବା ପରେ ଏଥିରେ ରାଜନୈତିକ ଆକ୍ରୋଶ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ବିଜେପି ସମର୍ଥିନ କରୁଥିବା ସଦସ୍ଯମାନେ ନ୍ୟୁ ଟାଉନସିପ୍ ପୋଲିସ୍ ଷ୍ଟେସନ ଘେରାଉ କରିଛନ୍ତି । ସେମାନେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ କରିବା ନେଇ ଦାବି କରିଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟପଟେ ସିପିଆଇ (CPI(M))ର ମୁଖ୍ୟ ନେତା ଓ ସଦସ୍ୟମାନେ ଘରୋଇ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ହଠାତ ପହଞ୍ଚି ପଶିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ । କଲେଜର ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ଏପରି ହେବାକୁ ଦେଇନଥିଲେ । ରାତିରେ କିପରି ଛାତ୍ରୀ କଲେଜ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ବାହାରକୁ ଗଲେ ଏବଂ କଲେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କିପରି ସୁରକ୍ଷାରେ ଢିଲା କରିଥିଲେ ଏନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ । ମେଡିକାଲ କଲେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାରେ ତ୍ରୁଟି ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ସିପିଆଇ(CPI(M))ର ମୁଖ୍ୟ ନେତା ଓ ସଦସ୍ୟମାନେ ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ